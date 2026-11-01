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Bu Sefer Saklayamadı: Yeraltı'nın Sultan'ı Sümeyye Aydoğan Yeni Sevgilisiyle Görüntülendi!

Bu Sefer Saklayamadı: Yeraltı'nın Sultan'ı Sümeyye Aydoğan Yeni Sevgilisiyle Görüntülendi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
01.11.2026 - 20:57
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Son dönemin en çok konuşulan genç oyuncularından Sümeyye Aydoğan, bu kez rol aldığı projelerle değil özel hayatıyla gündemde! Yeraltı dizisinde canlandırdığı Sultan karakteriyle büyük beğeni toplayan güzel oyuncunun bir süredir iş insanı Erdem Atalmış'la aşk yaşadığı konuşuluyordu. 

Daha önce aynı mekanda görüntülenseler de kameralar karşısında yan yana gelmekten kaçınan ikili, bu kez birlikte objektiflere yakalandı. Muhabir Online'dan Kaan Kurdoğlu'nun görüntülediği Aydoğan ve Atalmış, soruları yanıtsız bırakarak aynı otomobille uzaklaştı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Son yıllarda yıldızı giderek parlayan Sümeyye Aydoğan, hem güzelliği hem de oyunculuğuyla ekranların en çok dikkat çeken genç kadın yıldızlarından biri haline geldi.

Son yıllarda yıldızı giderek parlayan Sümeyye Aydoğan, hem güzelliği hem de oyunculuğuyla ekranların en çok dikkat çeken genç kadın yıldızlarından biri haline geldi.

Duy Beni dizisindeki Melisa karakteriyle geniş kitlelerin tanıdığı güzel oyuncu, ardından Taçsız Prenses, Dönence, Gaddar ve Sustalı Ceylan gibi yapımlarda karşımıza çıkmıştı. 

Özellikle Çağatay Ulusoy'la başrolü paylaştığı Gaddar dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Aydoğan, şimdilerde ise NOW ekranlarında yayınlanan Yeraltı dizisinin Sultan'ı olarak fırtınalar estiriyor. 

Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu gibi isimlerle aynı kadroyu paylaşan oyuncu, güzelliği, tarzı ve canlandırdığı Sultan Hanoğlu karakteriyle sosyal medyanın da en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Kariyerinde peş peşe başarılı projelere imza atan Sümeyye Aydoğan'ın özel hayatı da en az oyunculuğu kadar merak ediliyor.

Kariyerinde peş peşe başarılı projelere imza atan Sümeyye Aydoğan'ın özel hayatı da en az oyunculuğu kadar merak ediliyor.

Güzel oyuncunun adı geçmişte rol arkadaşlarıyla da aşk dedikodularına karışmış, özellikle Gaddar dizisindeki partneri Çağatay Ulusoy'la yakınlaştığı iddiaları bir dönem magazin gündemini meşgul etmişti.

Ancak bu söylentiler hiçbir zaman doğrulanmamıştı. Aydoğan'ın basına yansıyan ilişkilerinden biri ise kendisi gibi oyuncu olan Atakan Hoşgören'le yaşadığı aşktı. Bir dönem yollarını ayıran ikilinin Mayıs 2025'te yeniden barıştığı konuşulmuş, ancak ilişkileri uzun ömürlü olmamıştı.

Özel hayatını mümkün olduğunca gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Aydoğan'ın adı son aylarda ise bambaşka biriyle anılmaya başlamıştı. Hatta güzel oyuncunun yeni bir aşka yelken açtığına dair iddialar bir süredir magazin kulislerinde dolaşıyordu.

Ve beklenen görüntüler sonunda geldi! Bir süredir iş insanı Erdem Atalmış'la aşk yaşadığı konuşulan Sümeyye Aydoğan, bu kez kameralar karşısında yan yana gelmekten kaçamadı.

Muhabir Online'dan Kaan Kurdoğlu tarafından bir mekan çıkışında görüntülenen ikili, gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakarak birlikte otomobile bindi ve hızla uzaklaştı. 

Aslında Aydoğan ve Atalmış'ın isimleri ilk kez yan yana gelmiyor. İkili, geçtiğimiz ağustos ayında Arnavutköy'de arkadaş grubuyla birlikte yemek yerken de görüntülenmiş, ancak gecenin sonunda mekandan ayrı ayrı ayrılarak aşk sorularını cevapsız bırakmıştı. Bu kez aynı otomobile binmeleri, aylardır konuşulan ilişki iddialarını iyice güçlendirdi. 

Peki, güzel oyuncunun adıyla anılan Erdem Atalmış kim? Magazin dünyasında iş insanı olarak tanıtılan Atalmış'ın hukuk eğitimi aldığı, avukatlık ve iş geliştirme alanlarında çalıştığı belirtiliyor. Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olduğu aktarılan Atalmış'ın özellikle medya, spor ve marka danışmanlığı alanlarında faaliyet gösterdiği ifade ediliyor. İkiliden ilişkilerine dair henüz açık bir doğrulama gelmese de son görüntüleri yeni aşk söylentilerini yeniden alevlendirdi!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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