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Habba'nın Eşi Turhan Mildon'un Yaşı, Serveti ve Bağlantıları Mercek Altına Alındı

Habba'nın Eşi Turhan Mildon'un Yaşı, Serveti ve Bağlantıları Mercek Altına Alındı

Donald Trump
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
01.11.2026 - 20:37
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New York Times, 31 Ekim'de yayımladığı araştırmada Trump'ın eski avukatı Alina Habba'nın eşi Türk iş insanı Turhan Mildon'un yaşını, servetini ve uluslararası bağlantılarını inceledi. Mildon kendisini 29 yaşında, milyarder ve dünya liderleriyle yakın ilişkiler kurmuş bir iş insanı olarak tanıtıyor. Araştırmada resmî kayıtlarla bu anlatı arasında farklar bulunduğu öne sürüldü. Mildon'un sözcüsü iddiaları itibar suikastı olarak nitelendirdi. 

Kaynak - Oksijen

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Resmî kayıtlardaki doğum tarihi farklı.

Resmî kayıtlardaki doğum tarihi farklı.

Mildon daha önce verdiği röportajlarda 29 yaşında olduğunu söylemişti ve Alina Habba da bu bilgiyi doğrulamıştı. Araştırmaya sunulan resmî belgelerde ise doğum tarihi 2 Aralık 2000 olarak görüldü. Aynı tarih Mildon'un 2023'te Kinşasa'dan aldığı ABD vizesinde, Türk pasaportunun görüntüsünde ve yöneticisi olduğu Milvest International Construction UK Limited şirketinin İngiltere'deki resmî kayıtlarında yer alıyor. Mildon'un 2020'de İstanbul SEV Amerikan Koleji'nden mezun olduğu, aynı dönemde mezun olan okul arkadaşlarının da onun 25 yaşında olduğunu doğruladığı belirtildi. Buna göre Mildon Ekim 2026 itibarıyla 25 yaşında. Forbes dahil pek çok yayın ise yaşını 29 olarak yazmıştı.

Habba ile evliliği ikinci evliliği.

Habba ile evliliği ikinci evliliği.

Mildon 2021'de tanınmış bir Türk iş insanının ailesine damat oldu, bu evlilik 2024'te sona erdi. Eylül ayında New York'ta yaklaşık 10 milyon dolarlık bir düğünle evlendiği Habba ile evliliği ise ikinci evliliği oldu. Araştırmada, Mildon'un Venezuela'daki ticari faaliyetleri sırasında ülkenin üst düzey bir komutanının kızıyla dini nikah yaptığı da öne sürüldü. Mildon'un eski yakın çevresinden kişilerin aktardığı bu iddiaya karşılık sözcüsü, söz konusu organizasyonun hukuki bağlayıcılığı olan bir evlilik değil, kültürel bir nişan töreni olduğunu savundu.

Venezuela'daki sözleşme iptal edildi.

Venezuela'daki sözleşme iptal edildi.

Mildon'un Venezuela'daki en dikkat çekici ticari faaliyeti, Nicolás Maduro yönetiminin önemli isimlerinden Alex Saab ile kurduğu ilişkiyle girdiği devlet bağlantılı anlaşmalardı. Bunlar arasında 10 devlet çimento fabrikasının beş yıllık sözleşmeyle işletilmesi de vardı. Maduro'nun ardından geçici devlet başkanlığına gelen Delcy Rodríguez yönetimi, araştırmanın incelediği belgeye göre Haziran 2026'da sözleşmeyi iptal etti ve gerekçe olarak sözleşmenin ilk iki yılında taahhüt edilen yatırımın yalnızca yüzde 6'sının gerçekleştirilmesini gösterdi. Çimento ve karides işleme tesislerinde işçi maaşlarının ödenemediği, 150'den fazla tedarikçiye ve kamu kurumuna milyonlarca dolar borç birikti. Mildon, Forbes Türkiye'ye verdiği röportajda şirketlerinin 2025 cirosunun 2,6 milyar dolar olduğunu söylemişti. Mildon'un sözcüsü ise şirketlerin denetimlerden geçtiğini ve tesislerin kontrolünün kendilerinde olduğunu savundu.

Dünya liderleriyle yakınlığı sorgulanıyor.

Dünya liderleriyle yakınlığı sorgulanıyor.

Mildon, Donald Trump, Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Cumhurbaşkanı Félix Tshisekedi ile Nicolás Maduro ve Delcy Rodríguez ile bağlantıları olduğunu öne çıkarıyor. Bu ülkelerin yönetimlerine yakın kaynaklar ise ilişkilerin anlatıldığı kadar güçlü olmadığını ve yakınlığın abartıldığını ileri sürdü. Mildon'un Trump ile aynı ortamda bulunduğunu gösteren tek kamuya açık görüntü, New Jersey'deki bir golf kulübünde çekilen ve çiftin Trump'ın arka planında bir masanın yanında göründüğü fotoğraf. Trump'a yakın bir kaynak, Başkan'ın Mildon'u tanımadığını söyledi. Mildon geçen yıl Maduro ile WhatsApp üzerinden İngilizce mesajlaştığını da anlatmıştı, ancak Maduro'nun o dönemde güvenlik endişeleriyle WhatsApp kullanmadığı ve İngilizce konuşmadığı belirtildi. Mildon'un sözcüsü bu iddiayı kabul etmedi. Maduro'nun şubat ayında ABD güçlerince yakalanmasının ardından Mildon'un Rodríguez ile görüştüğü, bu temasın devamının gelmediği aktarıldı.

Kongo'daki projeler geride kaldı.

Kongo'daki projeler geride kaldı.

Kongo diplomatik pasaportu taşıyan Mildon, Cumhurbaşkanı Tshisekedi'nin danışmanlığını yaptığını ileri sürüyor. İki ismin birlikte çekilmiş fotoğrafları bulunmasına rağmen ilişkinin boyutu net değil. Mildon 2021'den bu yana Kongo'da finans merkezi, spor salonu, sosyal konut ve askerî kamp inşaatı gibi alanlarda toplam değeri 500 milyon doları aşan ihaleler aldı. Savunma alanındaki hassas projeler dahil çok sayıda iş gecikti ya da tamamlanamadı. Ruanda'nın desteklediği M23 isyancılarına karşı mücadele kapsamında bu yıl Kisangani'de 50 milyon dolarlık bir insansız hava aracı üssü kurulması için sözleşme imzalandı, ancak projede kayda değer bir ilerleme sağlanamadı. Kongo hükümeti konuya ilişkin resmî bir açıklama yapmadı.

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17,6 milyon dolarlık transfer Beyaz Saray'ı karıştırdı.

17,6 milyon dolarlık transfer Beyaz Saray'ı karıştırdı.

Trump çevresindeki krizin kaynağı 17,6 milyon dolarlık transfer oldu. Alina Habba, Trump'ın eski özel temsilcisi Richard Grenell'i, eşinin Kennedy Center için ayırdığı 5,6 milyon dolarlık bağışı yerine ulaştırmamakla suçlamıştı. Beyaz Saray'ın incelemesinde 17,6 milyon dolarlık transferin Mildon'un kişisel hesabından değil, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne ait bir devlet hesabından çıktığı belirlendi. Paranın, Kongo bağlantılı bir yazılım sözleşmesi kapsamında Teksas merkezli bir şirkete gönderildiği değerlendiriliyor. Grenell suçlamaları reddetti, Mildon ise incelemeye ilişkin yorum yapmadı. Habba ise eşinin ticari çıkarları için Beyaz Saray'daki bağlantılarını kullandığı iddiasını reddederek şu ifadeleri kullandı:

“Hiçbir koşulda eşim adına Beyaz Saray veya yönetim nezdinde girişimde bulunmadım.”

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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