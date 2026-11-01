Habba'nın Eşi Turhan Mildon'un Yaşı, Serveti ve Bağlantıları Mercek Altına Alındı

Mildon, Donald Trump, Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Cumhurbaşkanı Félix Tshisekedi ile Nicolás Maduro ve Delcy Rodríguez ile bağlantıları olduğunu öne çıkarıyor. Bu ülkelerin yönetimlerine yakın kaynaklar ise ilişkilerin anlatıldığı kadar güçlü olmadığını ve yakınlığın abartıldığını ileri sürdü. Mildon'un Trump ile aynı ortamda bulunduğunu gösteren tek kamuya açık görüntü, New Jersey'deki bir golf kulübünde çekilen ve çiftin Trump'ın arka planında bir masanın yanında göründüğü fotoğraf. Trump'a yakın bir kaynak, Başkan'ın Mildon'u tanımadığını söyledi. Mildon geçen yıl Maduro ile WhatsApp üzerinden İngilizce mesajlaştığını da anlatmıştı, ancak Maduro'nun o dönemde güvenlik endişeleriyle WhatsApp kullanmadığı ve İngilizce konuşmadığı belirtildi. Mildon'un sözcüsü bu iddiayı kabul etmedi. Maduro'nun şubat ayında ABD güçlerince yakalanmasının ardından Mildon'un Rodríguez ile görüştüğü, bu temasın devamının gelmediği aktarıldı.