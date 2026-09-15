Apple TV Türkiye'ye Geldi: iCloud+ Abonelerine Ek Ücret Olmadan Sunulacak

Türkiye'de iCloud+ aboneliği 50 GB depolama alanı için aylık 49,99 TL'den başlıyor; 200 GB seçeneği 169,99 TL, 2 TB'lik en üst paket ise 549,99 TL'ye satılıyor. Yeni düzenlemeyle bu üç pakete abone olan kullanıcılar, Apple TV ve Apple Arcade'e ayrıca bir ücret ödemeden erişim kazanıyor. Aile İçi Paylaşım özelliği sayesinde tek bir abonelik, aile grubundaki beş kişiye kadar paylaşılabiliyor. Apple Services ve Health Kıdemli Başkan Yardımcısı Eddy Cue, konuya ilişkin yaptığı açıklamada 'Apple TV ve Apple Arcade'i 100'den fazla ülkedeki iCloud+ kullanıcılarına tek bir abonelik içinde sunmaktan mutluluk duyuyoruz' ifadelerini kullandı.