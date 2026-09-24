Sevdan Bir Ateş'in Miray'ı Sosyal Medyada Eleştirilerin Hedefindeydi: Yapımcının Kızı Olduğu Ortaya Çıktı!
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Show TV'nin çarşamba akşamlarına iddialı bir giriş yapan Sevdan Bir Ateş, yayınlanan ilk iki bölümüyle reyting listelerinde rakip tanımadı. Ne var ki son günlerde dizinin başarısı kadar kadrosundaki bir isim de konuşuluyor. Kozaklı ailesinin küçük kızı Miray'ı canlandıran oyuncu, performansı nedeniyle sosyal medyada eleştirilerin odağına yerleşti. Ardından oyuncuyla ilgili dikkat çeken bir detay daha gün yüzüne çıktı.
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Sevdan Bir Ateş, ikinci bölümünde 7,42 reytingle çarşamba akşamlarının açık ara lideri oldu.
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Dizide Miray karakterine hayat veren Hande Canpolat, oyunculuğu nedeniyle sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu.
Hande Canpolat'ın, dizinin yapım şirketi CNP Film'in kurucusu Mehmet Canpolat'ın kızı olduğu ortaya çıktı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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