Donald Turmp'ın Eski Avukatı Alina Habba'nın Türk Eşi Turhan Mildon'un 17,6 Milyon Dolarlık Para Transferi

Trump'ın eski avukatı Alina Habba, 9 Ekim Cuma günü Oval Office'te Trump ile görüştü ve eşi Turhan Mildon'un Ric Grenell tarafından kandırıldığını öne sürdü. Habba'nın anlattığına göre Grenell, Mildon'u bir iş anlaşması kapsamında para göndermeye ikna etmişti ve bu paranın bir kısmı Kennedy Center'a bağış olarak ayrılmıştı.

Habba'nın iddiası zaman içinde değişti. İlk görüşmelerde toplam tutarın 17 milyon dolar olduğunu söyleyen Habba, ayrıntıları eşinden öğrendikçe Kennedy Center'a ayrılan payın 5,6 milyon dolar olduğunu belirtti. Trump da Beyaz Saray Hukuk Müşaviri Will Scharf'ı Oval Office'e çağırdı ve iddiaları incelemesini istedi.