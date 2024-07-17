Donald Trump'a Benzerliğiyle Tanınan Adam Saldırının Ardından Kulağı Sarılı Bir Şekilde Gezmeye Başladı

Geçtiğimiz günlerde eski ABD başkanı Donald Trump, seçim turu için bulunduğu Penilvanya'daki mitingi sırasında silahlı saldırıya uğramış, saldırıyı kulağından aldığı hafif yarayla atlatmıştı.
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ABD'de Dondald Trump'a benzerliğiyle ünlü olan adam da gündemi kaçırmadı.
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Trump'ın yaralandığı kulağını sararak gezen adamın görüntüleri sosyal medyada viral oldu.
İşte o video;
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