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Trump'a Yapılan Silahlı Saldırının Ardından Turgut Özal'a Yapılan Suikast Girişimi Yeniden Gündem Oldu

Trump'a Yapılan Silahlı Saldırının Ardından Turgut Özal'a Yapılan Suikast Girişimi Yeniden Gündem Oldu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
14.07.2024 - 13:07

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Bugün tüm dünya, ABD başkan adayı Donald Trump'a yapılan silahlı saldırıyı konuşuyor. Pensilvanya Mitingi'nde kendisine suikast girişiminde bulunulan Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu biliniyor.

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Bu saldırının ardından, Anavatan Partisi'nin olağan genel kongresi sırasında Turgut Özal'a yapılan silahlı saldırı yeniden hatırlandı.

Bu saldırının ardından, Anavatan Partisi'nin olağan genel kongresi sırasında Turgut Özal'a yapılan silahlı saldırı yeniden hatırlandı.

İki ismin saldırı anında yaşadıkları ve ardından sergiledikleri tavırların benzerliği dikkat çekti.

İki ismin saldırı anında yaşadıkları ve ardından sergiledikleri tavırların benzerliği dikkat çekti.

İşte o anlar;

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