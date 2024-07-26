Geliyorlar! Milli Sporcularımız 2024 Paris Olimpiyatlarında "En Büyük Türkiye" Sloganlarıyla Geçit Töreninde

2024 Paris olimpiyatları heyecanı başladı. Dünyanın dört bir yanından sporcular olimpiyat köyünde yerini aldı. Geçtiğimiz saatlerde olimpiyatların açılış seromonisi başladı. Sporcular, kendileri için tasarlanan kıyafetlerle geçit törenine katıldı.
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Milli sporcularımız da geçit töreninde yerini aldı.
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"Kırmızı, Beyaz, En Büyük Türkiye" sloganlarıyla geçitte ilerleyen sporcularımız, olimpiyat heyecanımızı ateşledi.
İşte o anlar;
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