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Yeni Sezonda Ekranlar Diziye Doyacak! Tam 34 Yerli Dizi Yayınlanacak

Yeni Sezonda Ekranlar Diziye Doyacak! Tam 34 Yerli Dizi Yayınlanacak

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
15.09.2026 - 17:03
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2026-2027 televizyon sezonu başladı ve ekranlarda oldukça kalabalık bir dizi yarışı bizi bekliyor. Geçtiğimiz sezondan devam eden yapımlar ile ilk kez seyirci karşısına çıkacak diziler birlikte değerlendirildiğinde, kanalı belli 34 yerli yapım yeni sezonda reyting mücadelesi verecek. En kalabalık dizi kadrosuna sahip kanal ise şimdilik 8 yapımla NOW oldu.

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2026-2027 televizyon sezonu sonunda başladı.

2026-2027 televizyon sezonu sonunda başladı.

Yeni yayın döneminde geçtiğimiz sezondan devam eden dizilerin yanı sıra çok sayıda yeni yapım da seyirci karşısına çıkacak. Şu ana kadar kanalı belli olan yapımlara baktığımızda 7 kanalda toplam 34 yerli dizi ekranlarda olacak. Yeni sezonun en kalabalık dizi kadrosuna sahip kanalı ise 8 yapımla NOW oldu.

İşte yeni yayın döneminde ekrana gelecek 34 dizi:

İşte yeni yayın döneminde ekrana gelecek 34 dizi:

ATV - 6 Dizi

  • Altı Üstü İstanbul

  • A.B.İ.

  • Aşk ve Taht

  • Güneşin Doğduğu Yer

  • Mercan Köşk

  • Hamal

NOW - 8 Dizi

Show TV - 3 Dizi

Kanal D - 6 Dizi

TRT 1 - 5 Dizi

Star TV - 5 Dizi

  • Sevdiğim Sensin

  • Çirkin

  • Tuzlu Kahve

  • Başkalarının Hayatı

  • Bir Hayat Hikayesi

TV8 - 1 Dizi

  • Mükemmel Anneler

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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