Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Fon Vurgunu' Açıklaması: "Hiç Ummadığınız İnsanlar İşin İçine Girmişler"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan'a son günlerin gündeminde yer alan 'fon vurgusu'na dair de bir soru yöneltildi: 'Fon soruşturmasına ilişkin bir sorum olacaktı. İşin yargı ayağı, yeni gözaltılarla, tutuklamalarla devam ediyor. Tasfiye sürecine ilişkin bir yol haritası belirlenmişti. İlgili Kanun, Meclis'ten geçti. Geri ödemelere başladı. Bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Son durum nedir, bu fon soruşturmasına dair?'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ise aşağıdaki gibidir:

'Bu konuda gerekli yol haritasını oluşturduk, gerekli talimatları verdik. Yol haritasına göre her kurum kendi görevini yerine getiriyor. Yani buradan daha önce yaptığım açıklamalarda da söylediğim gibi herhangi bir taviz vermemiz mümkün değil. Gerek mevzuat gerek idari tedbirler gerek yargı süreçleri hepsi yakın takibimizde. Rüşvet, usulsüzlük, suistimal, bütün bunlar tek tek ortaya çıkartılıyor. Tabii bir gerçek var? Nedir bu gerçek? bakıyorsunuz hiç ummadığınız insanlar, bu işlerin içerisine girmişler. Yargı bunları tespit ediyor ve gerekeni yapıyor.

Biliyorsunuz Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirdim. Onlar da kendi incelemelerini yürütüyor. Oradan çıkacak netice de çok çok önemli. Cevdet Bey Başkanlığındaki Fon Koordinasyon Kurulumuz, düzenli ve sık aralıklarla toplanıyor. Kurul'da alınan kararlar çerçevesinde ödemeler konusunda, ihtiyaç duyulan adımlar atılıyor. Olağan tasfiyelerin ardından, biliyorsunuz, geçen hafta cuma günü itibarıyla olağanüstü tasfiyelerde ödemeler başladı. Güvence verildiği gibi, bu ödemeler aralıksız yapılıyor. Kamu kaynağı kullanılmadan bu sürecin yönetilmesi temel prensibimiz. Altını çizerek söylüyorum, kamu kaynağı kullanımı burada söz konusu değil. Tam aksine herkes fonla ilgili ödemesi gerekeni ödeyecek, tasfiyeler yapılacak ve tahsilatlar gerçekleştikten sonra da gerekli olan yerlere ödemeler gerçekleştirilecek.

Aziz milletim şunu çok iyi bilsin ki; Haksız kazanç sağlayan, sermaye piyasalarını manipüle eden veya bunlara çanak tutan kim varsa, bunun hesabını verecek. Sermaye piyasalarımızı bu mikroptan temizleyecek, inşallah her açıdan daha sağlıklı bir yapıya kavuşturacağız. '