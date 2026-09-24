Netflix'ten HBO Max'e Kadar Her Yerde Konuşulan O Yapımlar: Gelmiş Geçmiş En İyi 50 Yabancı Dizi!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
En iyi yabancı diziler hangileri? IMDb puanlarına göre sıraladığımız listede Breaking Bad, The Sopranos ve Game of Thrones gibi kült yapımların yanında Dark, Severance ve Shōgun gibi yeni dönemin favorileri de var. Her dizinin konusunu, oyuncularını ve Netflix, HBO Max, Disney+, Prime Video ya da Apple TV'de nereden izlenebileceğini tek tek yazdık. IMDb puanları ve platform bilgileri Eylül 2026 itibarıyla güncel. 50. sıradan başlıyoruz, zirveye doğru birlikte gidiyoruz.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
50. Prison Break (2005-2017) - IMDb: 8.3
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
49. Lost (2004-2010) - IMDb: 8.3
48. Westworld (2016-2022) - IMDb: 8.4
47. The Last of Us (2023-...) - IMDb: 8.4
46. Mr. Robot (2015-2019) - IMDb: 8.5
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
45. Vikings (2013-2020) - IMDb: 8.5
44. Sons of Anarchy (2008-2014) - IMDb: 8.5
43. Boardwalk Empire (2010-2014) - IMDb: 8.5
42. The Boys (2019-2026) - IMDb: 8.5
41. The Crown (2016-2023) - IMDb: 8.6
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
40. Shōgun (2024-...) - IMDb: 8.6
39. The X-Files (1993-2018) - IMDb: 8.6
38. Dexter (2006-2013) - IMDb: 8.6
37. Mindhunter (2017-2019) - IMDb: 8.6
36. Stranger Things (2016-2025) - IMDb: 8.6
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
35. The Simpsons (1989-...) - IMDb: 8.6
34. Severance (2022-...) - IMDb: 8.6
33. Line of Duty (2012-2021) - IMDb: 8.7
32. Downton Abbey (2010-2015) - IMDb: 8.7
31. Fleabag (2016-2019) - IMDb: 8.7
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
30. Six Feet Under (2001-2005) - IMDb: 8.7
29. The Shield (2002-2008) - IMDb: 8.7
28. Oz (1997-2003) - IMDb: 8.7
27. Rome (2005-2007) - IMDb: 8.7
26. House M.D. (2004-2012) - IMDb: 8.7
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
25. Mad Men (2007-2015) - IMDb: 8.7
24. Black Mirror (2011-...) - IMDb: 8.7
23. Dark (2017-2020) - IMDb: 8.7
22. Peaky Blinders (2013-2022) - IMDb: 8.7
21. Ted Lasso (2020-...) - IMDb: 8.7
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
20. Twin Peaks (1990-1991) - IMDb: 8.7
19. Narcos (2015-2017) - IMDb: 8.7
18. Succession (2018-2023) - IMDb: 8.8
17. Seinfeld (1989-1998) - IMDb: 8.8
16. Friends (1994-2004) - IMDb: 8.8
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
15. Fargo (2014-2024) - IMDb: 8.8
14. True Detective (2014-...) - IMDb: 8.8
13. Firefly (2002-2003) - IMDb: 8.9
12. The Twilight Zone (1959-1964) - IMDb: 9.0
11. The Office (2005-2013) - IMDb: 9.0
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
10. Better Call Saul (2015-2022) - IMDb: 9.0
9. Arcane (2021-2024) - IMDb: 9.0
8. Rick and Morty (2013-...) - IMDb: 9.0
7. Sherlock (2010-2017) - IMDb: 9.0
6. Game of Thrones (2011-2019) - IMDb: 9.2
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
5. The Sopranos (1999-2007) - IMDb: 9.2
4. The Wire (2002-2008) - IMDb: 9.3
3. Chernobyl (2019) - IMDb: 9.3
2. Band of Brothers (2001) - IMDb: 9.4
1. Breaking Bad (2008-2013) - IMDb: 9.5
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın