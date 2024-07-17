2025 Survivor Yarışmacısı Hayırlı Olsun: Bir Hull City Taraftarı Sırtına Acun Ilıcalı'nın Dövmesi Yaptırdı

Ülkemizin tanınmış televizyon yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, futbol dünyasına olan ilgisini bir adım öteye taşıyarak, İngiltere'nin köklü kulüplerinden Hull City'yi satın aldı bildiğiniz üzere. Kendisin kısa sürede taraftara da sevdirdi.