Netflix'ten HBO Max'e Kadar Her Yerde Konuşulan O Yapımlar: Gelmiş Geçmiş En İyi 50 Yabancı Dizi!

Baltimore'daki uyuşturucu ticaretini hem polislerin hem satıcıların gözünden anlatan dizi, her sezon limanlara, belediyeye, okullara ve basına uzanarak bir şehrin portresini çıkarıyor. David Simon'ın yarattığı dizide Dominic West, Idris Elba, Michael K. Williams ve Wendell Pierce rol aldı. Eleştirmenlerce tüm zamanların en iyi dizileri arasında gösterilmesine rağmen hiç Emmy kazanamadı.

The Wire nereden izlenir? Dizi HBO Max ve Turkcell TV+'ta.