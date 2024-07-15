Görüp Uyarmışlar:Trump'a Suikast Girişiminde Bulunan Şahsın Mitingdeki İnsanlar Tarafından Fark Edildiği Anlar

ABD eski başkanı ve yeni dönem başkan adayı Donald Trump, geçtiğimiz gün Pensilvanya’da gerçekleştirdiği mitingi sırasında silahlı saldırıya uğradı. Trump saldırıyı hafif bir yarayla atlatırken, suikast girişiminde bulunan şahıs hem de miting alandaki bir kişi hayatını kaybetti.
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Saldırının ardından bir kişinin, saldırganı daha önce farkettiklerini söylemesi dikkat çekmişti.
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Miting anında pek çok kişinin saldırganı farkettiği ve çatıyı işaret ettikleri anların görüntüleri ortaya çıktı.
İşte o anlar;
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