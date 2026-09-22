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Çok Güzel Hareketler’in Yıldızı Atakan Çelik’in Pek Bilinmeyen Yeteneği İzleyenleri Şaşırttı

Çok Güzel Hareketler’in Yıldızı Atakan Çelik’in Pek Bilinmeyen Yeteneği İzleyenleri Şaşırttı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
22.09.2026 - 10:49
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Atakan Çelik’i çoğumuz Çok Güzel Hareketler 2 skeçlerinden tanıyoruz. Oyunculuğunun yanında senaryo yazıyor, şarkılar besteliyor. Bir de pek bilinmeyen bir yeteneği var: Duyduğu cümleleri tersten söyleyebiliyor. Katıldığı programda bunu gösterince izleyenler kadar karşısındakiler de şaşırdı.

Kaynak: Bavela/ YouTube

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=mVSok...
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Atakan Çelik’i bir skeçte görüp hemen tanıyanlardansanız yalnız değilsiniz.

Atakan Çelik’i bir skeçte görüp hemen tanıyanlardansanız yalnız değilsiniz.

Çok Güzel Hareketler 2 kadrosunda hem oynadığı hem de yazdığı skeçlerle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Komediyle kurduğu bağ, kariyerinin başından beri tiyatroya dayanmıyordu üstelik. Sakarya Üniversitesi’nde iktisat okuyan Çelik, bir dönem sigortacılık yaptıktan sonra yönünü sahneye çevirdi. 2015’te BKM Mutfak’a katılmasıyla da hayatında bambaşka bir sayfa açıldı.

Skeçlerdeki performansını izleyenler için sinemaya geçişi de sürpriz olmadı. Yılmaz Erdoğan’ın Organize İşler: Sazan Sarmalı filminde Bahadır karakterini canlandırdı. Ardından Aşk Taktikleri filmlerinde Tuna olarak karşımıza çıktı. Bir yandan oyunculuk yaparken diğer yandan müzikle de ilgilendi; kendi şarkılarını yazıp besteledi.

Kısacası Çelik’i yalnızca Çok Güzel Hareketler 2 ile sınırlamak biraz haksızlık olur. Ama oyunculuğu ve müziği bir kenara bıraktığımızda bile anlatacak bir şey çıkıyor. Çünkü kendisinin, ilk duyduğunuzda “Nasıl yani?” dedirten başka bir becerisi var.

Atakan Çelik, duyduğu kelime ve cümleleri tersten söyleyebiliyor.

Bir kelimeyi tersinden okumayı deneyince insanın önce bir durup harfleri sayması gerekiyor, değil mi? Çelik ise bunu konuşma sırasında, karşısından gelen ifadeye cevap verir gibi yapıyor. Katıldığı Ali Sunal ile Aramızda programında da bu yeteneğini göstererek hem sunucuyu hem izleyenleri şaşırtmıştı. 

Çelik, kelimeleri tersine çevirebildiğini çocukken fark ettiğini anlatmıştı. Bir skeç karakteri ya da rol gereği öğrendiği bir numaradan söz etmiyoruz yani; yıllardır yapabildiği, kendisiyle özdeşleşen tuhaf ve eğlenceli bir beceri bu. Konuşurken kelimeleri tersten söylemesi yeterince şaşırtıcıyken, işin en komik yanı kendi yeteneğine pek de büyük bir anlam yüklememesi. 

İnsan böyle bir beceriyi görünce “Bunu nasıl keşfetti, nerede kullanıyor?” diye merak ediyor. Atakan Çelik’in cevabı ise oldukça net ve kendi mizahına uygun: “Hiçbir işime yaramadı.” Bir yanda duyduğu sözleri tersten söyleyerek herkesi şaşırtıyor, diğer yanda bunun günlük hayatındaki karşılığını tek cümleyle tiye alıyor!

Bavela isimli YouTube kanalına konuk olan Atakan Çelik yeteneğiyle bir kez daha izleyenleri şoke etti!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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