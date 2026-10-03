Doğru Bilgi ve Destekle Mümkün: Patili Bir Dosta Yuva Açarken Nelere Dikkat Edilmeli?

Küresel araştırmaya göre, sahiplenme öncesinde duyulan kaygı ve engellerin önemli bir bölümü, hayvan yeni evine katıldıktan sonra da karşılaşılan konular arasında yer alıyor. Bunların başında davranış yönetimi geliyor. İkinci önemli alan ise beslenme. Araştırma bulgularına göre sahiplenenlerin yüzde 71’i hayvan barınaktan ayrıldıktan sonra beslenme düzenini değiştiriyor. Bu durum, yeni ailelerin hayvanlarının ihtiyaçlarına uygun, tam ve dengeli beslenmeye geçiş konusunda güvenilir uzman bilgisine erişebilmesinin önemini ortaya koyuyor. Üçüncü başlık ise, süreç boyunca destek alabilmek. Veteriner hekimlerin, hayvan davranışı konusunda uzmanların, sivil toplum kuruluşlarının ve diğer ilgili paydaşların sağlayacağı güvenilir bilgi ve uzman yönlendirme, insanların sahiplenme konusunda kendilerini daha hazırlıklı ve güvende hissetmelerine katkı sağlıyor.

HEPAD: “Yalnızca hayvanın bir aileyle buluşmasına değil, her iki tarafın da bu yeni yaşama hazırlanmasına odaklanıyoruz.”

Araştırmada öne çıkan sağlık, davranış ve uyum konularındaki endişelerin sahada yönetilebileceğine dikkat çeken Her Eve Bir Pati Derneği (HEPAD) Başkanı Emre Demir, sorumlu sahiplenme sürecinde hayvanların yeni yaşamlarına hazırlanmasının önemini vurguluyor. Demir konu ile ilgili şunları belirtiyor:

“Sahiplendirdiğimiz köpekleri kısırlaştırılmış, kuduz aşısı ve iç-dış parazit uygulamaları tamamlanmış, pasaportları hazırlanmış şekilde yeni ailelerine teslim ediyoruz. Böylece hem hayvanın hem de onu ailesine katacak kişinin yeni hayatına mümkün olduğunca güvenli ve sağlıklı bir başlangıç yapmasını amaçlıyoruz.”

“Ayrıca, HEPAD olarak yalnızca hayvanın bir aileyle buluşmasına değil, her iki tarafın da bu yeni yaşama hazırlanmasına odaklanıyoruz.”

“Geçici yuva modeli bu açıdan çok değerli. Hayvanın ev ortamını deneyimlemesine, insanlarla bağ kurmasına ve sosyalleşmesine olanak sağlarken, onun ihtiyaçlarının ve davranışlarının daha yakından tanınmasına da yardımcı oluyor. Koruyucu ailelik ise farklı bir dayanışma modeli sunuyor. Farklı nedenlerle evinde bir hayvana yer açamayan ancak onun yaşamına düzenli olarak katkıda bulunmak isteyen kişiler, belirli bir hayvanın bakımını destekleyebiliyor. Koruyucu ailelerimizi destek oldukları hayvanların süreçleri hakkında bilgilendiriyor, kalıcı yuvalarına kavuştuklarında onlarla güzel haberlerini paylaşmaya devam ediyoruz. Amacımız, her sahiplenmenin bilinçli, güvenli ve sürdürülebilir olması.”