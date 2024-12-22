Kumarhane Patronu Olarak Bilinen Besim Timbuk Kumarhanenin İnsanları Nasıl Manipüle Edebileceğini Özetledi

Kumar bağımlılığı, bireylerin hayatlarını olumsuz yönde etkileyen, kontrol edilemeyen bir dürtü haline gelen ve genellikle maddi ve manevi zararlara yol açan bir durumdur. Bu bağımlılık, kişinin sosyal, ailevi ve iş hayatını derinden sarsar. Kumar oynama ihtiyacı, kişinin yaşam kalitesini düşürür ve çevresiyle olan ilişkilerini zedeler. Kumar bağımlılığı, tedavi edilmediği takdirde kişinin hayatını alt üst edebilen ciddi bir sorundur. Ülkemizde de birçok kişi bu sorundan muzdarip.