2025 Survivor Yarışmacısı Hayırlı Olsun: Bir Hull City Taraftarı Sırtına Acun Ilıcalı'nın Dövmesi Yaptırdı

Ülkemizin tanınmış televizyon yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, futbol dünyasına olan ilgisini bir adım öteye taşıyarak, İngiltere'nin köklü kulüplerinden Hull City'yi satın aldı bildiğiniz üzere. Kendisin kısa sürede taraftara da sevdirdi.
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Bir Hull City taraftarı sırtına dev bir Acun Ilıcalı dövmesi yaptırdı.
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Taraftarın Acun Ilıcalı'yla tanıştığı anlara "2025'de Survivor'da görürüz" yorumları yapıldı.
İşte o dövme;
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O bos olan kisima da Ibrahim Tatlisesi yaptir cok yakisir