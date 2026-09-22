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Ödül Gecesine Sevgilisiyle Geldi: Sadri Alışık ve Sevgilisi Kameralarla Köşe Kapmaca Oynadı

Ödül Gecesine Sevgilisiyle Geldi: Sadri Alışık ve Sevgilisi Kameralarla Köşe Kapmaca Oynadı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
22.09.2026 - 10:19
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Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Sadri Alışık’ın adını taşıyan ödüller, bu yıl da sanat dünyasını bir araya getirdi. Gecedeki isimlerden biri, usta oyuncunun torunu ve Kerem Alışık’ın oğlu Sadri Alışık’tı. Alışık, törene sevgilisi Renin Esmer’le katıldı; ikili gece boyunca salonda yan yana oturdu. Fakat tören bittiğinde birlikte röportaj vermek istemediler. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, çıkışta kameralarla yaşadıkları köşe kapmaca da gecenin öne çıkan anlarından biri oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Alışık ailesi için 21 Eylül gecesinin yeri ayrıydı.

Alışık ailesi için 21 Eylül gecesinin yeri ayrıydı.

Yeşilçam’ın efsane oyuncusu Sadri Alışık’ın adını yaşatan Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri, 27’nci kez düzenlendi. Atatürk Kültür Merkezi’ndeki törende tiyatro ve sinema dünyasından pek çok isim bir araya geldi. Onur ödülleri, başarılı performanslar ve sahnedeki duygusal anlar derken, gece yalnızca ödül alanlar için değil, Alışık ailesi için de anlamlı bir buluşmaydı. 

Bu noktada isimleri bir netleştirelim, çünkü üç kuşaklık bir hikayeden söz ediyoruz. Törene adını veren Sadri Alışık, Yeşilçam’ın unutulmaz oyuncusu. Oğlu, hepimizin tanıdığı oyuncu Kerem Alışık. Bu haberin merkezindeki Sadri Alışıkise Kerem Alışık’ın oğlu ve usta oyuncunun adını taşıyan torunu.

Dedesinin adına düzenlenen böylesi bir gecede torun Sadri Alışık’ın bulunması zaten beklenirdi. Bu yıl onu magazin kameralarının odağına taşıyan ayrıntı ise törene tek başına gelmemesiydi. Yanında bir süredir birlikte olduğu Renin Esmer vardı.

Sadri Alışık ile Renin Esmer’i aslında daha önce de yan yana görmüştük.

Çift, haziran ayında Hande Canpolat ile Cemil Bulduk’un düğününe birlikte katılmış ve ilk kez o davette görüntülenmişti. Sadri Alışık’ın özel hayatını merak edenler için Renin Esmer ismi de o görüntülerle gündeme gelmişti. İkili, ilişkileri üzerine uzun uzun konuşmadan birlikte katıldıkları davetle dikkat çekmişti. 

Aradan birkaç ay geçti ve bu kez çok daha kişisel bir anlamı olan etkinlikte, Sadri Alışık’ın dedesinin adını taşıyan ödül töreninde bir araya geldiler. Gecenin büyük bölümünü salonda yan yana geçirdiler. Haliyle törenin sonunda basın mensuplarının ikiliyi birlikte görüntülemek, mümkünse ilişkileri hakkında birkaç söz almak istemesi de sürpriz değildi.

Ancak salonda yan yana oturan çiftin çıkış için başka bir tercihi vardı. Ödül gecesine birlikte katılmış olsalar da kameraların karşısına geçip çift olarak poz vermeye ya da röportaj yapmaya pek niyetli görünmüyorlardı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, gecenin sonunda Sadri Alışık ve Renin Esmer’in hızlı adımlarla çıkışı dikkat çekti.

Basın mensupları ikiliyi birlikte görüntülemeye çalışırken Alışık ile Esmer durup röportaj vermedi. Tören alanından hızlıca ayrılmaları, kameralarla kısa bir köşe kapmaca yaşanmasına neden oldu. Birkaç ay önce düğünde birlikte görüntülenen çiftin, bu kez Sadri Alışık adına düzenlenen geceden beraber kare vermeden çıkmaya çalışması magazin kameralarının gözünden kaçmadı.

Elbette geceye birlikte katılmaları ilişkilerini sakladıkları anlamına gelmiyor; hazirandaki görüntülerden beri birliktelikleri biliniyor. Görünen o ki o akşam, tören çıkışında özel hayatları hakkında konuşmak istemediler. Dedesinin adını taşıyan gecede torun Sadri Alışık’ın sevgilisiyle yan yana olması kadar, çıkışta kameralarla yaşadıkları bu kısa telaş da konuşuldu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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