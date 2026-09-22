Alina Boz’un Ödülünü Çekmek İçin Kamerayı Açan Umut Evirgen’e Gecenin Sonunda Beklenmedik Haber!

Yaklaşık beş altı aylık bir birlikteliğin ardından evlilik kararı alan çift, 2 Aralık 2023’te İstanbul Boğazı’ndaki Halas Gemisi’nde nikah masasına oturmuştu. Düğünün mekanı da davetli listesi de günlerce konuşulmuştu. Alina Boz’un Vivienne Westwood gelinliği, Umut Evirgen’in smokini derken çiftin düğünü o dönemin en çok dikkat çeken magazin olaylarından birine dönüşmüştü.

Nikah töreninin ardından kutlamalar La Boom’da devam etmişti. Boz ile Evirgen’in ilişkisi hızlı ilerlese de çift, evlilik kararlarıyla ne kadar ciddi olduklarını göstermişti. O günden sonra da zaman zaman birlikte verdikleri pozlarla, zaman zaman birbirlerine verdikleri destekle karşımıza çıktılar.