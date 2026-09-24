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Çok Güzel Hareketler Ekrana Veda mı Etti? Hilmi Deler, Çok Güzel Hareketler'in Yeni Sezon Planını Açıkladı!

Çok Güzel Hareketler Ekrana Veda mı Etti? Hilmi Deler, Çok Güzel Hareketler'in Yeni Sezon Planını Açıkladı!

Youtube Star tv
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
24.09.2026 - 08:06
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Çok Güzel Hareketler 2'nin sevilen oyuncularından Hilmi Deler, muhabirlerin sorularını yanıtladığı bir röportajda yeni sezon planlarından söz etti. Yıllardır skeçleriyle izleyiciyi güldüren ekiple ilgili sorulara cevap veren Deler, programın geleceğine dair dikkat çeken bir bilgi paylaştı. Oyuncu, ekibin yeni sezonda izleyiciyle nasıl buluşacağını da ilk kez bu röportajda anlattı.

Kaynak: Magazin Burada

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Çok Güzel Hareketler 2, Kanal D ve Star TV'de sekiz sezon boyunca 215 bölüm yayınlandı.

Çok Güzel Hareketler 2, Kanal D ve Star TV'de sekiz sezon boyunca 215 bölüm yayınlandı.

Yılmaz Erdoğan'ın genel sanat yönetmenliğini üstlendiği program, 2008-2011 yılları arasında ekranlara gelen Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın devamı olarak 10 Şubat 2019'da Kanal D'de başladı. BKM Mutfak ekibinin yazıp oynadığı skeçlerle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan yapım, 20 Mart 2022'den itibaren yayın hayatını Star TV'de sürdürdü. 2019 ve 2021'de Altın Kelebek'te en iyi komedi programı ödülünü kazanan programın sunuculuğunu ise 64. bölümden itibaren Eser Yenenler üstlendi.

Çok Güzel Hareketler 2'nin şivesiye öne çıkan Hilmi Deler, programla ilgili hiç beklenmedik bir bilgi paylaştı!

Çok Güzel Hareketler 2'nin şivesiye öne çıkan Hilmi Deler, programla ilgili hiç beklenmedik bir bilgi paylaştı!

Yeni sezonda hangi projelerde yer alacağı sorulan Deler, Çok Güzel Hareketler 2'nin sona ermediğini ancak yayın adresinin değiştiğini anlattı. Oyuncunun sözleri şöyleydi:

'Çok Güzel Hareketler yeni sezona devam edecek. YouTube'da devam edecek, turnelerimiz var. Aynı zamanda Eser Abi ile birlikte İtiraf Et yapıyoruz. Yasin ile birlikte YouTube'da araba programına başladık. Yoğunuz, güzel, keyifli geçiyor.'

Deler'in sözünü ettiği İtiraf@, Eser Yenenler'in moderatörlüğünde sahnelenen ve bölümleri YouTube'da da yayınlanan bir gösteri. Geçen sezon Perşembe akşamları Star TV'de izlenen skeçler, Deler'in açıklamasına göre yeni sezonda televizyon yerine YouTube üzerinden izleyiciyle buluşacak.

Buradan izleyebilirsiniz:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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