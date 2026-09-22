Türkiye'nin Geçen Hafta En Çok İzlediği 'Dijital' Dizi Belli Oldu: Game Of Thrones Bile Geride Kaldı

Listede yer alan Game of Thrones, The Last of Us ve Reacher gibi yapımlar yıllardır dünya çapında konuşulan, farklı platformlarda yayınlanan güçlü yapımlar. Mezarlık'ın ve hemen ardından gelen Alıkara'nın bu isimleri geride bırakarak zirveye yerleşmesi, Türkiye'de izleyicinin artık yerli yapımları küresel devlerle aynı kefeye koyduğunu gösteriyor. Listeye yeni giren Seni Tanıyorum'un da ilk haftasından itibaren ilgi görmesi, yerli dizilerin ne kadar hızlı geniş kitlelere ulaşabildiğinin bir başka göstergesi.

JustWatch'ın haftalık olarak yayımladığı bu veriler, dijital platformlardaki izlenme eğilimlerinin en güncel fotoğrafını ortaya koyuyor.