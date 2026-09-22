Ödül Gecesine Sevgilisiyle Geldi: Sadri Alışık ve Sevgilisi Kameralarla Köşe Kapmaca Oynadı

Yeşilçam’ın efsane oyuncusu Sadri Alışık’ın adını yaşatan Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri, 27’nci kez düzenlendi. Atatürk Kültür Merkezi’ndeki törende tiyatro ve sinema dünyasından pek çok isim bir araya geldi. Onur ödülleri, başarılı performanslar ve sahnedeki duygusal anlar derken, gece yalnızca ödül alanlar için değil, Alışık ailesi için de anlamlı bir buluşmaydı.

Bu noktada isimleri bir netleştirelim, çünkü üç kuşaklık bir hikayeden söz ediyoruz. Törene adını veren Sadri Alışık, Yeşilçam’ın unutulmaz oyuncusu. Oğlu, hepimizin tanıdığı oyuncu Kerem Alışık. Bu haberin merkezindeki Sadri Alışıkise Kerem Alışık’ın oğlu ve usta oyuncunun adını taşıyan torunu.

Dedesinin adına düzenlenen böylesi bir gecede torun Sadri Alışık’ın bulunması zaten beklenirdi. Bu yıl onu magazin kameralarının odağına taşıyan ayrıntı ise törene tek başına gelmemesiydi. Yanında bir süredir birlikte olduğu Renin Esmer vardı.

Sadri Alışık ile Renin Esmer’i aslında daha önce de yan yana görmüştük.

Çift, haziran ayında Hande Canpolat ile Cemil Bulduk’un düğününe birlikte katılmış ve ilk kez o davette görüntülenmişti. Sadri Alışık’ın özel hayatını merak edenler için Renin Esmer ismi de o görüntülerle gündeme gelmişti. İkili, ilişkileri üzerine uzun uzun konuşmadan birlikte katıldıkları davetle dikkat çekmişti.

Aradan birkaç ay geçti ve bu kez çok daha kişisel bir anlamı olan etkinlikte, Sadri Alışık’ın dedesinin adını taşıyan ödül töreninde bir araya geldiler. Gecenin büyük bölümünü salonda yan yana geçirdiler. Haliyle törenin sonunda basın mensuplarının ikiliyi birlikte görüntülemek, mümkünse ilişkileri hakkında birkaç söz almak istemesi de sürpriz değildi.

Ancak salonda yan yana oturan çiftin çıkış için başka bir tercihi vardı. Ödül gecesine birlikte katılmış olsalar da kameraların karşısına geçip çift olarak poz vermeye ya da röportaj yapmaya pek niyetli görünmüyorlardı.