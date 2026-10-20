Donald Turmp'ın Eski Avukatı Alina Habba'nın Türk Eşi Turhan Mildon'un 17,6 Milyon Dolarlık Para Transferi
ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Alina Habba, geçtiğimiz günlerde evlendiği eşi Türk iş insanı Turhan Mildon'un Mayıs 2025'te yaptığı 17,6 milyon dolarlık para transferinin 5,6 milyon dolarlık kısmının Kennedy Center'a ulaşmadığını öne sürdü. Alina Habba'nın iddiasına göre Kennedy Center'ın eski yöneticisi Ric Grenell, Mildon'u parayı bu yoldan göndermeye yönlendirdi. Mildon'un avukatlarının Beyaz Saray'a sunduğu mesajlardan birinde Grenell'e ait olduğu öne sürülen 'Para şirkete geldiğinde Kennedy Center'a bağışı ben ayarlarım' ifadesi yer alıyor. Grenell mesajı göndermediğini söylüyor ve iddiaları 'absürt' diye nitelendiriyor. Trump konuyu Beyaz Saray Hukuk Müşaviri Will Scharf'a havale etti.
Alina Habba, Oval Office'te Donald Trump'a Grenell'i anlattı.
17,6 milyon dolarlık transferin 5,6 milyon doları Kennedy Center içindi.
Turhan Mildon'un avukatlarının sunduğu mesaj Grenell'e atfediliyor.
Grenell iddiaları reddediyor, Mildon'dan kanıt istiyor.
Kennedy Center kayıtlarında yalnızca 270 bin dolarlık bir taahhüt görünüyor.
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