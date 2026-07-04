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Gökyüzünü Okuyan Adam: Galileo'dan Önce Yıldızları Ölçen Osmanlı Bilgini Takiyüddin'in Unutulan Hikâyesi

etiket Gökyüzünü Okuyan Adam: Galileo'dan Önce Yıldızları Ölçen Osmanlı Bilgini Takiyüddin'in Unutulan Hikâyesi

Cem Kınay
Cem Kınay - yazio
04.07.2026 - 17:01
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Bir an gözlerinizi kapatın…

Yıl 1577.

İstanbul'da serin bir sonbahar gecesi…

Boğaz'ın üzerinde yıldızlarla dolu bir gökyüzü uzanıyor. Şehrin minarelerinden yükselen ezan sesleri yavaş yavaş gecenin sessizliğine karışırken, Tophane sırtlarında küçük bir grup insan nefeslerini tutmuş gökyüzünü izliyor.

Tam o sırada ufukta olağanüstü bir ışık beliriyor.

Bir kuyruklu yıldız…

Şehirde herkes onu görüyor.

Kimileri bunun bir felaket habercisi olduğuna inanıyor, kimileri yeni bir çağın başladığını düşünüyor.

Fakat o kalabalığın içinde biri var ki gökyüzüne korkuyla değil, merakla bakıyor.

Çünkü onun için yıldızlar kehanet değil, bilgidir.

İşte o kişi, Osmanlı'nın yetiştirdiği en büyük bilim insanlarından biri olan Takiyüddin'dir.

Bugün adını çok az kişi biliyor. Oysa yaşadığı dönemde yalnızca Osmanlı'nın değil, dünyanın en önemli astronomlarından biri olarak kabul ediliyordu.

Ve belki de en acı olanı…

Kurduğu rasathane yalnızca birkaç yıl yaşayabildi.

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Gökyüzüne bakmak, aslında geleceğe bakmaktı

Gökyüzüne bakmak, aslında geleceğe bakmaktı

İnsanlık binlerce yıldır gökyüzünü izliyor.

Eski Mısırlılar Nil'in taşma zamanını yıldızlardan hesapladı.

Babilliler gezegen hareketlerini kaydetti.

Antik Yunan'da gökyüzü matematikle açıklanmaya çalışıldı.

İslam'ın Altın Çağı'nda Bağdat, Meraga ve Semerkant rasathaneleri dünyanın bilim merkezleri hâline geldi.

Çünkü gökyüzünü anlamak sadece merak değildi.

Takvim yapmak demekti.

Denizlerde yön bulmak demekti.

Tarımı planlamak demekti.

Namaz vakitlerini doğru hesaplamak demekti.

Kısacası gökyüzünü okumak, medeniyeti yönetebilmek anlamına geliyordu.16. Yüzyılda Osmanlı da bu büyük bilim geleneğinin bir parçası olmak istiyordu.

Ve bunun için doğru kişi bulunmuştu.

Sadece astronom değil, tam anlamıyla bir Rönesans insanı

Sadece astronom değil, tam anlamıyla bir Rönesans insanı

Takiyüddin yaklaşık 1526 yılında Şam'da doğdu.

Henüz genç yaşlarda matematik, astronomi, fizik, optik ve mühendislik üzerine eğitim aldı.

Fakat onu diğer bilim insanlarından ayıran tek şey teorik bilgisi değildi.

Aynı zamanda mükemmel bir uygulayıcıydı.

Saat yapıyordu.

Mekanik düzenekler tasarlıyordu.

Optik üzerine çalışıyordu.

Su gücüyle çalışan makineler geliştiriyordu.

Dişli sistemleri tasarlıyordu.

Bugün disiplinler arası bilim' dediğimiz yaklaşımı, yaklaşık 450 yıl önce tek başına temsil ediyordu.

III. Murad'ın büyük hayali

III. Murad'ın büyük hayali

1570'li yıllarda Sultan III. Murad, Osmanlı'nın bilim alanında yeniden öncü olmasını istiyordu.

Takiyüddin saraya davet edildi.

Görevi son derece açıktı:

İmparatorluğun en gelişmiş rasathanesini kurmak.

Ve kısa süre sonra Tophane sırtlarında yükselen İstanbul Rasathanesi ortaya çıktı.

Bugün pek az kişinin bildiği bu yapı, dönemin en ileri bilim merkezlerinden biriydi.

Avrupa ile aynı seviyede... Hatta bazı alanlarda daha ileride

Avrupa ile aynı seviyede... Hatta bazı alanlarda daha ileride

Aynı yıllarda Danimarka'da Tycho Brahe kendi ünlü Uraniborg Rasathanesi'ni kuruyordu.

Avrupa bilim tarihinde büyük bir dönüm noktası olarak anlatılan bu rasathaneyle İstanbul'daki gözlemevi neredeyse çağdaştı.

Takiyüddin'in geliştirdiği bazı gözlem aletleri ise dönemi için son derece yenilikçiydi.

Daha hassas açı ölçüm cihazları…

Yeni tasarlanmış gözlem ekipmanları…

Ve en önemlisi…

Astronomik ölçümlerde kullanılmak üzere geliştirilmiş mekanik saatler.

Bugün kulağa sıradan gelebilir.

Ama o dönemde zamanı birkaç saniyelik hassasiyetle ölçebilmek, gökyüzünü çok daha doğru hesaplayabilmek anlamına geliyordu.

Bu nedenle birçok bilim tarihçisi Takiyüddin'i mekanik zaman ölçümünü astronomiye başarıyla uyarlayan öncü isimlerden biri olarak değerlendirir.

Bilimin en güçlü aracı: Zaman

Bilimin en güçlü aracı: Zaman

Takiyüddin'in belki de en büyük başarısı teleskop değildi.

Çünkü teleskop henüz icat edilmemişti.

Onun asıl başarısı zamanı ölçmekti.

Astronomide küçücük bir zaman hatası bile yıldızların konumunu değiştirebilir.

Bu yüzden geliştirdiği hassas mekanik saatler, yaptığı gözlemlerin güvenilirliğini önemli ölçüde artırıyordu.

Bilim bazen büyük keşiflerden değil…

Dakikalarla…

Hatta saniyelerle ilerler.

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Sonra gökyüzünde o kuyruklu yıldız belirdi

Sonra gökyüzünde o kuyruklu yıldız belirdi

1577 yılında tarihin en parlak kuyruklu yıldızlarından biri gökyüzünde görüldü.

İstanbul halkı günlerce onu konuştu.

Saray da merak içindeydi.

Takiyüddin gözlemler yaptı.

Dönemin anlayışı içinde bu olayın devlet için olumlu gelişmelere işaret ettiğini ifade etti.

Ancak tarih bazen bilim insanlarına karşı acımasız davranır.

Kısa süre içinde savaşlar yaşandı.

Salgın hastalıklar görüldü.

Ekonomik sıkıntılar arttı.

Bazı çevreler yaşanan olumsuzlukları gökyüzüyle değil, rasathaneyle ilişkilendirmeye başladı.

Bilim, bir anda tartışmanın merkezine oturdu.

Ve bir gece...

Ve bir gece...

1580 yılında Osmanlı tarihinin en dramatik olaylarından biri yaşandı.

İstanbul Rasathanesi'nin yıkılmasına karar verildi.

Kaynaklara göre yapı top atışlarıyla kullanılamaz hâle getirildi.

Yıllarca emek verilerek kurulan bilim merkezi birkaç saat içinde tarihe karıştı.

Bugün geriye sadece belgeler, birkaç çizim ve bilim tarihçilerinin anlattıkları kaldı.

Bazen bir bina yıkılmaz.

Bir ihtimal yıkılır.

Bir gelecek yıkılır.

Peki ya yıkılmasaydı?

Peki ya yıkılmasaydı?

Tarih 'keşke'lerle yazılmaz.

Ancak şu soruyu sormadan da edemiyoruz:

İstanbul Rasathanesi yaşamaya devam etseydi ne olurdu?

Belki daha ayrıntılı yıldız katalogları hazırlanacaktı.

Belki yeni astronomlar yetişecekti.

Belki Avrupa ile bilimsel iş birlikleri kurulacaktı.

Belki Osmanlı'nın bilim tarihi bambaşka bir yöne evrilecekti.

Bunu artık bilemeyiz.

Ama bildiğimiz bir şey var.

Bilim, süreklilik ister.

Bilim yalnızca büyük dehalarla değil, onların çalışmalarını sürdürecek kurumlarla büyür.

Bugün gökyüzüne yeniden bakıyoruz

Bugün gökyüzüne yeniden bakıyoruz

Aradan yaklaşık dört buçuk asır geçti.

Bugün James Webb Uzay Teleskobu evrenin milyarlarca yıl öncesine bakabiliyor.

Mars'a insan göndermeyi konuşuyoruz.

Yapay zekâ, uzay teleskoplarından gelen verileri analiz ediyor.

Uydu teknolojileri günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası.

Fakat bütün bu gelişmelerin temelinde değişmeyen tek bir duygu var:

Merak.

Takiyüddin'i geceler boyunca gökyüzüne baktıran duygu neyse…

Bugün bilim insanlarını Mars'a götüren duygu da aynı.

İnsan, gökyüzüne baktığında yalnızca yıldızları değil…

Kendi geleceğini de görmeye çalışıyor.

Takiyüddin, yalnızca Osmanlı'nın büyük astronomlarından biri değildi.

O, soru sormaktan korkmayan bir bilim insanıydı.

Gökyüzünü kehanetlerle değil, hesaplarla anlamaya çalışan bir öncüydü.

Belki rasathanesi yıkıldı.

Ama ardında çok daha güçlü bir miras bıraktı.

Çünkü bilim tarihini değiştiren insanlar, bazen yaptıkları keşiflerle değil, sordukları cesur sorularla hatırlanırlar.

Ve bugün İstanbul semalarında yıldızlara baktığımızda, belki de farkında olmadan aynı gökyüzünü paylaşırız…

Bir zamanlar Takiyüddin'in büyük bir merakla izlediği o sonsuz gökyüzünü.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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