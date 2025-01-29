"Bir Şeyler İzleyeyim Ama Bizden Olsun" Diyenler Buraya: İşte IMDb Puanı Yüksek 20 Yerli Dizi!

Samatya, İstanbul'un tarihi semtlerinden birinde, Antep Sofrası adlı bir kebapçı dükkanı ve sahibi Ali Haydar'ın hikayesi... Eşini kaybetmiş ve kızlarıyla birlikte yaşayan Ali Haydar, bilge, sevecen, mert ve dürüst bir karakter. Bir gün, dükkanında çalışmaya başlayan Hanım ile tanışır. Hanım, haksızlıklara direnen, gururlu, inatçı ve hedefine ulaşmakta kararlı bir kadın. Bu kebapçı dükkanında başlayan aşk hikayesi, etrafındaki karakterlerle birlikte, sıradan insanların hayatına destansı bir bakış açısı getiriyor. Ali Haydar'a umutsuzca aşık olan Neriman, Haydar'ın düşmanı Vakkas, Ali Haydar'ın kızları Melek, Cennet ve Huriye, Hanım'ın çocukları Ulaş ve Gülsüm, dükkanında kendini bulan Timoti, esnafın belalısı Şeco, Şeco'nun eşi Tansu, kasap Melahat, Ali Haydar'ın babası Zülfikar, Vakkas'ın oğlu Medet ve daha pek çok kişi... İşte bu, 'Öteki Türkiye'nin sevinçlerini, kaygılarını, umutlarını, öfkelerini, acılarını, mutluluklarını ve aşklarını anlatan bir hikaye.