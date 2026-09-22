Çok Güzel Hareketler’in Yıldızı Atakan Çelik’in Pek Bilinmeyen Yeteneği İzleyenleri Şaşırttı

Çok Güzel Hareketler 2 kadrosunda hem oynadığı hem de yazdığı skeçlerle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Komediyle kurduğu bağ, kariyerinin başından beri tiyatroya dayanmıyordu üstelik. Sakarya Üniversitesi’nde iktisat okuyan Çelik, bir dönem sigortacılık yaptıktan sonra yönünü sahneye çevirdi. 2015’te BKM Mutfak’a katılmasıyla da hayatında bambaşka bir sayfa açıldı.

Skeçlerdeki performansını izleyenler için sinemaya geçişi de sürpriz olmadı. Yılmaz Erdoğan’ın Organize İşler: Sazan Sarmalı filminde Bahadır karakterini canlandırdı. Ardından Aşk Taktikleri filmlerinde Tuna olarak karşımıza çıktı. Bir yandan oyunculuk yaparken diğer yandan müzikle de ilgilendi; kendi şarkılarını yazıp besteledi.

Kısacası Çelik’i yalnızca Çok Güzel Hareketler 2 ile sınırlamak biraz haksızlık olur. Ama oyunculuğu ve müziği bir kenara bıraktığımızda bile anlatacak bir şey çıkıyor. Çünkü kendisinin, ilk duyduğunuzda “Nasıl yani?” dedirten başka bir becerisi var.