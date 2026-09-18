28 Emmy Ödülüyle Zirvede! Türkiye'ye Açılan Apple TV'de İzlenmesi Gereken Diziler ve Filmler
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Apple TV Türkiye'de Kullanıma Açıldı, iCloud+ Abonelerinden Ek Ücret İstenmiyor
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Dizilerde Severance ve Ted Lasso öne çıkıyor!
Filmlerde F1'den CODA'ya Oscar'lı seçenekler var!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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