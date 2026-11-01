Bu Sefer Saklayamadı: Yeraltı'nın Sultan'ı Sümeyye Aydoğan Yeni Sevgilisiyle Görüntülendi!
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Son dönemin en çok konuşulan genç oyuncularından Sümeyye Aydoğan, bu kez rol aldığı projelerle değil özel hayatıyla gündemde! Yeraltı dizisinde canlandırdığı Sultan karakteriyle büyük beğeni toplayan güzel oyuncunun bir süredir iş insanı Erdem Atalmış'la aşk yaşadığı konuşuluyordu.
Daha önce aynı mekanda görüntülenseler de kameralar karşısında yan yana gelmekten kaçınan ikili, bu kez birlikte objektiflere yakalandı. Muhabir Online'dan Kaan Kurdoğlu'nun görüntülediği Aydoğan ve Atalmış, soruları yanıtsız bırakarak aynı otomobille uzaklaştı!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Son yıllarda yıldızı giderek parlayan Sümeyye Aydoğan, hem güzelliği hem de oyunculuğuyla ekranların en çok dikkat çeken genç kadın yıldızlarından biri haline geldi.
Kariyerinde peş peşe başarılı projelere imza atan Sümeyye Aydoğan'ın özel hayatı da en az oyunculuğu kadar merak ediliyor.
Ve beklenen görüntüler sonunda geldi! Bir süredir iş insanı Erdem Atalmış'la aşk yaşadığı konuşulan Sümeyye Aydoğan, bu kez kameralar karşısında yan yana gelmekten kaçamadı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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