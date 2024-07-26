2024 Paris Olimpiyatları'nda Yarışacak Olan Bir Sporcu Kendileri İçin Yapılan 'Seks Savar' Yatakları Paylaştı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C9qHXn...
Korona gölgesinde gerçekleşen 2020 Tokyo Olimpiyatlarında, sporcuların yakınlaşmasını engellemek için hazırlandığı düşünülen karton yataklar gündem olmuştu hatırlarsanız. Hatta bu yataklar 'seks savar' yataklar olarak anılmaya başlanmıştı.
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2024 Paris Olimpiyatları'nda da yine aynı yatakların kullanılması gündem oldu.
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Meksikalı kürek sporcusu Sofia Reinoso, kendisine çok sorulan bu soruyu yanıtladı ve kendileri için hazırlanan yatakları gösterdi.
İşte o video;
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Yabancı sayfalarda üzerinde şınav çekilip spor yapılmasın diye yazmışlardı.