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"Bir Şeyler İzleyeyim Ama Bizden Olsun" Diyenler Buraya: İşte IMDb Puanı Yüksek 20 Yerli Dizi!

"Bir Şeyler İzleyeyim Ama Bizden Olsun" Diyenler Buraya: İşte IMDb Puanı Yüksek 20 Yerli Dizi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
29.01.2025 - 11:47

Kendimize vakit ayırmak istediğimizde aklımıza yapabileceğimiz bir sürü seçenek geliyor. Böyle durumlarda da pek çoğumuz 'Hadi bir dizi izleyeyim' diyebiliyoruz. Yabancı dizilerden sıkılıp yerli dizilere yönelmek isteyenler, bizden bir şeyler izlemeyi düşünler için de oldukça keyifli bir liste hazırladık. 

İşte IMDb puanı en yüksek 20 yerli dizi...

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20. Masum (2017) - IMDb: 8.3

20. Masum (2017) - IMDb: 8.3

Cevdet ve karısı emekli maaşlarıyla kırsal bir çiftlikte huzur içinde yaşamak için emekli olurlar, ancak oğullarının aniden korkunç bir haberle gelmesiyle hayatları mahvolur.

19. Vatanım Sensin (2016-2018) - IMDb: 8.3

19. Vatanım Sensin (2016-2018) - IMDb: 8.3

İzmir'in Yunanlılar tarafından işgali sırasında bir Türk askeri düşman için çalışmaya başlar. Ama aslında düşmanın tarafında değildir. Ailesini kaybetme pahasına bu sırrı saklamak zorundadır.

18. Üsküdar'a Giderken (2011) - IMDb: 8.4

18. Üsküdar'a Giderken (2011) - IMDb: 8.4

Kendini annesine, babasına ve onların ara sıra tatlı hayalperestlerine adamış bir ev kadını, bir aşçı, iki yetişkin çocuk arasında bazen sıkıcı bir hayat çatışması.

17. Çalıkuşu (1986) - IMDb: 8.4

17. Çalıkuşu (1986) - IMDb: 8.4

Türk televizyonlarında ilk kadın anlatıcının öncülüğünü yapan dizi, Klasisizm çağının sonundaki bir kadın öğretmenin post-modern toplumda iş kadınlarının rolünü incelemesini konu alıyor.

16. Beş Kardeş (2015) - IMDb: 8.4

16. Beş Kardeş (2015) - IMDb: 8.4

Birbirine oldukça zıt olan Sait, Orhan, Turgut, Nazım ve Aziz adlı 5 kardeşin hikayesi anlatılıyor. Balıkçı olan Sait depremde anne ve babasını kaybettikten sonra, kendisinden küçük dört kardeşine hem anne hem de baba oluyor.

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15. Bir Demet Tiyatro (1995–2007) - IMDb: 8.5

15. Bir Demet Tiyatro (1995–2007) - IMDb: 8.5

Türkiye'nin ilk seyirci katılımlı komedi dizisi olan Bir Demet Tiyatro, orta halli bir işçi ailesinin hayat hikayesini ekrana taşır. Ailenin 30'lu yaşlardaki işsiz ve bıçkın oğlu Mükremin, keskin zekası ve sivri diliyle tanınan kız kardeşi Lütfiye, hayal dünyası geniş olan ve oduncunun eşi olan Feriştah gibi karakterlerle, dizi izleyicinin karşısına çıkar.

14. Tatlı Hayat (2001–2004) - IMDb: 8.5

14. Tatlı Hayat (2001–2004) - IMDb: 8.5

İhsan Yıldırım'ın temizlik işindeki başarısı, ailesini daha lüks olan Etiler semtine taşımak istemesine neden olur. Gültepe'de bir gecekondudan Etiler'deki yeni lüks evlerine taşınan İhsan ve eşi Sevinç'in başından geçen samimiyet kokan bir yapım.

13. Yeditepe İstanbul (2001–2002) - IMDb: 8.6

13. Yeditepe İstanbul (2001–2002) - IMDb: 8.6

Olcay'ın kocası intihar edip ardında büyük bir borç bırakınca, Olcay ve küçük kızı Duru İstanbul'da bir gecekonduya taşınmak zorunda kalır. Maddi olarak Olcay'ın kalan tek arkadaşına bağımlı hale gelirler ve Olcay iş aramaya başlar.

12. İşler Güçler (2012–2013) - IMDb: 8.6

12. İşler Güçler (2012–2013) - IMDb: 8.6

Ahmet, Murat ve Sadi film çekme hayali kuran ve para kazanmak için 'Meslek Hikayeleri' adlı bir belgesel sunan oyunculardır. Bu üç kafadarın başına gelen komik hikayelere birlikte tanık oluyoruz.

11. Kardeş Payı (2014–2015) - IMDb: 8.6

11. Kardeş Payı (2014–2015) - IMDb: 8.6

Tesisat şirketi olan iki kardeşin dünyayı çok daha iyi bir yer haline getirme amacı güderek bir şey icat etmeye çalışmasıyla ortaya çıkan komik olayları art arda yaşandığı bir hikaye.

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10. Avrupa Yakası (2004-2009) - IMDb: 8.6

10. Avrupa Yakası (2004-2009) - IMDb: 8.6

Oldukça geleneksel olan Sütçüoğlu ailesinin yaşamı ve zamanları içinde Nişantaşı'nın yüksek profilli çağdaş yaşamına uyum sağlamak için verdikleri komik mücadeleler.

9. Ezel (2009–2011) - IMDb: 8.6

9. Ezel (2009–2011) - IMDb: 8.6

Ömer, basit ve mutlu bir yaşam süren, ailesiyle birlikte yaşayan sıradan bir gençti. Hayatının aşkını bulmuş, askerden dönüp onunla evlenecekti. Ancak, beklenmedik bir şekilde cinayet suçlamasıyla hapse atıldı. Güvendiği hayat ve insanlar bir anda yok olmuştu. On yıl boyunca aklını kemiren tek bir soru vardı: Neden? Sevdiği kız Eyşan, en yakın arkadaşı Cengiz ve abisi olarak bildiği Ali, bu karmaşanın içinde bir yerlerdeydi. Ancak Ömer, bu durumun çözümünü bulamıyordu. Tüm bu çaresizliğin ortasında, hapishanede hayatını kökten değiştirecek bir adamla karşılaştı.

8. İkinci Bahar (1998–2001) - IMDb: 8.7

8. İkinci Bahar (1998–2001) - IMDb: 8.7

Samatya, İstanbul'un tarihi semtlerinden birinde, Antep Sofrası adlı bir kebapçı dükkanı ve sahibi Ali Haydar'ın hikayesi... Eşini kaybetmiş ve kızlarıyla birlikte yaşayan Ali Haydar, bilge, sevecen, mert ve dürüst bir karakter. Bir gün, dükkanında çalışmaya başlayan Hanım ile tanışır. Hanım, haksızlıklara direnen, gururlu, inatçı ve hedefine ulaşmakta kararlı bir kadın. Bu kebapçı dükkanında başlayan aşk hikayesi, etrafındaki karakterlerle birlikte, sıradan insanların hayatına destansı bir bakış açısı getiriyor. Ali Haydar'a umutsuzca aşık olan Neriman, Haydar'ın düşmanı Vakkas, Ali Haydar'ın kızları Melek, Cennet ve Huriye, Hanım'ın çocukları Ulaş ve Gülsüm, dükkanında kendini bulan Timoti, esnafın belalısı Şeco, Şeco'nun eşi Tansu, kasap Melahat, Ali Haydar'ın babası Zülfikar, Vakkas'ın oğlu Medet ve daha pek çok kişi... İşte bu, 'Öteki Türkiye'nin sevinçlerini, kaygılarını, umutlarını, öfkelerini, acılarını, mutluluklarını ve aşklarını anlatan bir hikaye.

7. Şaşıfelek Çıkmazı (1996–2001) - IMDb: 8.8

7. Şaşıfelek Çıkmazı (1996–2001) - IMDb: 8.8

Eski İstanbul mahallelerinin sıcak ve samimi atmosferini ekrana taşıyan dizi, mizahi bir dil kullanarak, bir zamanlar her sokakta, her mahallede görebileceğimiz komşuluk ve arkadaşlık ilişkilerini mercek altına alıyor.

6. Süper Baba (1993–1997) - IMDb: 8.8

6. Süper Baba (1993–1997) - IMDb: 8.8

Bir aile babası, eşinden boşandıktan sonra, büyümekte olan üç çocuğuyla ömür boyu sürecek ilişkilerini sürdürmek için mücadele eder. Fikret'in büyük kızı Zeynep'in özgürlük çabasıyla oğlu Alim'in aşkına da odaklanıyor.

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5. Çemberimde Gül Oya (2004–2005) - IMDb: 8.8

5. Çemberimde Gül Oya (2004–2005) - IMDb: 8.8

70'ler Türkiye'sinde yaşayan genç gazeteci Feriha, bu dönemin şiddet dolu hikayelerini anlatmaya çalışırken yaşadığı kişisel zorluklara odaklanıyor.

4. 7 Numara (2000–2003) - IMDb: 8.8

4. 7 Numara (2000–2003) - IMDb: 8.8

Çocuk sahibi olmayan bir çiftin evinde, dört büyükşehirli kız ve üç taşralı erkek çocuk aynı yaşam alanını paylaşıyor ve ortaya sıcak, samimi ve gerçekçi bir hikaye çıkıyor.

3. Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi (2010–2019) - IMDb: 8.8

3. Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi (2010–2019) - IMDb: 8.8

Ankara Emniyeti'nde uyumsuz bir polis ekibi ve onun gözden düşmüş Behzat Ç adlı emniyet müdürü bütün suçlarla mücadele eder.

2. Şahsiyet (2018) - IMDb: 9.0

2. Şahsiyet (2018) - IMDb: 9.0

Alzheimer teşhisi konan bir adam, yapacağı her şeyi unutacağı için suçluları cezalandırmaya karar verir.

1. Leyla ile Mecnun (2011–2023) - IMDb: 9.1

1. Leyla ile Mecnun (2011–2023) - IMDb: 9.1

Leyla ve Mecnun adlı bir çiftin sıra dışı yolculuğunu anlatan benzersiz ve yürekleri ısıtan bir dizi. Ali Atay'ın Mecnun'u ve Ezgi Asaroğlu'nun ve pek çok ismin Leyla'yı canlandırdığı dizi, büyük bir hayran kitlesi ve eleştirmenlerin beğenisini kazandı.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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