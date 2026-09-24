Türk İş İnsanı Turhan Mildon, Donald Trump'ın Avukatı Alina Habba ile Evleniyor
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Donald Trump'ın en çalkantılı davalarında kişisel avukatlığını üstlenen Alina Habba (42), Türk iş insanı Turhan Mildon (29) ile evleniyor. Haberi Middle East Eye'ın Türkiye Büro Şefi Ragıp Soylu duyurdu. Çift arasındaki 13 yaş farkı kadar, Mildon'un Kongo'dan Venezuela'ya uzanan iş bağlantıları da kısa sürede gündem oldu.
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Alina Habba, 2021-2024 arasında Donald Trump'ın mahkeme salonlarındaki en görünür yüzlerinden biri oldu.
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Beyaz Saray'daki görevinin ardından New Jersey'ye atandı, ancak bu atama mahkemeden döndü.
Mildon, daha önce Çamlıca Camii'ni inşa eden Gürsoy Grubu'nun ailesine damat olmuştu.
"Bu evliliğin siyasi bir motivasyonu yok."
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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