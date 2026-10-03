Doğru Bilgi ve Destekle Mümkün: Patili Bir Dosta Yuva Açarken Nelere Dikkat Edilmeli?
Hayvan sahipliğine yönelim artarken, barınak veya bakımevlerinde sahiplenilmeyi bekleyen hayvanlar için bu durum ne ifade ediyor?
Mars’ın gerçekleştirdiği yeni araştırma, barınak veya bakım evlerinden hayvan sahiplenirken yaşanılan temel konuları ve belirsizlikleri mercek altına alıyor. Hayvan sahibi her 3 kişiden 1’i, ihtiyaç duyulan doğru yönlendirme ve desteğe ulaşılabilmesi durumunda, yakın gelecekte bir kedi veya köpeği sahiplenme yoluyla edinmek istediğini belirtiyor.
4 Ekim 2026, İstanbul- Mars, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında, 2024 yılında yayımladığı “Evsiz Hayvanlar Raporu” ve bu çalışmanın üzerine inşa ederek 14 ülkeden 26,000 kişinin katılımı ile gerçekleştirdiği yeni araştırmasının sonuçlarını paylaşıyor.
“Evsiz Hayvanlar Raporu” aracılığıyla dünyada yaklaşık 362 milyon kedi ve köpeğin halihazırda sıcak bir yuva beklediğini rakamsal boyutta ortaya koyan şirket, yeni küresel araştırması kapsamında barınak veya bakım evlerinden hayvan sahiplenirken yaşanılan temel konuları ve belirsizlikleri mercek altına alıyor.
Sahiplenme isteği var; ancak belirsizlikler kararın önüne geçebiliyor.
Sahiplenme kararı kadar, sahiplenme sonrasına hazırlanmak da önemli
“Doğru, erişilebilir bilgi ve uzman desteği ile daha fazla hayvanın sahiplenmesini sağlayabiliriz”
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