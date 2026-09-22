Ödül Gecesine Sevgilisiyle Geldi: Sadri Alışık ve Sevgilisi Kameralarla Köşe Kapmaca Oynadı
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Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Sadri Alışık’ın adını taşıyan ödüller, bu yıl da sanat dünyasını bir araya getirdi. Gecedeki isimlerden biri, usta oyuncunun torunu ve Kerem Alışık’ın oğlu Sadri Alışık’tı. Alışık, törene sevgilisi Renin Esmer’le katıldı; ikili gece boyunca salonda yan yana oturdu. Fakat tören bittiğinde birlikte röportaj vermek istemediler. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, çıkışta kameralarla yaşadıkları köşe kapmaca da gecenin öne çıkan anlarından biri oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Alışık ailesi için 21 Eylül gecesinin yeri ayrıydı.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, gecenin sonunda Sadri Alışık ve Renin Esmer’in hızlı adımlarla çıkışı dikkat çekti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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