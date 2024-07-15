Görüp Uyarmışlar:Trump'a Suikast Girişiminde Bulunan Şahsın Mitingdeki İnsanlar Tarafından Fark Edildiği Anlar

ABD eski başkanı ve yeni dönem başkan adayı Donald Trump, geçtiğimiz gün Pensilvanya’da gerçekleştirdiği mitingi sırasında silahlı saldırıya uğradı. Trump saldırıyı hafif bir yarayla atlatırken, suikast girişiminde bulunan şahıs hem de miting alandaki bir kişi hayatını kaybetti.