Habba'nın Eşi Turhan Mildon'un Yaşı, Serveti ve Bağlantıları Mercek Altına Alındı
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New York Times, 31 Ekim'de yayımladığı araştırmada Trump'ın eski avukatı Alina Habba'nın eşi Türk iş insanı Turhan Mildon'un yaşını, servetini ve uluslararası bağlantılarını inceledi. Mildon kendisini 29 yaşında, milyarder ve dünya liderleriyle yakın ilişkiler kurmuş bir iş insanı olarak tanıtıyor. Araştırmada resmî kayıtlarla bu anlatı arasında farklar bulunduğu öne sürüldü. Mildon'un sözcüsü iddiaları itibar suikastı olarak nitelendirdi.
Resmî kayıtlardaki doğum tarihi farklı.
Habba ile evliliği ikinci evliliği.
Venezuela'daki sözleşme iptal edildi.
Dünya liderleriyle yakınlığı sorgulanıyor.
Kongo'daki projeler geride kaldı.
17,6 milyon dolarlık transfer Beyaz Saray'ı karıştırdı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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