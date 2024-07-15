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İşareti O mu Verdi? Trump'a Yapılan Saldırı Sırasında Arkasında Oturan Kadının Hareketleri Dikkat Çekti

İşareti O mu Verdi? Trump'a Yapılan Saldırı Sırasında Arkasında Oturan Kadının Hareketleri Dikkat Çekti

Penny
Penny - Onedio Üyesi
15.07.2024 - 12:35

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ABD başkan adayı Donald Trump'ın Pensilvanya mitingi sırasında saldırıya uğramasının ardından komplo teorileri de üretilmeye başladı. O anlarda çekilen her görüntüden insanlar bir işaret aramaya çalışıyor.

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Miting sırasında Trump'ın tam arkasında oturan siyah şapkalı kadının hareketleri sosyal medyada gündem oldu.

Miting sırasında Trump'ın tam arkasında oturan siyah şapkalı kadının hareketleri sosyal medyada gündem oldu.

Önce etrafına bakan kadın, bir noktaya doğru pankartı gösterdiği an saldırırsın gerçekleşmesi ve saldırının hemen ardından kadının saliseler içinde video kaydına başlaması akıllara "Saldırıdan haberi mi vardı?" sorusunu getirdi.

Önce etrafına bakan kadın, bir noktaya doğru pankartı gösterdiği an saldırırsın gerçekleşmesi ve saldırının hemen ardından kadının saliseler içinde video kaydına başlaması akıllara "Saldırıdan haberi mi vardı?" sorusunu getirdi.

Hatta doğrudan, saldırının işaretini de onun verdiğini düşünenler oldu.

İşte o video;

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