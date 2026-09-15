Apple TV Türkiye'ye Geldi: iCloud+ Abonelerine Ek Ücret Olmadan Sunulacak
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Kaynak: https://www.webtekno.com/apple-tv-tur...
Apple, video platformu Apple TV'yi Türkiye'de iCloud+ aboneliğine hiçbir ek ücret talep etmeden dahil ettiğini duyurdu. Kullanıcılar Eylül ayı sonuna kadar kademeli olarak devreye girecek yeni düzenlemeyle Apple TV'nin tüm kataloğuna ve Apple Arcade'in 200'den fazla oyununa mevcut iCloud+ paketleriyle erişebilecek. Böylece Apple TV, Hindistan, Suudi Arabistan, Singapur ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de aralarında bulunduğu 59 yeni pazarla birlikte dünya genelinde 170 ülkede aktif hale geldi.
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iCloud+ Abonelik Fiyatları 50 GB İçin Aylık 49,99 TL'den Başlıyor.
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Apple TV Kataloğunda Severance, Ted Lasso ve F1 Gibi Ödüllü Yapımlar Yer Alıyor.
Apple Arcade'in 200'ü Aşkın Oyunu da Aynı Pakette Ücretsiz Sunuluyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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