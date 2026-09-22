article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Türkiye'nin Geçen Hafta En Çok İzlediği 'Dijital' Dizi Belli Oldu: Game Of Thrones Bile Geride Kaldı

Türkiye'nin Geçen Hafta En Çok İzlediği 'Dijital' Dizi Belli Oldu: Game Of Thrones Bile Geride Kaldı

Game of Thrones dizi Netflix
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
22.09.2026 - 14:58 Son Güncelleme: 22.09.2026 - 15:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Türkiye'de geçtiğimiz hafta dijital platformlarda neler izlendiğine dair merak edilen tablo, JustWatch verileriyle ortaya çıktı. Listenin zirvesinde televizyon tarihinin en çok konuşulan yapımlarından birini geride bırakan bir yerli dizi var: Mezarlık.

Kaynak: JustWatch

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

JustWatch'ın bu hafta yayımladığı Türkiye listesinde Mezarlık ilk sırada yer aldı.

JustWatch'ın bu hafta yayımladığı Türkiye listesinde Mezarlık ilk sırada yer aldı.

JustWatch bu hafta da en çok izlenen dizileri sıraladı. Listenin zirvesinde Mezarlık'ın yakaladığı büyük başarı dikkat çekti. Listede yer alan diziler şu şekilde sıralandı:

1. Mezarlık

2. Alıkara

3. Game of Thrones

4. Seni Tanıyorum

5. Off Campus

6. From

7. MobLand

8. Reacher

9. The Last of Us

10. Prens

Yerli yapımların bu denli güçlü isimleri küresel listede geride bırakması, izleyici tercihlerindeki değişime işaret ediyor.

Yerli yapımların bu denli güçlü isimleri küresel listede geride bırakması, izleyici tercihlerindeki değişime işaret ediyor.

Listede yer alan Game of Thrones, The Last of Us ve Reacher gibi yapımlar yıllardır dünya çapında konuşulan, farklı platformlarda yayınlanan güçlü yapımlar. Mezarlık'ın ve hemen ardından gelen Alıkara'nın bu isimleri geride bırakarak zirveye yerleşmesi, Türkiye'de izleyicinin artık yerli yapımları küresel devlerle aynı kefeye koyduğunu gösteriyor. Listeye yeni giren Seni Tanıyorum'un da ilk haftasından itibaren ilgi görmesi, yerli dizilerin ne kadar hızlı geniş kitlelere ulaşabildiğinin bir başka göstergesi.

JustWatch'ın haftalık olarak yayımladığı bu veriler, dijital platformlardaki izlenme eğilimlerinin en güncel fotoğrafını ortaya koyuyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın