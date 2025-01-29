"Bir Şeyler İzleyeyim Ama Bizden Olsun" Diyenler Buraya: İşte IMDb Puanı Yüksek 20 Yerli Dizi!
"Bir Şeyler İzleyeyim Ama Bizden Olsun" Diyenler Buraya: İşte IMDb Puanı Yüksek 20 Yerli Dizi!
Kendimize vakit ayırmak istediğimizde aklımıza yapabileceğimiz bir sürü seçenek geliyor. Böyle durumlarda da pek çoğumuz 'Hadi bir dizi izleyeyim' diyebiliyoruz. Yabancı dizilerden sıkılıp yerli dizilere yönelmek isteyenler, bizden bir şeyler izlemeyi düşünler için de oldukça keyifli bir liste hazırladık.
İşte IMDb puanı en yüksek 20 yerli dizi...
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20. Masum (2017) - IMDb: 8.3
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19. Vatanım Sensin (2016-2018) - IMDb: 8.3
18. Üsküdar'a Giderken (2011) - IMDb: 8.4
17. Çalıkuşu (1986) - IMDb: 8.4
16. Beş Kardeş (2015) - IMDb: 8.4
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15. Bir Demet Tiyatro (1995–2007) - IMDb: 8.5
14. Tatlı Hayat (2001–2004) - IMDb: 8.5
13. Yeditepe İstanbul (2001–2002) - IMDb: 8.6
12. İşler Güçler (2012–2013) - IMDb: 8.6
11. Kardeş Payı (2014–2015) - IMDb: 8.6
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10. Avrupa Yakası (2004-2009) - IMDb: 8.6
9. Ezel (2009–2011) - IMDb: 8.6
8. İkinci Bahar (1998–2001) - IMDb: 8.7
7. Şaşıfelek Çıkmazı (1996–2001) - IMDb: 8.8
6. Süper Baba (1993–1997) - IMDb: 8.8
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5. Çemberimde Gül Oya (2004–2005) - IMDb: 8.8
4. 7 Numara (2000–2003) - IMDb: 8.8
3. Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi (2010–2019) - IMDb: 8.8
2. Şahsiyet (2018) - IMDb: 9.0
1. Leyla ile Mecnun (2011–2023) - IMDb: 9.1
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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