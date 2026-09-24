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Netflix'ten HBO Max'e Kadar Her Yerde Konuşulan O Yapımlar: Gelmiş Geçmiş En İyi 50 Yabancı Dizi!

Netflix'ten HBO Max'e Kadar Her Yerde Konuşulan O Yapımlar: Gelmiş Geçmiş En İyi 50 Yabancı Dizi!

yabancı dizi yabancı diziler Netflix
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
24.09.2026 - 08:25 Son Güncelleme: 24.09.2026 - 08:36
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En iyi yabancı diziler hangileri? IMDb puanlarına göre sıraladığımız listede Breaking Bad, The Sopranos ve Game of Thrones gibi kült yapımların yanında Dark, Severance ve Shōgun gibi yeni dönemin favorileri de var. Her dizinin konusunu, oyuncularını ve Netflix, HBO Max, Disney+, Prime Video ya da Apple TV'de nereden izlenebileceğini tek tek yazdık. IMDb puanları ve platform bilgileri Eylül 2026 itibarıyla güncel. 50. sıradan başlıyoruz, zirveye doğru birlikte gidiyoruz.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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50. Prison Break (2005-2017) - IMDb: 8.3

50. Prison Break (2005-2017) - IMDb: 8.3

Yapı mühendisi Michael Scofield, işlemediği bir cinayet yüzünden idam cezası alan ağabeyi Lincoln'ü kurtarmak için kendini bilerek hapse attırıyor. Cezaevinin planlarını vücuduna dövme olarak işlettiği sahneler dizinin simgesi oldu. Wentworth Miller ve Dominic Purcell'in başrolde olduğu dizide Robert Knepper'ın T-Bag karakteri Türkiye'de de kült seviyesine ulaştı. Yapım 2017'de beşinci sezonla geri döndü.

Prison Break nereden izlenir? Dizinin tüm sezonları Disney+ kataloğunda.

49. Lost (2004-2010) - IMDb: 8.3

49. Lost (2004-2010) - IMDb: 8.3

Oceanic 815 sefer sayılı uçağın ıssız bir adaya düşmesiyle başlayan hikâye, hayatta kalanların hem adanın gizemleriyle hem de kendi geçmişleriyle yüzleşmesini anlatıyor. J.J. Abrams ve Damon Lindelof imzalı dizi, 2005'te En İyi Drama dalında Emmy kazandı. Matthew Fox, Evangeline Lilly, Josh Holloway ve Terry O'Quinn'in başrolleri paylaştığı yapımın finali yıllardır tartışılıyor.

Lost nereden izlenir? 6 sezonluk dizinin tamamı Disney+'ta.

48. Westworld (2016-2022) - IMDb: 8.4

48. Westworld (2016-2022) - IMDb: 8.4

Vahşi Batı temalı fütüristik bir eğlence parkında, ziyaretçilere hizmet etmek için üretilen androidler bilinç kazanıp başkaldırıyor. Jonathan Nolan ve Lisa Joy'un yarattığı dizide Evan Rachel Wood, Thandiwe Newton, Jeffrey Wright ve Ed Harris rol aldı. İlk sezonu HBO tarihinin en çok izlenen ilk sezonu oldu, Thandiwe Newton da 2018'de Emmy kazandı. Dizi dört sezonun ardından iptal edildi.

Westworld nereden izlenir? Dizi 2022'de HBO Max kataloğundan kaldırıldı ve şu an Türkiye'deki dijital platformların hiçbirinde yer almıyor.

47. The Last of Us (2023-...) - IMDb: 8.4

47. The Last of Us (2023-...) - IMDb: 8.4

Mantar kaynaklı bir salgının medeniyeti çökertmesinin üzerinden 20 yıl geçmiştir. Hayatta kalmayı öğrenmiş Joel, tedavinin anahtarı olabilecek genç Ellie'yi harabeye dönmüş Amerika'nın bir ucundan diğerine götürmekle görevlendirilir. Naughty Dog'un ünlü oyunundan uyarlanan dizide Pedro Pascal ve Bella Ramsey başrolde. İlk sezon 24 dalda Emmy'ye aday gösterildi ve 8 ödül kazandı.

The Last of Us nereden izlenir? Dizi HBO Max ve Turkcell TV+ üzerinden izlenebiliyor.

46. Mr. Robot (2015-2019) - IMDb: 8.5

46. Mr. Robot (2015-2019) - IMDb: 8.5

Gündüzleri siber güvenlik mühendisi, geceleri hacker olan Elliot Alderson, gizemli bir anarşistin dünyanın en büyük şirketini çökertme planına dahil oluyor. Sam Esmail'in yarattığı dizide Rami Malek ve Christian Slater başrolde. Yapım 2016'da En İyi Drama dalında Altın Küre kazandı, Rami Malek de aynı yıl Emmy aldı. Hacker dünyasını gerçekçi anlatmasıyla ayrıca övgü topladı.

Mr. Robot nereden izlenir? Dizi Türkiye'de abonelikli bir platformda yer almıyor, Prime Video üzerinden yalnızca satın alınarak izlenebiliyor.

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45. Vikings (2013-2020) - IMDb: 8.5

45. Vikings (2013-2020) - IMDb: 8.5

Sıradan bir çiftçi olan Ragnar Lothbrok, İngiltere ve Fransa'ya düzenlediği akınlarla efsanevi bir Viking kralına dönüşüyor, hikâye onun ardından oğullarıyla devam ediyor. Michael Hirst'ün yarattığı dizide Travis Fimmel, Katheryn Winnick ve Alexander Ludwig rol aldı. History kanalının ilk senaryolu dizisi olan yapımın devamı Netflix'te Vikings: Valhalla adıyla çekildi.

Vikings nereden izlenir? 6 sezonun tamamı Netflix'te.

44. Sons of Anarchy (2008-2014) - IMDb: 8.5

44. Sons of Anarchy (2008-2014) - IMDb: 8.5

Kaliforniya'nın küçük kasabası Charming'deki kanun dışı bir motosiklet kulübünün başkan yardımcısı Jax Teller, kulübe bağlılığıyla vicdanı arasında sıkışıp kalıyor. Kurt Sutter'ın yarattığı dizi, Shakespeare'in Hamlet'inden esinleniyor. Charlie Hunnam, Katey Sagal ve Ron Perlman'ın başrolde olduğu yapım, yayınlandığı dönemde FX'in en çok izlenen dizisiydi. Katey Sagal bu rolle 2011'de Altın Küre kazandı.

Sons of Anarchy nereden izlenir? Dizinin 7 sezonu Disney+'ta.

43. Boardwalk Empire (2010-2014) - IMDb: 8.5

43. Boardwalk Empire (2010-2014) - IMDb: 8.5

İçki yasağı döneminde Atlantic City'nin yozlaşmış haznedarı Nucky Thompson, şehrin kaçak içki ticaretini yönetirken Al Capone ve Lucky Luciano gibi gangsterlerle de hesaplaşıyor. Pilot bölümünü Martin Scorsese'nin yönettiği dizi, televizyon tarihinin en pahalı pilotlarından birine sahip. Steve Buscemi, Michael Pitt ve Michael Shannon'ın rol aldığı yapım 20 Emmy kazandı.

Boardwalk Empire nereden izlenir? Dizi HBO Max ve Turkcell TV+ kataloğunda.

42. The Boys (2019-2026) - IMDb: 8.5

42. The Boys (2019-2026) - IMDb: 8.5

Süper kahramanların şımarık ünlüler gibi yaşadığı ve Vought şirketinin elinde birer pazarlama ürününe dönüştüğü bir dünyada, Billy Butcher liderliğindeki grup onları ifşa etmeye çalışıyor. Garth Ennis ve Darick Robertson'ın çizgi romanından uyarlanan dizide Karl Urban, Jack Quaid ve Antony Starr başrolde. Starr'ın canlandırdığı Homelander yakın dönemin en çok konuşulan kötü karakterlerinden biri oldu. Dizi 2026'daki 5. sezonuyla final yaptı.

The Boys nereden izlenir? Tüm sezonlar Prime Video'da.

41. The Crown (2016-2023) - IMDb: 8.6

41. The Crown (2016-2023) - IMDb: 8.6

Kraliçe II. Elizabeth'in 1947'deki düğününden 2000'lerin başına uzanan saltanatını, sarayın perde arkasındaki siyasi ve kişisel krizlerle birlikte anlatıyor. Peter Morgan'ın kaleme aldığı dizide Kraliçe'yi sırasıyla Claire Foy, Olivia Colman ve Imelda Staunton canlandırdı, kadro her iki sezonda bir yenilendi. Yapım 2021'de En İyi Drama dalında Emmy kazandı.

The Crown nereden izlenir? 6 sezonun tamamı Netflix'te.

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40. Shōgun (2024-...) - IMDb: 8.6

40. Shōgun (2024-...) - IMDb: 8.6

1600 yılının Japonya'sında Lord Toranaga, kendisine karşı birleşen naiplerle hayatta kalma mücadelesi verirken, gemisi karaya vuran İngiliz denizci John Blackthorne ile tercüman Mariko onun planlarının içine çekiliyor. James Clavell'in romanından uyarlanan dizide Hiroyuki Sanada, Cosmo Jarvis ve Anna Sawai başrolde. İlk sezonuyla 18 Emmy kazanan yapım, tek sezonda en çok Emmy alan dizi rekorunu kırdı.

Shōgun nereden izlenir? Dizi Disney+'ta yayında.

39. The X-Files (1993-2018) - IMDb: 8.6

39. The X-Files (1993-2018) - IMDb: 8.6

Olağanüstü olaylara inanan FBI ajanı Fox Mulder ile her şeyi bilimle açıklamaya çalışan Dana Scully, X-Files adı verilen çözülmemiş dosyaları araştırıyor. İkilinin peşine düştüğü vakalar zamanla uzaylı yaşamını gizleyen bir hükümet komplosuna uzanıyor. Chris Carter'ın yarattığı, David Duchovny ve Gillian Anderson'ın başrolde olduğu dizi 90'ların en büyük kült yapımlarından biri. Dizi 2016 ve 2018'de iki yeni sezonla ekrana döndü.

The X-Files nereden izlenir? Dizi Disney+ ve Prime Video'da izlenebiliyor.

38. Dexter (2006-2013) - IMDb: 8.6

38. Dexter (2006-2013) - IMDb: 8.6

Miami polisinde kan izi analisti olarak çalışan Dexter Morgan, geceleri yalnızca adaletten kaçan katilleri hedef alan bir seri katile dönüşüyor. Jeff Lindsay'in romanlarından uyarlanan dizide başrolü üstlenen Michael C. Hall, bu rolle Altın Küre kazandı. 8 sezonluk dizinin hikâyesi New Blood, Original Sin ve Resurrection ile sürdü.

Dexter nereden izlenir? Dizi Netflix ve TOD üzerinden izlenebiliyor.

37. Mindhunter (2017-2019) - IMDb: 8.6

37. Mindhunter (2017-2019) - IMDb: 8.6

1970'lerin sonunda iki FBI ajanı ve bir psikolog, seri katillerin nasıl düşündüğünü anlamak için cezaevindeki katillerle tek tek görüşüyor ve suç profillemenin temellerini atıyor. David Fincher'ın yapımcılığını üstlenip bölümlerin çoğunu yönettiği dizide Jonathan Groff, Holt McCallany ve Anna Torv rol aldı. Hayranlarının ısrarına rağmen dizi iki sezonda kaldı, Fincher 2023'te devam etmeyeceğini açıkladı.

Mindhunter nereden izlenir? İki sezonun tamamı Netflix'te.

36. Stranger Things (2016-2025) - IMDb: 8.6

36. Stranger Things (2016-2025) - IMDb: 8.6

1980'lerin Indiana'sında, Hawkins kasabasında kaybolan arkadaşlarının izini süren çocuklar, psikokinetik güçlere sahip Eleven ile tanışıyor ve Upside Down denen karanlık bir paralel boyutla karşı karşıya geliyor. Duffer Kardeşler'in yarattığı dizide Winona Ryder, David Harbour, Millie Bobby Brown ve Finn Wolfhard rol aldı. Netflix'in en büyük hitlerinden olan yapım, 31 Aralık 2025'te yayınlanan final bölümüyle veda etti.

Stranger Things nereden izlenir? 5 sezonun tamamı Netflix'te.

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35. The Simpsons (1989-...) - IMDb: 8.6

35. The Simpsons (1989-...) - IMDb: 8.6

Homer, Marge, Bart, Lisa ve Maggie'den oluşan Simpson ailesiyle Springfield'ın tuhaf sakinlerini hicivli bir dille anlatan animasyon dizi. Matt Groening'in yarattığı yapım, Amerikan televizyonunun en uzun soluklu senaryolu prime time dizisi. 800'ü aşan bölümüyle hâlâ yayında olan dizi 40. sezona kadar onay aldı. Geleceği önceden bildiği iddia edilen sahneleri de her yıl yeniden gündeme geliyor.

The Simpsons nereden izlenir? Dizinin tüm sezonları Disney+'ta.

34. Severance (2022-...) - IMDb: 8.6

34. Severance (2022-...) - IMDb: 8.6

Lumon Industries çalışanları, iş ve özel hayatlarına ait anıları birbirinden ayıran bir operasyon geçiriyor. Ofiste çalışan Mark ve iş arkadaşları şirketin gizlediklerini fark etmeye başladıkça işler karışıyor. Ben Stiller'ın birçok bölümünü yönettiği dizide Adam Scott, Britt Lower, Patricia Arquette ve John Turturro rol alıyor. İkinci sezon 2025'te 27 dalda Emmy'ye aday gösterilerek yılın en çok aday gösterilen dizisi oldu.

Severance nereden izlenir? Dizi, Türkiye'de de erişime açılan Apple TV'de yayında.

33. Line of Duty (2012-2021) - IMDb: 8.7

33. Line of Duty (2012-2021) - IMDb: 8.7

İngiliz polisinin yolsuzlukla mücadele birimi AC-12'nin dedektifleri, suça bulaşmış meslektaşlarını soruştururken H kod adlı gizli bir ağın peşine düşüyor. Jed Mercurio'nun yarattığı dizide Martin Compston, Vicky McClure ve Adrian Dunbar başrolde. 2021'deki 6. sezon finali yaklaşık 15,9 milyon izleyiciye ulaşarak İngiltere'de 21. yüzyılın en çok izlenen dizi bölümü oldu. Yeni sezonun 2026 sonunda yayınlanması bekleniyor.

Line of Duty nereden izlenir? Dizi şu an Türkiye'deki dijital platformların hiçbirinde yer almıyor.

32. Downton Abbey (2010-2015) - IMDb: 8.7

32. Downton Abbey (2010-2015) - IMDb: 8.7

1912'den 1920'lerin ortasına uzanan dönemde, Yorkshire'daki görkemli malikânede yaşayan aristokrat Crawley ailesi ile hizmetkârlarının hayatını anlatıyor. Julian Fellowes'un yarattığı dizide Hugh Bonneville, Michelle Dockery ve Maggie Smith rol aldı. Guinness Rekorlar Kitabı yapımı 2011'in eleştirmenlerce en beğenilen İngilizce dizisi olarak kaydetti. Hikâye üç sinema filmiyle devam etti.

Downton Abbey nereden izlenir? Dizi Prime Video ve Disney+'ta izlenebiliyor.

31. Fleabag (2016-2019) - IMDb: 8.7

31. Fleabag (2016-2019) - IMDb: 8.7

Londra'da yaşayan, keskin dilli ve yas içindeki genç bir kadın; karmaşık aile ilişkileri, batmak üzere olan kafesi ve dağınık aşk hayatı arasında savrulurken dördüncü duvarı yıkıp doğrudan izleyiciyle konuşuyor. Phoebe Waller-Bridge'in kendi tek kişilik oyunundan uyarladığı dizi toplam 12 bölüm. İkinci sezon 2019'da En İyi Komedi dahil 6 Emmy kazandı, Andrew Scott'ın canlandırdığı rahip karakteri de ayrıca konuşuldu.

Fleabag nereden izlenir? Dizi Prime Video'da.

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30. Six Feet Under (2001-2005) - IMDb: 8.7

30. Six Feet Under (2001-2005) - IMDb: 8.7

Babaları bir trafik kazasında hayatını kaybedince Fisher kardeşler, ailenin Los Angeles'taki cenaze evini ayakta tutmak zorunda kalıyor. Yas, sırlar ve dağınık hayatlarla boğuşan ailenin hikâyesi, ölümü her bölümün merkezine koyuyor. Alan Ball'un yarattığı dizide Peter Krause ve Dexter'dan tanıdığımız Michael C. Hall rol aldı. Final bölümü bugün hâlâ televizyon tarihinin en iyi finalleri arasında gösteriliyor.

Six Feet Under nereden izlenir? Dizi HBO Max ve Turkcell TV+'ta.

29. The Shield (2002-2008) - IMDb: 8.7

29. The Shield (2002-2008) - IMDb: 8.7

Los Angeles polisinin yozlaşmış dedektifi Vic Mackey ve ekibi, sokakları kendi kurallarıyla yönetirken işledikleri suçlar bir bir peşlerine düşüyor. Shawn Ryan'ın yarattığı dizide Michael Chiklis, Walton Goggins ve Glenn Close rol aldı. Chiklis bu rolle Drama dalında En İyi Erkek Oyuncu Emmy'sini kazanan ilk kablolu kanal oyuncusu oldu.

The Shield nereden izlenir? Dizi şu an Türkiye'deki dijital platformlarda yer almıyor.

28. Oz (1997-2003) - IMDb: 8.7

28. Oz (1997-2003) - IMDb: 8.7

Maksimum güvenlikli bir cezaevinin deneysel bölümü Emerald City'de birbirine düşman çeteler güç, hayatta kalma ve intikam için savaşıyor. Tom Fontana'nın yarattığı dizide Christopher Meloni, J.K. Simmons ve Lee Tergesen rol aldı. HBO'nun ilk bir saatlik dram dizisi olan Oz, The Sopranos ile başlayan HBO altın çağının yolunu açtı.

Oz nereden izlenir? Dizi şu an Türkiye'deki dijital platformların hiçbirinde bulunmuyor.

27. Rome (2005-2007) - IMDb: 8.7

27. Rome (2005-2007) - IMDb: 8.7

Julius Caesar'ın yükselişi ve Roma Cumhuriyeti'nin çöküşü, iki Romalı asker Lucius Vorenus ile Titus Pullo'nun gözünden anlatılıyor. HBO ile BBC'nin ortak yapımı olan dizi, ilk sezonu için harcanan yaklaşık 100 milyon dolarla döneminin en pahalı televizyon yapımlarından biriydi. Kevin McKidd, Ray Stevenson ve Ciarán Hinds'in rol aldığı yapım 7 Emmy kazandı.

Rome nereden izlenir? Dizi HBO Max ve Turkcell TV+'ta.

26. House M.D. (2004-2012) - IMDb: 8.7

26. House M.D. (2004-2012) - IMDb: 8.7

İnsanlardan hoşlanmayan, ağrı kesici bağımlısı ama dâhi teşhis uzmanı Dr. Gregory House ve ekibi, New Jersey'deki bir eğitim hastanesinde kimsenin çözemediği vakaları ele alıyor. David Shore'un yarattığı dizide Hugh Laurie'nin performansı ona iki Altın Küre kazandırdı. 2008'de dünyanın en çok izlenen dizisi seçilen yapım 8 sezon sürdü.

House M.D. nereden izlenir? Dizi Netflix ve Prime Video'da.

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25. Mad Men (2007-2015) - IMDb: 8.7

25. Mad Men (2007-2015) - IMDb: 8.7

1960'ların New York'unda parlak ama sırlarla dolu reklamcı Don Draper, Madison Avenue'nun rekabetçi dünyasında hem değişen toplumla hem de sakladığı geçmişiyle yüzleşiyor. Matthew Weiner'ın yarattığı dizide Jon Hamm, Elisabeth Moss, January Jones ve Christina Hendricks rol aldı. Yapım 2008-2011 arasında dört yıl üst üste En İyi Drama Emmy'sini kazandı.

Mad Men nereden izlenir? Dizi Prime Video ve Disney+'ta.

24. Black Mirror (2011-...) - IMDb: 8.7

24. Black Mirror (2011-...) - IMDb: 8.7

Her bölümü ayrı bir hikâye anlatan antoloji dizi, teknolojinin insan davranışlarını nasıl değiştirdiğini karanlık ve çoğu zaman hicivli bir yakın gelecek kurgusuyla işliyor. Charlie Brooker'ın yarattığı dizide Bryce Dallas Howard, Jon Hamm, Miley Cyrus ve Cristin Milioti gibi isimler konuk oldu. San Junipero, USS Callister ve interaktif film Bandersnatch ile üç yıl üst üste Emmy aldı.

Black Mirror nereden izlenir? 7 sezonun tamamı Netflix'te.

23. Dark (2017-2020) - IMDb: 8.7

23. Dark (2017-2020) - IMDb: 8.7

Almanya'nın küçük kasabası Winden'de çocuklar kaybolmaya başladığında dört aile, 1953, 1986 ve 2019'u birbirine bağlayan bir zaman döngüsünü keşfediyor. Baran bo Odar ve Jantje Friese'nin yarattığı dizi, Netflix'in ilk Almanca orijinal yapımı. Karmaşık aile ağacıyla izleyiciye not tutturan dizi, en iyi Netflix yapımları listelerinde hep üst sıralarda yer alıyor.

Dark nereden izlenir? 3 sezonun tamamı Netflix'te.

22. Peaky Blinders (2013-2022) - IMDb: 8.7

22. Peaky Blinders (2013-2022) - IMDb: 8.7

Birinci Dünya Savaşı sonrası Birmingham'da hırslı Tommy Shelby, jiletli kasketleriyle bilinen aile çetesini sokak bahislerinden büyük bir suç ve siyaset imparatorluğuna taşıyor. Steven Knight'ın yarattığı dizide Cillian Murphy, Helen McCrory, Paul Anderson ve Tom Hardy rol aldı. Dizi 2018'de BAFTA'da En İyi Drama ödülünü kazandı, hikâye Netflix filmi The Immortal Man ile devam etti.

Peaky Blinders nereden izlenir? Dizinin 6 sezonu Netflix'te.

21. Ted Lasso (2020-...) - IMDb: 8.7

21. Ted Lasso (2020-...) - IMDb: 8.7

Futboldan hiç anlamayan iyimser Amerikalı koç Ted Lasso, Premier Lig'de zor günler geçiren AFC Richmond'ın başına getiriliyor ve şüpheci oyuncularla taraftarları nezaketiyle kazanmaya çalışıyor. Jason Sudeikis'in başrolünü üstlendiği dizi 2021 ve 2022'de üst üste En İyi Komedi Emmy'sini kazandı. Hannah Waddingham, Juno Temple ve Brett Goldstein de kadroda. Dizi 4. sezonuyla geri döndü.

Ted Lasso nereden izlenir? Dizi, Türkiye'de de erişime açılan Apple TV'de.

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20. Twin Peaks (1990-1991) - IMDb: 8.7

20. Twin Peaks (1990-1991) - IMDb: 8.7

FBI ajanı Dale Cooper, Washington'daki sırlarla dolu küçük bir kasabada lise balo kraliçesi Laura Palmer'ın cinayetini araştırıyor. Mark Frost ve David Lynch'in yarattığı dizi, gerçeküstü atmosferiyle televizyon dramasını kökten değiştirdi. Kyle MacLachlan ve Sheryl Lee'nin başrolde olduğu yapım 2017'de 18 bölümlük Twin Peaks: The Return ile ekrana döndü.

Twin Peaks nereden izlenir? Dizi MUBI'de, ayrıca Prime Video'daki MUBI kanalı üzerinden de izlenebiliyor.

19. Narcos (2015-2017) - IMDb: 8.7

19. Narcos (2015-2017) - IMDb: 8.7

Kolombiya'daki uyuşturucu savaşını, önce Pablo Escobar'ın sonra Cali Karteli'nin peşine düşen DEA ajanları Steve Murphy ile Javier Peña'nın gözünden anlatıyor. Wagner Moura'nın Escobar performansı Altın Küre adaylığı getirdi, Pedro Pascal da bu diziyle geniş kitlelere tanındı. Hikâye Narcos: Mexico ile devam etti.

Narcos nereden izlenir? 3 sezonun tamamı Netflix'te.

18. Succession (2018-2023) - IMDb: 8.8

18. Succession (2018-2023) - IMDb: 8.8

Yaşlanan medya patronu Logan Roy'un dört çocuğu, ailenin küresel şirketi Waystar Royco'nun kontrolü için birbirine entrika çeviriyor. Jesse Armstrong'un yarattığı dizide Brian Cox, Jeremy Strong, Sarah Snook ve Kieran Culkin rol aldı. Yapım 2020, 2022 ve 2023'te üç kez En İyi Drama Emmy'sini kazandı, final sezonunda başlıca oyunculuk ödüllerini de topladı.

Succession nereden izlenir? Dizi HBO Max ve Turkcell TV+'ta.

17. Seinfeld (1989-1998) - IMDb: 8.8

17. Seinfeld (1989-1998) - IMDb: 8.8

Komedyen Jerry Seinfeld ve takıntılı arkadaşları George, Elaine ve Kramer, New York'ta gündelik hayatın en ufak ayrıntılarını dert ediniyor. Larry David ve Jerry Seinfeld'in yarattığı dizi, hiçbir şey hakkında olmayan dizi olarak tanındı. 1993'te En İyi Komedi Emmy'sini kazanan yapım bugün hâlâ tüm zamanların en iyi sitcom'ları arasında gösteriliyor.

Seinfeld nereden izlenir? 9 sezonun tamamı Netflix'te.

16. Friends (1994-2004) - IMDb: 8.8

16. Friends (1994-2004) - IMDb: 8.8

Yirmili ve otuzlu yaşlarındaki altı arkadaş, Manhattan'da iş, aşk ve hayatın saçmalıkları arasında yollarını bulmaya çalışırken en çok Central Perk'te bir araya geliyor. David Crane ve Marta Kauffman'ın yarattığı dizide Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matthew Perry, David Schwimmer, Lisa Kudrow ve Matt LeBlanc rol aldı. 2004'teki final bölümünü ABD'de yaklaşık 52,5 milyon kişi izledi. Son sezonlarda altı başrol oyuncusu bölüm başına 1 milyon dolar alıyordu.

Friends nereden izlenir? Dizi Netflix, HBO Max ve Turkcell TV+'ta.

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15. Fargo (2014-2024) - IMDb: 8.8

15. Fargo (2014-2024) - IMDb: 8.8

Coen Kardeşler'in aynı adlı filminden ilham alan antoloji dizi, her sezon Amerika'nın karlı Ortabatı'sında geçen yeni bir şiddet, açgözlülük ve kara mizah hikâyesi anlatıyor. Noah Hawley'nin yarattığı dizide Billy Bob Thornton, Martin Freeman, Kirsten Dunst ve Jon Hamm gibi isimler farklı sezonlarda rol aldı. İlk sezon 2014'te En İyi Mini Dizi Emmy'sini kazandı.

Fargo nereden izlenir? Dizi Prime Video ve Turkcell TV+'ta.

14. True Detective (2014-...) - IMDb: 8.8

14. True Detective (2014-...) - IMDb: 8.8

Her sezonu farklı dedektifleri ve farklı bir karanlık vakayı konu alan antoloji polisiye dizi. Matthew McConaughey ve Woody Harrelson'ın başrolde olduğu ilk sezon, dizinin kült statüsünü belirledi. Sonraki sezonlarda Mahershala Ali ve Jodie Foster başrol üstlendi. Foster, 2024'te yayınlanan Night Country sezonuyla Emmy kazandı.

True Detective nereden izlenir? Dizi HBO Max ve Turkcell TV+'ta.

13. Firefly (2002-2003) - IMDb: 8.9

13. Firefly (2002-2003) - IMDb: 8.9

Beş yüz yıl sonrasında Kaptan Malcolm Reynolds ve Serenity adlı uzay gemisinin mürettebatı, uzay western'i havasındaki sınır bölgelerinde buldukları her işi kabul ederek hayatta kalmaya çalışıyor. Joss Whedon'ın yarattığı dizi, Fox tarafından 14 bölümün yalnızca 11'i yayınlandıktan sonra iptal edildi. Buna rağmen kült bir hayran kitlesi kazandı ve bu destek 2005'te Serenity filmine dönüştü.

Firefly nereden izlenir? Dizi Disney+'ta.

12. The Twilight Zone (1959-1964) - IMDb: 9.0

12. The Twilight Zone (1959-1964) - IMDb: 9.0

Sıradan insanların tekinsiz, gerçeküstü ya da doğaüstü durumlarla karşılaştığı ve her bölümü genellikle ironik bir sürprizle biten antoloji dizi. Rod Serling, 156 bölümün 92'sini yazdı ya da ortak yazdı, bölümlerin açılış anlatımını da kendisi yaptı. Bilim kurgu televizyonunun kilometre taşı sayılan dizi 1985, 2002 ve 2019'da yeniden çekildi.

The Twilight Zone nereden izlenir? Orijinal dizi şu an Türkiye'deki dijital platformların hiçbirinde yer almıyor.

11. The Office (2005-2013) - IMDb: 9.0

11. The Office (2005-2013) - IMDb: 9.0

Bir belgesel ekibi, Dunder Mifflin kâğıt şirketinin Scranton şubesindeki çalışanları ve iyi niyetli ama utandırıcı müdürleri Michael Scott'ı takip ediyor. Ricky Gervais ve Stephen Merchant'ın İngiliz yapımından uyarlanan dizide Steve Carell, Rainn Wilson, John Krasinski ve Jenna Fischer rol aldı. 2006'da En İyi Komedi Emmy'sini kazanan dizi, dijital platformlarda tüm zamanların en çok izlenen dizilerinden biri oldu.

The Office nereden izlenir? Dizi Netflix, Disney+ ve Prime Video'da.

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10. Better Call Saul (2015-2022) - IMDb: 9.0

10. Better Call Saul (2015-2022) - IMDb: 9.0

Breaking Bad'in öncesini anlatan dizi, geçinmekte zorlanan avukat Jimmy McGill'in adım adım Saul Goodman'a dönüşümünü izliyor. Vince Gilligan ve Peter Gould'un yarattığı dizide Bob Odenkirk, Rhea Seehorn, Jonathan Banks ve Giancarlo Esposito rol aldı. 53 Emmy adaylığına rağmen tek bir ödül alamayan yapım, bu alanda bir drama dizisi için rekorun sahibi.

Better Call Saul nereden izlenir? 6 sezonun tamamı Netflix'te.

9. Arcane (2021-2024) - IMDb: 9.0

9. Arcane (2021-2024) - IMDb: 9.0

League of Legends evreninde geçen dizide kız kardeşler Vi ve Jinx, ütopik şehir Piltover ile ezilen yeraltı şehri Zaun arasındaki savaşta karşı saflara düşüyor. Animasyonunu Fransız stüdyo Fortiche'nin yaptığı dizide Hailee Steinfeld ve Ella Purnell seslendirme yaptı. Arcane, 2022'de En İyi Animasyon Emmy'sini kazanan ilk dijital platform dizisi oldu.

Arcane nereden izlenir? İki sezon da Netflix'te.

8. Rick and Morty (2013-...) - IMDb: 9.0

8. Rick and Morty (2013-...) - IMDb: 9.0

Alkolik dâhi bilim insanı Rick Sanchez, kaygılı torunu Morty'yi boyutlar ve gezegenler arası kaotik maceralara sürüklüyor, sonuçlar çoğu zaman evdeki aile için felakete dönüşüyor. Dan Harmon ve Justin Roiland'ın yarattığı dizi iki kez En İyi Animasyon Emmy'si aldı. 2026 yazında 9. sezonunu tamamlayan yapım, 12. sezona kadar onay almış durumda.

Rick and Morty nereden izlenir? Dizi HBO Max, Netflix ve Turkcell TV+'ta.

7. Sherlock (2010-2017) - IMDb: 9.0

7. Sherlock (2010-2017) - IMDb: 9.0

Arthur Conan Doyle'un efsanevi dedektifini günümüz Londra'sına taşıyan dizide Sherlock Holmes ve Dr. John Watson modern suçları çözüyor. Steven Moffat ve Mark Gatiss'in yarattığı yapım Benedict Cumberbatch'i dünya yıldızı yaptı, Martin Freeman da Watson rolüyle öne çıktı. 2016'daki özel bölüm The Abominable Bride, En İyi Televizyon Filmi Emmy'sini kazandı.

Sherlock nereden izlenir? Dizi Disney+ ve Turkcell TV+'ta.

6. Game of Thrones (2011-2019) - IMDb: 9.2

6. Game of Thrones (2011-2019) - IMDb: 9.2

Westeros'un soylu aileleri Demir Taht için savaşırken Sur'un ötesinde kadim bir tehdit büyüyor. George R. R. Martin'in romanlarından uyarlanan dizide Emilia Clarke, Kit Harington, Peter Dinklage ve Lena Headey başrolde. 59 Emmy ile en çok Emmy kazanan drama dizisi rekorunu elinde tutan yapımın final sezonu hâlâ tartışılıyor. Evren, House of the Dragon ve A Knight of the Seven Kingdoms ile genişlemeye devam ediyor.

Game of Thrones nereden izlenir? 8 sezonun tamamı HBO Max ve Turkcell TV+'ta.

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5. The Sopranos (1999-2007) - IMDb: 9.2

5. The Sopranos (1999-2007) - IMDb: 9.2

New Jersey'li mafya babası Tony Soprano, suç ailesiyle gerçek ailesi arasında denge kurmaya çalışırken kaygılarını bir psikiyatriste açıyor. David Chase'in yarattığı dizide James Gandolfini, Edie Falco, Lorraine Bracco ve Michael Imperioli rol aldı. 21 Emmy kazanan yapım, En İyi Drama ödülünü alan ilk kablolu kanal dizisi oldu ve televizyonun altın çağını başlatan dizi olarak anılıyor.

The Sopranos nereden izlenir? 6 sezonun tamamı HBO Max ve Turkcell TV+'ta.

4. The Wire (2002-2008) - IMDb: 9.3

4. The Wire (2002-2008) - IMDb: 9.3

Baltimore'daki uyuşturucu ticaretini hem polislerin hem satıcıların gözünden anlatan dizi, her sezon limanlara, belediyeye, okullara ve basına uzanarak bir şehrin portresini çıkarıyor. David Simon'ın yarattığı dizide Dominic West, Idris Elba, Michael K. Williams ve Wendell Pierce rol aldı. Eleştirmenlerce tüm zamanların en iyi dizileri arasında gösterilmesine rağmen hiç Emmy kazanamadı.

The Wire nereden izlenir? Dizi HBO Max ve Turkcell TV+'ta.

3. Chernobyl (2019) - IMDb: 9.3

3. Chernobyl (2019) - IMDb: 9.3

1986'daki Çernobil nükleer felaketini, felaketi kontrol altına almak ve gerçeği ortaya çıkarmak için mücadele eden bilim insanları, işçiler ve yetkililer üzerinden anlatan 5 bölümlük mini dizi. Craig Mazin'in yazdığı yapımda Jared Harris, Stellan Skarsgård, Emily Watson ve Jessie Buckley rol aldı. En İyi Mini Dizi dahil 10 Emmy kazanan dizi, bir dönem IMDb'nin en yüksek puanlı diziler listesinde zirveye yerleşti.

Chernobyl nereden izlenir? Dizi HBO Max'te.

2. Band of Brothers (2001) - IMDb: 9.4

2. Band of Brothers (2001) - IMDb: 9.4

Stephen Ambrose'un kitabından uyarlanan mini dizi, 101. Hava İndirme Tümeni'ne bağlı Easy Bölüğü'nün eğitimden Normandiya Çıkarması'na, Bulge Muharebesi'nden savaşın sonuna uzanan yolculuğunu anlatıyor. Yapımcılığını Steven Spielberg ve Tom Hanks'in üstlendiği dizide Damian Lewis ve Ron Livingston başrolde. Yaklaşık 125 milyon dolarlık bütçesiyle döneminin en pahalı televizyon yapımlarından biriydi, En İyi Mini Dizi dalında Emmy ve Altın Küre kazandı.

Band of Brothers nereden izlenir? 10 bölümlük dizi HBO Max ve Turkcell TV+'ta.

1. Breaking Bad (2008-2013) - IMDb: 9.5

1. Breaking Bad (2008-2013) - IMDb: 9.5

Ölümcül kanser teşhisi konan sakin kimya öğretmeni Walter White, ailesinin geleceğini güvenceye almak için eski öğrencisi Jesse Pinkman'la metamfetamin üretmeye başlıyor ve zamanla acımasız bir uyuşturucu baronuna dönüşüyor. Vince Gilligan'ın yarattığı dizide Bryan Cranston, Aaron Paul, Anna Gunn ve Dean Norris rol aldı. 16 Emmy kazanan yapım, 2013'te Guinness Rekorlar Kitabı'na eleştirmenlerce en beğenilen dizi olarak girdi ve IMDb'de 9.5 puanla listemizin zirvesinde.

Breaking Bad nereden izlenir? 5 sezonun tamamı Netflix'te.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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