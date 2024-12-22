onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Kumarhane Patronu Olarak Bilinen Besim Timbuk Kumarhanenin İnsanları Nasıl Manipüle Edebileceğini Özetledi

Kumarhane Patronu Olarak Bilinen Besim Timbuk Kumarhanenin İnsanları Nasıl Manipüle Edebileceğini Özetledi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
22.12.2024 - 10:24

İçerik Devam Ediyor

Kumar bağımlılığı, bireylerin hayatlarını olumsuz yönde etkileyen, kontrol edilemeyen bir dürtü haline gelen ve genellikle maddi ve manevi zararlara yol açan bir durumdur. Bu bağımlılık, kişinin sosyal, ailevi ve iş hayatını derinden sarsar. Kumar oynama ihtiyacı, kişinin yaşam kalitesini düşürür ve çevresiyle olan ilişkilerini zedeler. Kumar bağımlılığı, tedavi edilmediği takdirde kişinin hayatını alt üst edebilen ciddi bir sorundur. Ülkemizde de birçok kişi bu sorundan muzdarip.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kumarhane patronu olarak bilinen Besim Timbuk, kumarhanelerin insanları nasıl manipüle edebileceğini ve kumar bağımlılığının insanları nasıl bir ruh haline soktuğunu anlattı.

Kumarhane patronu olarak bilinen Besim Timbuk, kumarhanelerin insanları nasıl manipüle edebileceğini ve kumar bağımlılığının insanları nasıl bir ruh haline soktuğunu anlattı.

“Biz müşterilere kazanınca, ‘Ahmet Bey bak kazandın, paranı al git’ diyoruz. Yüzde 90’ı ‘Karışma benim param’ deyip oynamaya devam ediyor. Sonra da ‘Ya bu şirket ne iyi şirket’ deyip bize gelmeye devam ediyor.” diyerek kendi stratejilerini anlatan Timbuk, kumar konusuna insanların gözünü bir kere daha açtı.

“Biz müşterilere kazanınca, ‘Ahmet Bey bak kazandın, paranı al git’ diyoruz. Yüzde 90’ı ‘Karışma benim param’ deyip oynamaya devam ediyor. Sonra da ‘Ya bu şirket ne iyi şirket’ deyip bize gelmeye devam ediyor.” diyerek kendi stratejilerini anlatan Timbuk, kumar konusuna insanların gözünü bir kere daha açtı.

Buradan izleyebilirsiniz;

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın