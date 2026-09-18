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28 Emmy Ödülüyle Zirvede! Türkiye'ye Açılan Apple TV'de İzlenmesi Gereken Diziler ve Filmler

28 Emmy Ödülüyle Zirvede! Türkiye'ye Açılan Apple TV'de İzlenmesi Gereken Diziler ve Filmler

dizi film
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
18.09.2026 - 17:35
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Apple TV, uzun süredir beklenen Türkiye çıkışını sonunda yaptı. Platform 17 Eylül 2026 tarihinde uygulama üzerinden erişime açıldı ve iCloud+ aboneliği olan kullanıcılara ek bir ücret talep edilmeden sunulmaya başlandı. 

Peki bu geniş arşivde hangi dizi ve filmleri izleyebilirsiniz?

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Apple TV Türkiye'de Kullanıma Açıldı, iCloud+ Abonelerinden Ek Ücret İstenmiyor

Apple TV Türkiye'de Kullanıma Açıldı, iCloud+ Abonelerinden Ek Ücret İstenmiyor

Apple, eski adıyla Apple TV+ olarak bilinen dizi ve film platformunu ve oyun hizmeti Apple Arcade'i doğrudan iCloud+ aboneliğine dahil ettiğini duyurdu. Yani halihazırda iCloud+ kullanan bir abonenin platforma erişmek için ayrıca bir ödeme yapmasına gerek kalmıyor.

iCloud+ tarafında 50 GB paketi 49,99 TL, 200 GB paketi 169,99 TL, 2 TB paketi ise 549,99 TL olarak listeleniyor. Değişiklik 17 Eylül itibarıyla uygulamaya yansıdı ve platform aynı gün Türkiye'deki kullanıcıların karşısına çıktı.

Platformun içerik arşivi, rakiplerine kıyasla daha dar ama daha seçili bir yapıya sahip. Apple TV, 2026 Emmy Ödülleri'nde 28 ödül kazanarak geceden en çok ödülle ayrılan platform oldu.

Dizilerde Severance ve Ted Lasso öne çıkıyor!

Dizilerde Severance ve Ted Lasso öne çıkıyor!

Platformun en çok konuşulan yapımı, hafızalara kazınan ofis distopyası Severance. Emmy gecesinin de en çok ödül alan dizisi olan yapım, çalışanların iş ve özel hayat hafızalarının cerrahi bir işlemle ayrıldığı bir şirketi anlatıyor.

Komedi tarafında Ted Lasso ve Hollywood'un içine dönük bir bakış sunan The Studio dikkat çekiyor. Gerilim sevenler için Gary Oldman'lı Slow Horses, yer altındaki bir siloda geçen Silo ve Bad Sisters öne çıkan seçenekler arasında.

Arşivde ayrıca For All Mankind, Pachinko, Foundation, Dark Matter, See, Shrinking, Servant, Mythic Quest, Bad Monkey, Hijack, Black Bird, Masters of the Air, Presumed Innocent, Your Friends & Neighbors, Pluribus, Margo's Got Money Troubles ve Widow's Bay gibi yapımlar bulunuyor.

Filmlerde F1'den CODA'ya Oscar'lı seçenekler var!

Filmlerde F1'den CODA'ya Oscar'lı seçenekler var!

Film tarafının en yeni ve en çok izlenen yapımı, Brad Pitt'in başrolünde yer aldığı F1. Platformun Oscar geçmişi ise sağlam: En İyi Film ödülünü kazanan CODA ve Martin Scorsese imzalı Killers of the Flower Moon arşivde yer alıyor.

George Clooney ile Brad Pitt'i yeniden buluşturan Wolfs, Joaquin Phoenix'li Napoleon, Tom Hanks'li Greyhound ve Finch, animasyon Wolfwalkers, The Tragedy of Macbeth, Tetris, The Gorge, Fly Me To The Moon, Blitz, The Instigators, Ghosted, The Lost Bus, The Family Plan, Highest to Lowest, Palmer, The Banker, Swan Song, Causeway, Cha Cha Real Smooth, On the Rocks  izlenebilecek filmler arasında.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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