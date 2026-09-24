Türk Müziğine 5 Makam Kazandıran Padişah: 60'tan Fazla Eseri Var!

1761'de doğan III. Selim, müzikle şehzadelik yıllarında tanıştı. Sarayda kafes hayatı süren bir şehzade için musiki, hem zamanı dolduran bir uğraş hem de ruhunu besleyen bir sığınaktı. Genç Selim bu yılları boşa geçirmedi; usul, makam ve beste bilgisini ciddi bir disiplinle öğrendi.

Musiki hocaları döneminin en saygın isimleriydi. Kırımlı Ahmed Kâmil Efendi'den usul ve eser meşk etti, tanbur derslerini ise Ortaköylü Tanburi İzak'tan aldı. Zamanla tanbur ve neyde usta bir icracıya, sesiyle de iyi bir hanendeye dönüştü.

1789'da tahta çıktığında devlet işleri, savaşlar ve Nizam-ı Cedit adıyla bilinen reform hamlesi müziğe ayırdığı zamanı daralttı. Yine de fırsat buldukça beste yapmayı sürdürdü. Sarayın kapılarını Sadullah Ağa, Ârif Mehmed Ağa, Abdülhalim Ağa ve Hamamizade İsmail Dede gibi dönemin büyük bestekârlarına açtı; onlarla gece gündüz fasıllar yaptı.

Mevlevi dergâhıyla da yakın bağları vardı. Galata Mevlevihanesi şeyhi Şeyh Galip ile dostluğu bilinen padişah, 'İlhami' mahlasıyla şiirler yazdı ve bu şiirlerden oluşan bir divan bıraktı.