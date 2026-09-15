Yeni Sezonda Ekranlar Diziye Doyacak! Tam 34 Yerli Dizi Yayınlanacak
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2026-2027 televizyon sezonu başladı ve ekranlarda oldukça kalabalık bir dizi yarışı bizi bekliyor. Geçtiğimiz sezondan devam eden yapımlar ile ilk kez seyirci karşısına çıkacak diziler birlikte değerlendirildiğinde, kanalı belli 34 yerli yapım yeni sezonda reyting mücadelesi verecek. En kalabalık dizi kadrosuna sahip kanal ise şimdilik 8 yapımla NOW oldu.
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2026-2027 televizyon sezonu sonunda başladı.
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İşte yeni yayın döneminde ekrana gelecek 34 dizi:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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