Apple Etkinliğinde iPhone 18 Tanıtılmadı: Nedeni 20 Yıllık Alışkanlığın Sonu

Bloomberg'in Apple'ı yakından takip eden muhabiri Mark Gurman'a göre bu bir gecikme değil, bilinçli bir tercih. Apple bundan sonra iPhone lansmanlarını iki döneme yayacak: Sonbaharda üst segment modeller, baharda ise daha erişilebilir modeller.

Bu plana göre standart iPhone 18, daha uygun fiyatlı iPhone 18e ve ikinci nesil iPhone Air 2027 baharında, muhtemelen mart veya nisan ayında tanıtılacak.

Gurman'ın aktardığına göre bütün modelleri sonbahara sıkıştırmak Apple için zamanla bir yüke dönüşmüştü; hem geliri yıl içine yayma imkânı azalıyor hem de pazarlama ve mühendislik ekipleri aynı dönemde aşırı yükleniyordu. Gurman bu düzenin kalıcı olacağını düşünüyor: 'Bu düzenin yıllarca süreceğini bekliyorum; Apple yılda beş ila altı yeni model tanıtacak.'