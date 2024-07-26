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2024 Paris Olimpiyatları'nda Yarışacak Olan Bir Sporcu Kendileri İçin Yapılan 'Seks Savar' Yatakları Paylaştı

2024 Paris Olimpiyatları'nda Yarışacak Olan Bir Sporcu Kendileri İçin Yapılan 'Seks Savar' Yatakları Paylaştı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
26.07.2024 - 17:40

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Korona gölgesinde gerçekleşen 2020 Tokyo Olimpiyatlarında, sporcuların yakınlaşmasını engellemek için hazırlandığı düşünülen karton yataklar gündem olmuştu hatırlarsanız. Hatta bu yataklar 'seks savar' yataklar olarak anılmaya başlanmıştı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C9qHXn...
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2024 Paris Olimpiyatları'nda da yine aynı yatakların kullanılması gündem oldu.

2024 Paris Olimpiyatları'nda da yine aynı yatakların kullanılması gündem oldu.

Meksikalı kürek sporcusu Sofia Reinoso, kendisine çok sorulan bu soruyu yanıtladı ve kendileri için hazırlanan yatakları gösterdi.

Meksikalı kürek sporcusu Sofia Reinoso, kendisine çok sorulan bu soruyu yanıtladı ve kendileri için hazırlanan yatakları gösterdi.

İşte o video;

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Azra

Yabancı sayfalarda üzerinde şınav çekilip spor yapılmasın diye yazmışlardı.