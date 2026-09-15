Napolyon Osmanlı Ordusu'na Katılmak İstemiş! 1795'te Ne Oldu?

O dönemde Osmanlı Devleti, III. Selim'in başlattığı Nizam‑ı Cedid reformlarıyla ordusunu, özellikle de topçu sınıfını modernleştirmeye çalışıyor, bunun için de Fransız askeri uzmanlara ihtiyaç duyuyordu. Fransa'da ise siyasi çalkantılar yüzünden kariyeri durağanlaşmış, hem mesleki hem maddi açıdan çıkmazda olan genç bir subay olan Napolyon, bu fırsata gönüllü oldu.

Tabii planı Fransız ordusundan ayrılmak değildi: Eylül 1795'te Fransız hükümetine (Comité de Salut Public) resmi bir talepte bulunarak, Osmanlı'ya gönderilecek Fransız askeri misyonunun başına geçmek istediğini bildirdi. Hatta konuyla ilgili 'Türk Topçusunun İyileştirilmesi' ve 'Türkiye'nin Gücünü Artırmanın Yolları' başlıklı iki ayrı rapor bile kaleme aldı.