28 Emmy Ödülüyle Zirvede! Türkiye'ye Açılan Apple TV'de İzlenmesi Gereken Diziler ve Filmler

Apple, eski adıyla Apple TV+ olarak bilinen dizi ve film platformunu ve oyun hizmeti Apple Arcade'i doğrudan iCloud+ aboneliğine dahil ettiğini duyurdu. Yani halihazırda iCloud+ kullanan bir abonenin platforma erişmek için ayrıca bir ödeme yapmasına gerek kalmıyor.

iCloud+ tarafında 50 GB paketi 49,99 TL, 200 GB paketi 169,99 TL, 2 TB paketi ise 549,99 TL olarak listeleniyor. Değişiklik 17 Eylül itibarıyla uygulamaya yansıdı ve platform aynı gün Türkiye'deki kullanıcıların karşısına çıktı.

Platformun içerik arşivi, rakiplerine kıyasla daha dar ama daha seçili bir yapıya sahip. Apple TV, 2026 Emmy Ödülleri'nde 28 ödül kazanarak geceden en çok ödülle ayrılan platform oldu.