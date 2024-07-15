İşareti O mu Verdi? Trump'a Yapılan Saldırı Sırasında Arkasında Oturan Kadının Hareketleri Dikkat Çekti

ABD başkan adayı Donald Trump'ın Pensilvanya mitingi sırasında saldırıya uğramasının ardından komplo teorileri de üretilmeye başladı. O anlarda çekilen her görüntüden insanlar bir işaret aramaya çalışıyor.
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Miting sırasında Trump'ın tam arkasında oturan siyah şapkalı kadının hareketleri sosyal medyada gündem oldu.
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Önce etrafına bakan kadın, bir noktaya doğru pankartı gösterdiği an saldırırsın gerçekleşmesi ve saldırının hemen ardından kadının saliseler içinde video kaydına başlaması akıllara "Saldırıdan haberi mi vardı?" sorusunu getirdi.
İşte o video;
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