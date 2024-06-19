Bodrum Antik Tiyatro'da Konser Veren Yıldız Tilbe Antik Mezarın Üzerine Çıkmaya Çalışınca Görevliler Uyardı

Kaynak: https://www.tiktok.com/@estarabim/vid...
Türk pop müziğinin en özgün isimlerinden biri olan Yıldız Tilbe, kendine has tarzı ve duruşuyla gerçekten de nevi şahsına münhasır bir ünlü. Onunla ilgili her şey, sahnedeki performansından, giyim tarzına, sözlerinden, yaşam felsefesine kadar tamamen orijinal. Yıldız Tilbe, sıradan bir ünlü olmanın ötesinde, kendi tarzını ve kişiliğini yansıtan bir ikon. Onunla ilgili her şey, onu diğer birçok ünlüden ayırıyor.
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Bodrum Antik Kent'te konser veren Yıldız Tilbe, şarkı esnasında antik bir mezarın üzerine çıkmaya çalıştı.
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Görevliler onun bir mezar olduğunu söyleyince de korkarak oradan uzaklaştı.
İşte o anlar;
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Çok komikmiş Allah'ın hapçı delisi. İnsan yerine koyup ciddiye alıyor ve bir de para kazandırıyorlar buna. Köpeklere zehirli et vermeyi salık verende beyin n... Devamını Gör
mezarın dibinde konser verince oluyo üstüne çıkınca mı olmuyo?
sorma amk karikatür gibi haber
lan çarpılacaksınız ya😂😂😂😂