Görevliyle İtişme Yaşadı: İngiltere'de Bir Kadın Yakasında Filistin Rozeti Olduğu İçin Restorana Alınmadı

İsrail ve Filistin arasındaki gerilim uzun zamandır devam ediyor. Bu durum, dünya çapında birçok kişi ve grup tarafından yakından takip ediliyor ve birçok yerde Filistin'e destek olmak amacıyla çeşitli eylemler düzenleniyor. Bu eylemler, hem yerel hem de uluslararası topluluklar arasında geniş çaplı yankı uyandırıyor.
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İngiltere'de bir kadın, yakasındaki Filistin rozeti olduğu için bir restorana alınmadı.
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Görevliyle itişme yaşayan kadının o anları sosyal medyada viral oldu.
İşte o anlar;
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