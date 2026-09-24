Çok Güzel Hareketler Ekrana Veda mı Etti? Hilmi Deler, Çok Güzel Hareketler'in Yeni Sezon Planını Açıkladı!
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Çok Güzel Hareketler 2'nin sevilen oyuncularından Hilmi Deler, muhabirlerin sorularını yanıtladığı bir röportajda yeni sezon planlarından söz etti. Yıllardır skeçleriyle izleyiciyi güldüren ekiple ilgili sorulara cevap veren Deler, programın geleceğine dair dikkat çeken bir bilgi paylaştı. Oyuncu, ekibin yeni sezonda izleyiciyle nasıl buluşacağını da ilk kez bu röportajda anlattı.
Kaynak: Magazin Burada
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Çok Güzel Hareketler 2, Kanal D ve Star TV'de sekiz sezon boyunca 215 bölüm yayınlandı.
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Çok Güzel Hareketler 2'nin şivesiye öne çıkan Hilmi Deler, programla ilgili hiç beklenmedik bir bilgi paylaştı!
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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