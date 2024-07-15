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4 Ay Sürdü: Paraların Havada Uçuştuğu Dünyanın En Gösterişli Düğünü Bazı Acı Gerçekleri de Gözler Önüne Serdi

4 Ay Sürdü: Paraların Havada Uçuştuğu Dünyanın En Gösterişli Düğünü Bazı Acı Gerçekleri de Gözler Önüne Serdi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
15.07.2024 - 11:54

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Asya’nın en zengin insanının oğlu olan Anant Ambani ve yine en az kendileri kadar zengin olan Radhika Merchant’ın düğünleri tüm dünyanın gündeminde bildiğiniz üzere. 4 aydır süren kutlamalarda pahalı hediyeler havada uçuşurken  Rihanna’dan Justin Bieber’a, Katy Pery’den İtalyan Tenor Andrea Bocelli’ye kadar bir çok şarkısı sahne aldı.

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Düğününün ardından hazırlanan video, düğün sahiplerinin ülkesi hakkında bazı gerçekleri ortaye koydu.

Düğününün ardından hazırlanan video, düğün sahiplerinin ülkesi hakkında bazı gerçekleri ortaye koydu.

Gösterişin, lüksün ve servetin en net göstergesi olan bu düğün gelir eşitsizliği üzerine de uzun uzun düşündürdü.

Gösterişin, lüksün ve servetin en net göstergesi olan bu düğün gelir eşitsizliği üzerine de uzun uzun düşündürdü.

İşte o video;

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