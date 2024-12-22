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İlber Ortaylı'nın En Sevdiği Kelimeyi Okul Arkadaşı Ertuğrul Özkök Açıkladı: D@ly@r@k

İlber Ortaylı'nın En Sevdiği Kelimeyi Okul Arkadaşı Ertuğrul Özkök Açıkladı: D@ly@r@k

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
22.12.2024 - 14:33

İlber Ortaylı, tarihçi, akademisyen ve yazar kimliğiyle Türkiye'nin önde gelen isimlerinden. Bugüne kadar pek çok programda konuşmacı olan, yazdığı kitaplarla bizlere seslenen İlber Otaylı hakkında her geçen gün yeni bir detay öğreniyoruz. Bu kez de okul arkadaşı Ertuğrul Özkök, İlber Ortaylı'nın en sevdiği kelimeyi açıkladı.

Öğrenmeden önce, tahmin etmeye var mısınız?

Kaynak: OT TV

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İlber Ortaylı, hiç şüphesiz Türk halkına tarihi sevdiren bir isim.

İlber Ortaylı, hiç şüphesiz Türk halkına tarihi sevdiren bir isim.

Özellikle cahillikle ilgili sözleri ve gündem olan laflarıyla her daim popüler olmayı başaran İlber Ortaylı'nın hayatı hepimizin dikkatini çekiyor.

Pek çok programa katılan İlber Ortaylı hakkında öğrendiklerimiz de bizleri şaşırtmaya devam ediyor.

Peki İlber Ortaylı'nın en sevdiği kelime ne? Bu sorunun cevabını OT TV'nin konuğu olan Ertuğrul Özkök veriyor.

Peki İlber Ortaylı'nın en sevdiği kelime ne? Bu sorunun cevabını OT TV'nin konuğu olan Ertuğrul Özkök veriyor.

'Biz onunla arkadaşız. Okuldan, fakülteden arkadaşız. Hep aynıydı İlber' diyen Ertuğrul Özkök, İlber Ortaylı'nın en sevdiği kelimenin 'dalyarak' olduğunu açıkladı!

Peki İlber Ortaylı'nın en sevdiği kelime olan dalyarak ne demek?

Peki İlber Ortaylı'nın en sevdiği kelime olan dalyarak ne demek?

TDK Sözlüğü'ne göre hakaret yollu bir sıfat olan dalyarak;

“Budalalığı yüzünden her zaman densizlik, küstahlık eden (kimse)” anlamına geliyor.

'E ne konuşuyorsun o zaman, dalyarak.' - Hamdi Koç

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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