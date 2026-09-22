Çok Güzel Hareketler’in Yıldızı Atakan Çelik’in Pek Bilinmeyen Yeteneği İzleyenleri Şaşırttı
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Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=mVSok...
Atakan Çelik’i çoğumuz Çok Güzel Hareketler 2 skeçlerinden tanıyoruz. Oyunculuğunun yanında senaryo yazıyor, şarkılar besteliyor. Bir de pek bilinmeyen bir yeteneği var: Duyduğu cümleleri tersten söyleyebiliyor. Katıldığı programda bunu gösterince izleyenler kadar karşısındakiler de şaşırdı.
Kaynak: Bavela/ YouTube
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Atakan Çelik’i bir skeçte görüp hemen tanıyanlardansanız yalnız değilsiniz.
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Atakan Çelik, duyduğu kelime ve cümleleri tersten söyleyebiliyor.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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