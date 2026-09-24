Türk İş İnsanı Turhan Mildon, Donald Trump'ın Avukatı Alina Habba ile Evleniyor

New Jersey doğumlu avukat Habba, 2021'den 2024'e kadar Trump'ı pek çok davada temsil etti. New York'taki sivil dolandırıcılık davası başta olmak üzere, eski başkanın en sert hukuk mücadelelerinde duruşma salonunda onun hemen yanındaki isim hep oydu.

Trump'ın ikinci başkanlık döneminde ise Beyaz Saray'a taşındı ve 'Counselor to the President' (Başkanın Danışmanı) unvanıyla görev yaptı. Trump'ın iç çemberindeki en sadık isimlerden biri olarak görülmesi, evlilik haberinin ABD'de de ses getirmesinin başlıca nedeni.