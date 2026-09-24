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Türk İş İnsanı Turhan Mildon, Donald Trump'ın Avukatı Alina Habba ile Evleniyor

Türk İş İnsanı Turhan Mildon, Donald Trump'ın Avukatı Alina Habba ile Evleniyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.09.2026 - 08:05 Son Güncelleme: 24.09.2026 - 08:08
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Donald Trump'ın en çalkantılı davalarında kişisel avukatlığını üstlenen Alina Habba (42), Türk iş insanı Turhan Mildon (29) ile evleniyor. Haberi Middle East Eye'ın Türkiye Büro Şefi Ragıp Soylu duyurdu. Çift arasındaki 13 yaş farkı kadar, Mildon'un Kongo'dan Venezuela'ya uzanan iş bağlantıları da kısa sürede gündem oldu.

Kaynak: Toygun Atilla / Patronlar Dünyası

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Alina Habba, 2021-2024 arasında Donald Trump'ın mahkeme salonlarındaki en görünür yüzlerinden biri oldu.

Alina Habba, 2021-2024 arasında Donald Trump'ın mahkeme salonlarındaki en görünür yüzlerinden biri oldu.

New Jersey doğumlu avukat Habba, 2021'den 2024'e kadar Trump'ı pek çok davada temsil etti. New York'taki sivil dolandırıcılık davası başta olmak üzere, eski başkanın en sert hukuk mücadelelerinde duruşma salonunda onun hemen yanındaki isim hep oydu.

Trump'ın ikinci başkanlık döneminde ise Beyaz Saray'a taşındı ve 'Counselor to the President' (Başkanın Danışmanı) unvanıyla görev yaptı. Trump'ın iç çemberindeki en sadık isimlerden biri olarak görülmesi, evlilik haberinin ABD'de de ses getirmesinin başlıca nedeni.

Beyaz Saray'daki görevinin ardından New Jersey'ye atandı, ancak bu atama mahkemeden döndü.

Beyaz Saray'daki görevinin ardından New Jersey'ye atandı, ancak bu atama mahkemeden döndü.

Habba, daha sonra New Jersey Bölgesi'nin geçici Federal Başsavcılığına getirildi. Ancak federal mahkemeler atamanın yöntemini hukuka aykırı buldu ve Habba aralık ayında görevden ayrıldı.

Middle East Eye'ın haberine göre Habba'nın adı son dönemde Beyaz Saray Basın Sözcülüğü için de geçiyor. Yani Trump yönetimiyle bağı kopmuş değil; Türk bir iş insanıyla evlenmeye hazırlanması da tam bu yüzden Washington kulislerinde dikkat çekiyor.

Mildon, daha önce Çamlıca Camii'ni inşa eden Gürsoy Grubu'nun ailesine damat olmuştu.

Mildon, daha önce Çamlıca Camii'ni inşa eden Gürsoy Grubu'nun ailesine damat olmuştu.

29 yaşındaki Turhan Mildon, üçüncü kuşak aile şirketi Miller Holding'in CEO'su. Türkiye'de medyadan uzak duran, neredeyse hiç röportaj vermeyen bir isim.

Mildon'un ilk eşi, Gürsoy Grubu'nun ailesinden Betül Gürsoy'du. Grup, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat takip ettiği Çamlıca Camii'nin inşaatını üstlenmişti. Boşanma davasını Betül Gürsoy açtı; çift Ocak 2025'te tek celsede boşandı.

"Bu evliliğin siyasi bir motivasyonu yok."

"Bu evliliğin siyasi bir motivasyonu yok."

Mildon, Middle East Eye'a verdiği demeçte evliliğe dair siyasi yorumları bu cümleyle reddetti. Habba ile bir süre önce, ABD'de büyükelçi olan ortak bir arkadaşları aracılığıyla tanıştıklarını anlattı.

Habba için bu üçüncü evlilik olacak. Avukat Matthew Eyet ile 2011'de evlenen ve 2019'da ayrılan Habba'nın bu evlilikten iki çocuğu var. 31 Aralık 2020'de Centerpark CEO'su Gregg Reuben ile ikinci kez dünyaevine giren Habba, Şubat 2026'da boşanmıştı.

Turhan Mildon 👇

Turhan Mildon 👇

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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