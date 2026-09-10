Apple Etkinliğinde iPhone 18 Tanıtılmadı: Nedeni 20 Yıllık Alışkanlığın Sonu
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Apple, 9 Eylül'de düzenlediği etkinlikte iPhone 18 Pro'yu, iPhone 18 Pro Max'i ve ilk katlanabilir modeli iPhone Duo'yu tanıttı. Ancak listede dikkat çeken bir eksik vardı: Standart iPhone 18.
Şirket yıllardır her sonbaharda hem temel hem de Pro modelleri aynı sahnede duyururken bu yıl bu düzeni bozdu. Bloomberg'in Apple muhabiri Mark Gurman'a göre bunun nedeni basit bir gecikme değil, planlı bir strateji değişikliği. Apple artık iPhone lansmanlarını yılın iki farklı dönemine yayabilir.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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