Türkiye'nin Geçen Hafta En Çok İzlediği 'Dijital' Dizi Belli Oldu: Game Of Thrones Bile Geride Kaldı
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Türkiye'de geçtiğimiz hafta dijital platformlarda neler izlendiğine dair merak edilen tablo, JustWatch verileriyle ortaya çıktı. Listenin zirvesinde televizyon tarihinin en çok konuşulan yapımlarından birini geride bırakan bir yerli dizi var: Mezarlık.
Kaynak: JustWatch
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JustWatch'ın bu hafta yayımladığı Türkiye listesinde Mezarlık ilk sırada yer aldı.
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Yerli yapımların bu denli güçlü isimleri küresel listede geride bırakması, izleyici tercihlerindeki değişime işaret ediyor.
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