Trump'a Yapılan Silahlı Saldırının Ardından Turgut Özal'a Yapılan Suikast Girişimi Yeniden Gündem Oldu

Bugün tüm dünya, ABD başkan adayı Donald Trump'a yapılan silahlı saldırıyı konuşuyor. Pensilvanya Mitingi'nde kendisine suikast girişiminde bulunulan Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu biliniyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu saldırının ardından, Anavatan Partisi'nin olağan genel kongresi sırasında Turgut Özal'a yapılan silahlı saldırı yeniden hatırlandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İki ismin saldırı anında yaşadıkları ve ardından sergiledikleri tavırların benzerliği dikkat çekti.
İşte o anlar;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın