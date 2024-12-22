İlber Ortaylı'nın En Sevdiği Kelimeyi Okul Arkadaşı Ertuğrul Özkök Açıkladı: D@ly@r@k

İlber Ortaylı, tarihçi, akademisyen ve yazar kimliğiyle Türkiye'nin önde gelen isimlerinden. Bugüne kadar pek çok programda konuşmacı olan, yazdığı kitaplarla bizlere seslenen İlber Otaylı hakkında her geçen gün yeni bir detay öğreniyoruz. Bu kez de okul arkadaşı Ertuğrul Özkök, İlber Ortaylı'nın en sevdiği kelimeyi açıkladı.

Öğrenmeden önce, tahmin etmeye var mısınız?

Kaynak: OT TV