Bu Sefer Saklayamadı: Yeraltı'nın Sultan'ı Sümeyye Aydoğan Yeni Sevgilisiyle Görüntülendi!

Son dönemin en çok konuşulan genç oyuncularından Sümeyye Aydoğan, bu kez rol aldığı projelerle değil özel hayatıyla gündemde! Yeraltı dizisinde canlandırdığı Sultan karakteriyle büyük beğeni toplayan güzel oyuncunun bir süredir iş insanı Erdem Atalmış'la aşk yaşadığı konuşuluyordu.

Daha önce aynı mekanda görüntülenseler de kameralar karşısında yan yana gelmekten kaçınan ikili, bu kez birlikte objektiflere yakalandı. Muhabir Online'dan Kaan Kurdoğlu'nun görüntülediği Aydoğan ve Atalmış, soruları yanıtsız bırakarak aynı otomobille uzaklaştı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.