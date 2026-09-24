Çok Güzel Hareketler Ekrana Veda mı Etti? Hilmi Deler, Çok Güzel Hareketler'in Yeni Sezon Planını Açıkladı!

Yeni sezonda hangi projelerde yer alacağı sorulan Deler, Çok Güzel Hareketler 2'nin sona ermediğini ancak yayın adresinin değiştiğini anlattı. Oyuncunun sözleri şöyleydi:

'Çok Güzel Hareketler yeni sezona devam edecek. YouTube'da devam edecek, turnelerimiz var. Aynı zamanda Eser Abi ile birlikte İtiraf Et yapıyoruz. Yasin ile birlikte YouTube'da araba programına başladık. Yoğunuz, güzel, keyifli geçiyor.'

Deler'in sözünü ettiği İtiraf@, Eser Yenenler'in moderatörlüğünde sahnelenen ve bölümleri YouTube'da da yayınlanan bir gösteri. Geçen sezon Perşembe akşamları Star TV'de izlenen skeçler, Deler'in açıklamasına göre yeni sezonda televizyon yerine YouTube üzerinden izleyiciyle buluşacak.