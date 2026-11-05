Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Fon Vurgunu' Açıklaması: "Hiç Ummadığınız İnsanlar İşin İçine Girmişler"
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Ziyareti Dönüşünde Gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, hem Güney Kore ziyaretini, hem Azerbaycan'la ilişkileri hem de ABD seçimlerini değerlendirdi.
Erdoğan'a son günlerin gündeminde yer alan 'fon vurgusu'na dair 'Bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Son durum nedir?' sorusu da yöneltildi.
"Fon soruşturmasında bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Son durum nedir?"
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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