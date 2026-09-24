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Sevdan Bir Ateş'in Miray'ı Sosyal Medyada Eleştirilerin Hedefindeydi: Yapımcının Kızı Olduğu Ortaya Çıktı!

Sevdan Bir Ateş'in Miray'ı Sosyal Medyada Eleştirilerin Hedefindeydi: Yapımcının Kızı Olduğu Ortaya Çıktı!

Show tv
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
24.09.2026 - 08:21
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Show TV'nin çarşamba akşamlarına iddialı bir giriş yapan Sevdan Bir Ateş, yayınlanan ilk iki bölümüyle reyting listelerinde rakip tanımadı. Ne var ki son günlerde dizinin başarısı kadar kadrosundaki bir isim de konuşuluyor. Kozaklı ailesinin küçük kızı Miray'ı canlandıran oyuncu, performansı nedeniyle sosyal medyada eleştirilerin odağına yerleşti. Ardından oyuncuyla ilgili dikkat çeken bir detay daha gün yüzüne çıktı.

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Sevdan Bir Ateş, ikinci bölümünde 7,42 reytingle çarşamba akşamlarının açık ara lideri oldu.

Sevdan Bir Ateş, ikinci bölümünde 7,42 reytingle çarşamba akşamlarının açık ara lideri oldu.

Kapadokya'da çekilen Sevdan Bir Ateş, 9 Eylül'de Show TV'de ekrana geldi. Dizi, düğünlerine saatler kala Leyla'nın ortadan kaybolmasıyla yolları ayrılan Mirza ile Leyla'nın yedi yıl sonra yeniden kesişen hikayesini anlatıyor. Mirza'nın yedi aylık yeğeni Kerem'in kaçırılmasıyla birlikte kasabadaki bütün dengeler altüst oluyor.

Başrolleri Murat Ünalmış ile Özge Özacar'ın paylaştığı yapımın kadrosunda Gökçe Eyüboğlu, Sitare Akbaş, Taner Rumeli, Sezin Bozacı, Yeşim Gül ve İsmail Hakkı gibi isimler yer alıyor. Show TV'nin paylaştığı verilere göre dizi, ilk bölümünde Total'de 3,54 reytingle günün en çok izlenen dizisi oldu. 16 Eylül'deki ikinci bölümde ise Total'de 7,42, AB'de 6,82 ve ABC1'de 7,88 reyting alarak üç kategorinin de zirvesine yerleşti. Üçüncü bölümü dün akşam ekrana gelen dizinin benzer bir başarı yakalaması bekleniyor.

Dizide Miray karakterine hayat veren Hande Canpolat, oyunculuğu nedeniyle sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu.

Dizide Miray karakterine hayat veren Hande Canpolat, oyunculuğu nedeniyle sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu.

Dizide Kozaklı ailesinin en küçük kızı Miray Kozaklı'yı Hande Canpolat canlandırıyor. Yıllarca ailesinin gölgesinde kaldığını düşünen, gururlu ve kolay affetmeyen bir karakter olarak kurgulanan Miray, ilk bölümlerden itibaren hikayenin kilit isimlerinden biri haline geldi.

Ancak bölümler ilerledikçe X'teki dizi hesapları ve izleyici paylaşımlarında Canpolat'ın performansı sık sık eleştirildi. Tecrübeli isimlerle dolu bir kadroda yer alan oyuncu için Sevdan Bir Ateş, kayıtlara geçen ilk oyunculuk deneyimi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olan Canpolat, daha önce müzikal atölyesinde eğitim aldığını ve ABD'de sahne sanatları üzerine çalıştığını paylaşmıştı.

Hande Canpolat'ın, dizinin yapım şirketi CNP Film'in kurucusu Mehmet Canpolat'ın kızı olduğu ortaya çıktı.

Hande Canpolat'ın, dizinin yapım şirketi CNP Film'in kurucusu Mehmet Canpolat'ın kızı olduğu ortaya çıktı.

Eleştirilerin ardından Hande Canpolat'ın, Sevdan Bir Ateş'i hayata geçiren CNP Film'in kurucusu ve dizinin yapımcılarından Mehmet Canpolat'ın kızı olduğu gündeme geldi. Elazığlı yapımcı Mehmet Canpolat, diziyi Sadi Canpolat ile birlikte üstleniyor.

Hande Canpolat, oyunculuk öncesinde de babasının şirketinde kamera arkasındaydı. CNP Film'de genel koordinatör olarak görev yapan Canpolat'ın yapımcı olarak 'Sipahi' ve '49' gibi projelerde, senarist olarak da 'Afacanlar Kampta' filminde imzası bulunuyor. Haziran 2026'da iş insanı Cemil Bulduk ile evlenen oyuncu cephesinden, hakkındaki eleştirilere dair henüz bir açıklama gelmedi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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