article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
Apple Etkinliğinde iPhone 18 Tanıtılmadı: Nedeni 20 Yıllık Alışkanlığın Sonu

Apple Etkinliğinde iPhone 18 Tanıtılmadı: Nedeni 20 Yıllık Alışkanlığın Sonu

Apple
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
10.09.2026 - 15:54
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Apple, 9 Eylül'de düzenlediği etkinlikte iPhone 18 Pro'yu, iPhone 18 Pro Max'i ve ilk katlanabilir modeli iPhone Duo'yu tanıttı. Ancak listede dikkat çeken bir eksik vardı: Standart iPhone 18. 

Şirket yıllardır her sonbaharda hem temel hem de Pro modelleri aynı sahnede duyururken bu yıl bu düzeni bozdu. Bloomberg'in Apple muhabiri Mark Gurman'a göre bunun nedeni basit bir gecikme değil, planlı bir strateji değişikliği. Apple artık iPhone lansmanlarını yılın iki farklı dönemine yayabilir.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Apple, iPhone 18'i Neden Tanıtmadı?

Apple, iPhone 18'i Neden Tanıtmadı?

Apple'ın CEO'su John Ternus'un sahne aldığı etkinlikte iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ve aktif gürültü engellemeli AirPods 5 tanıtıldı. Gecenin yıldızı ise şirketin ilk katlanabilir telefonu olan iPhone Duo oldu.

Titanyum çerçeveli, önünde Ceramic Shield 2 ve arkasında Ceramic Shield kullanılan Duo, IP68 su ve toz dayanıklılığına sahip. iPhone 18 Pro'nun video oynatma süresi 31 saatten 34 saate, Pro Max'in ise 37 saatten 43 saate çıkarıldı. 

Tüm bu duyuruların arasında yalnızca bir model yoktu: Standart iPhone 18.

Standart iPhone 18 İçin 2027 Baharı: Apple Takvimi İkiye Böldü

Standart iPhone 18 İçin 2027 Baharı: Apple Takvimi İkiye Böldü

Bloomberg'in Apple'ı yakından takip eden muhabiri Mark Gurman'a göre bu bir gecikme değil, bilinçli bir tercih. Apple bundan sonra iPhone lansmanlarını iki döneme yayacak: Sonbaharda üst segment modeller, baharda ise daha erişilebilir modeller.

Bu plana göre standart iPhone 18, daha uygun fiyatlı iPhone 18e ve ikinci nesil iPhone Air 2027 baharında, muhtemelen mart veya nisan ayında tanıtılacak.

Gurman'ın aktardığına göre bütün modelleri sonbahara sıkıştırmak Apple için zamanla bir yüke dönüşmüştü; hem geliri yıl içine yayma imkânı azalıyor hem de pazarlama ve mühendislik ekipleri aynı dönemde aşırı yükleniyordu. Gurman bu düzenin kalıcı olacağını düşünüyor: 'Bu düzenin yıllarca süreceğini bekliyorum; Apple yılda beş ila altı yeni model tanıtacak.'

Türkiye Fiyatları ve Satış Tarihleri Belli Oldu

Türkiye Fiyatları ve Satış Tarihleri Belli Oldu

Türkiye'de iPhone 18 Pro'nun 256 GB modeli 137.999 TL, iPhone 18 Pro Max'in 256 GB modeli ise 149.999 TL'den başlıyor. Katlanabilir iPhone Duo'nun başlangıç fiyatı 229.999 TL; en üst 2 TB seçeneği ise 335.999 TL'ye kadar çıkıyor.

ABD'de iPhone 18 Pro 1.199 dolar, Pro Max 1.299 dolar, Duo ise 1.999 dolardan satılıyor. Pro modellerin fiyatı geçen yılın modellerine kıyasla 100 dolar arttı.

Türkiye'de Pro modeller için ön siparişler 12 Eylül saat 15.00'te başlıyor, satış ise 18 Eylül'de. iPhone Duo için ön siparişler 16 Ekim'de açılacak, telefon 23 Ekim'de satışa çıkacak.

Standart iPhone 18'in ne zaman tanıtılacağı tam olarak bilinmediği için, satış tarihi de henüz bilinmiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın