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Apple TV Türkiye'ye Geldi: iCloud+ Abonelerine Ek Ücret Olmadan Sunulacak

Apple TV Türkiye'ye Geldi: iCloud+ Abonelerine Ek Ücret Olmadan Sunulacak

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
15.09.2026 - 11:04
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Apple, video platformu Apple TV'yi Türkiye'de iCloud+ aboneliğine hiçbir ek ücret talep etmeden dahil ettiğini duyurdu. Kullanıcılar Eylül ayı sonuna kadar kademeli olarak devreye girecek yeni düzenlemeyle Apple TV'nin tüm kataloğuna ve Apple Arcade'in 200'den fazla oyununa mevcut iCloud+ paketleriyle erişebilecek. Böylece Apple TV, Hindistan, Suudi Arabistan, Singapur ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de aralarında bulunduğu 59 yeni pazarla birlikte dünya genelinde 170 ülkede aktif hale geldi.

Kaynak: https://www.webtekno.com/apple-tv-tur...
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iCloud+ Abonelik Fiyatları 50 GB İçin Aylık 49,99 TL'den Başlıyor.

iCloud+ Abonelik Fiyatları 50 GB İçin Aylık 49,99 TL'den Başlıyor.

Türkiye'de iCloud+ aboneliği 50 GB depolama alanı için aylık 49,99 TL'den başlıyor; 200 GB seçeneği 169,99 TL, 2 TB'lik en üst paket ise 549,99 TL'ye satılıyor. Yeni düzenlemeyle bu üç pakete abone olan kullanıcılar, Apple TV ve Apple Arcade'e ayrıca bir ücret ödemeden erişim kazanıyor. Aile İçi Paylaşım özelliği sayesinde tek bir abonelik, aile grubundaki beş kişiye kadar paylaşılabiliyor. Apple Services ve Health Kıdemli Başkan Yardımcısı Eddy Cue, konuya ilişkin yaptığı açıklamada 'Apple TV ve Apple Arcade'i 100'den fazla ülkedeki iCloud+ kullanıcılarına tek bir abonelik içinde sunmaktan mutluluk duyuyoruz' ifadelerini kullandı.

Apple TV Kataloğunda Severance, Ted Lasso ve F1 Gibi Ödüllü Yapımlar Yer Alıyor.

Apple TV Kataloğunda Severance, Ted Lasso ve F1 Gibi Ödüllü Yapımlar Yer Alıyor.

Katalogda Ted Lasso, Severance, Pluribus, The Studio, CODA ve F1 gibi Apple'ın kendi yapımı diziler ve filmler bulunuyor. Şirketin verilerine göre bu yapımlar bugüne kadar 900'ü aşkın ödül kazandı, 3.800'den fazla da ödül adaylığı elde etti. Apple TV; iPhone, iPad, Mac ve Apple TV 4K'nın yanı sıra desteklenen akıllı televizyonlarda ve oyun konsollarında da izlenebiliyor. Türkiye'nin de içinde bulunduğu genişlemeyle platform, Hindistan, Suudi Arabistan, Singapur ve Birleşik Arap Emirlikleri dahil 59 yeni pazara ulaşarak dünya genelinde 170 ülkede aktif hale geldi.

Apple Arcade'in 200'ü Aşkın Oyunu da Aynı Pakette Ücretsiz Sunuluyor.

Apple Arcade'in 200'ü Aşkın Oyunu da Aynı Pakette Ücretsiz Sunuluyor.

Pakete dahil olan Apple Arcade tarafında ise 200'ü aşkın oyun ücretsiz şekilde kullanıcıları bekliyor. Football Manager 26 Touch, NBA 2K26 Arcade Edition ve Madden NFL 27 Arcade Edition gibi spor oyunlarının yanı sıra Hello Kitty Island Adventure, Sneaky Sasquatch, Angry Birds Reloaded, Cooking Mama: Cuisine!, Block Blast+, Subway Surfers+ ve Ultimate 8 Ball Pool+ da listede yer alıyor. Apple, yeni sistemi Eylül ayı sonuna kadar Türkiye'de tamamen devreye almayı planlıyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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