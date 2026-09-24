Türk Müziğine 5 Makam Kazandıran Padişah: 60'tan Fazla Eseri Var!
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Osmanlı tarihinde III. Selim denince akla ilk olarak Nizam-ı Cedit ve ordudaki büyük reform girişimi gelir. Oysa 1789'da tahta çıkan padişahın sarayda bir de sessiz saltanatı vardı: Müzik.
Çocukluğundan itibaren kendini bu sanata adayan III. Selim, yalnızca iyi bir dinleyici değil, tanbur çalan, ney üfleyen ve eser okuyan usta bir icracıydı. Bestelerinin 60'tan fazlası bugün hâlâ çalınıp söyleniyor. Klasik Türk müziğine kazandırdığı makamlar ise hâlâ onun adıyla anılıyor. Hocasına saygısızlık eden bir harem ağasına verdiği cevap da saray tarihinin en çok anlatılan hikâyelerinden biri.
İşte sazıyla tarihe geçen padişahın az bilinen müzik hayatı.
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III. Selim, tahta geçmeden yıllar önce tanbur ve neyde usta bir müzisyen olmuştu.
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Hocası Tanburi İzak'ı kapıda bekleten harem ağasına: 'Senin gibi binlerce köle bulurum, İzak gibi bir üstat bulamam'
Medine'de Peygamber Mescidi'nin 12 sütununda hâlâ III. Selim'in beyitleri yazılı
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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