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Donald Turmp'ın Eski Avukatı Alina Habba'nın Türk Eşi Turhan Mildon'un 17,6 Milyon Dolarlık Para Transferi

Donald Turmp'ın Eski Avukatı Alina Habba'nın Türk Eşi Turhan Mildon'un 17,6 Milyon Dolarlık Para Transferi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.10.2026 - 07:32
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ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Alina Habba, geçtiğimiz günlerde evlendiği eşi Türk iş insanı Turhan Mildon'un Mayıs 2025'te yaptığı 17,6 milyon dolarlık para transferinin 5,6 milyon dolarlık kısmının Kennedy Center'a ulaşmadığını öne sürdü. Alina Habba'nın iddiasına göre Kennedy Center'ın eski yöneticisi Ric Grenell, Mildon'u parayı bu yoldan göndermeye yönlendirdi. Mildon'un avukatlarının Beyaz Saray'a sunduğu mesajlardan birinde Grenell'e ait olduğu öne sürülen 'Para şirkete geldiğinde Kennedy Center'a bağışı ben ayarlarım' ifadesi yer alıyor. Grenell mesajı göndermediğini söylüyor ve iddiaları 'absürt' diye nitelendiriyor. Trump konuyu Beyaz Saray Hukuk Müşaviri Will Scharf'a havale etti.

Axios

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Alina Habba, Oval Office'te Donald Trump'a Grenell'i anlattı.

Alina Habba, Oval Office'te Donald Trump'a Grenell'i anlattı.

Trump'ın eski avukatı Alina Habba, 9 Ekim Cuma günü Oval Office'te Trump ile görüştü ve eşi Turhan Mildon'un Ric Grenell tarafından kandırıldığını öne sürdü. Habba'nın anlattığına göre Grenell, Mildon'u bir iş anlaşması kapsamında para göndermeye ikna etmişti ve bu paranın bir kısmı Kennedy Center'a bağış olarak ayrılmıştı.

Habba'nın iddiası zaman içinde değişti. İlk görüşmelerde toplam tutarın 17 milyon dolar olduğunu söyleyen Habba, ayrıntıları eşinden öğrendikçe Kennedy Center'a ayrılan payın 5,6 milyon dolar olduğunu belirtti. Trump da Beyaz Saray Hukuk Müşaviri Will Scharf'ı Oval Office'e çağırdı ve iddiaları incelemesini istedi.

17,6 milyon dolarlık transferin 5,6 milyon doları Kennedy Center içindi.

17,6 milyon dolarlık transferin 5,6 milyon doları Kennedy Center içindi.

Mildon'un Mayıs 2025'te, Texas merkezli savunma ve güvenlik ekipmanı şirketi Texas Armament & Technology'ye (TX-AT) 17,6 milyon dolar gönderdiği belirtiliyor. Bu tutarın 5,6 milyon dolarının Kennedy Center'a ulaşması planlanmıştı, ancak para kuruma gelmedi.

Grenell, 2024'te TX-AT'ye danışmanlık yaptığını kabul ediyor. Ancak transfer yapıldığı dönemde şirketle bağlantısı olmadığını ve şirket adına para istemediğini söylüyor. TX-AT, New York Times'ın yorum talebine yanıt vermedi.

Turhan Mildon'un avukatlarının sunduğu mesaj Grenell'e atfediliyor.

Turhan Mildon'un avukatlarının sunduğu mesaj Grenell'e atfediliyor.

Mildon'un avukatları, bir çarşamba gecesi Will Scharf'a mesaj kayıtları ve bir havale dekontu gönderdi. Axios'un aktardığı mesajda Grenell'e atfedilen ifade şöyle: 'Para buradaki şirkete geldiğinde Kennedy Center'a bağışı ben ayarlarım ve VIP etkinliklere katılırsın.' Orijinal metin İngilizce olarak 'Once the money comes to the company here, I will arrange the donation to Kennedy Centre, and you'll be joining the VIP events' şeklinde.

New York Times'ın haberine göre sunulan mesajlardan birinde, Mildon'un Venezuela'daki işlerine gönderme yapan 'American face down in V' ifadesi de geçiyor. Beyaz Saray yetkilisi, Hukuk Müşaviri'nin belge ve kanıt istediğini söyledi.

Grenell iddiaları reddediyor, Mildon'dan kanıt istiyor.

Grenell iddiaları reddediyor, Mildon'dan kanıt istiyor.

Mart ayına kadar Kennedy Center'ın yöneticisi olan Grenell, tüm suçlamaları reddediyor. Daily Beast'e iddiaları 'absürt' diye niteleyen Grenell, New York Times'a ise bu mesajı ya da benzer bir ifadeyi göndermediğini söyledi.

Grenell, kendisine ya da bağlantılı kuruluşlara hiçbir ödeme yapılmadığını, Kennedy Center adına para istemediğini ve Mildon'dan hiçbir ödeme almadığını belirtiyor. Mildon ile ilişkisinin ağırlıklı olarak sosyal olduğunu, yalnızca sınırlı sayıda iş görüşmesi yaptıklarını da ekledi. Habba ise eşi adına Beyaz Saray'la hiçbir zaman ilişki kurmadığını ve eşinin bunu istemeyeceğini söyledi.

Kennedy Center kayıtlarında yalnızca 270 bin dolarlık bir taahhüt görünüyor.

Kennedy Center kayıtlarında yalnızca 270 bin dolarlık bir taahhüt görünüyor.

Kennedy Center'ın kayıtlarında Mildon adına yalnızca 270 bin dolarlık bir bağış taahhüdü görünüyor. Bir kurumun eski çalışanı, '6 milyon dolarla ilgili hiçbir şey yoktu' dedi. Mildon bu taahhüdü, New York Times'ın neden ödenmediğini sormasının ardından geçen hafta ödedi. Kennedy Center sözcüsü ise bağışlar ve fonlar konusunda iç inceleme yürüttüklerini, bulguları yönetim kuruluyla paylaşacaklarını açıkladı.

Turhan Mildon, Venezuela'da çimento işi yapan bir Türk iş insanı. New York Times'a göre yaşı 29 olarak biliniyor, ancak ABD ve İngiltere kayıtlarında 25 görünüyor; Mildon bu konuda yorum yapmadı. Mildon, Eylül 2026'da New York'taki Waldorf Astoria'da Alina Habba ile evlendi. Habba ile Kennedy Center'da sık görülen bir konuk olarak tanıştığı belirtiliyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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