Sevdan Bir Ateş'in Miray'ı Sosyal Medyada Eleştirilerin Hedefindeydi: Yapımcının Kızı Olduğu Ortaya Çıktı!

Kapadokya'da çekilen Sevdan Bir Ateş, 9 Eylül'de Show TV'de ekrana geldi. Dizi, düğünlerine saatler kala Leyla'nın ortadan kaybolmasıyla yolları ayrılan Mirza ile Leyla'nın yedi yıl sonra yeniden kesişen hikayesini anlatıyor. Mirza'nın yedi aylık yeğeni Kerem'in kaçırılmasıyla birlikte kasabadaki bütün dengeler altüst oluyor.

Başrolleri Murat Ünalmış ile Özge Özacar'ın paylaştığı yapımın kadrosunda Gökçe Eyüboğlu, Sitare Akbaş, Taner Rumeli, Sezin Bozacı, Yeşim Gül ve İsmail Hakkı gibi isimler yer alıyor. Show TV'nin paylaştığı verilere göre dizi, ilk bölümünde Total'de 3,54 reytingle günün en çok izlenen dizisi oldu. 16 Eylül'deki ikinci bölümde ise Total'de 7,42, AB'de 6,82 ve ABC1'de 7,88 reyting alarak üç kategorinin de zirvesine yerleşti. Üçüncü bölümü dün akşam ekrana gelen dizinin benzer bir başarı yakalaması bekleniyor.