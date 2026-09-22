Alina Boz’un Ödülünü Çekmek İçin Kamerayı Açan Umut Evirgen’e Gecenin Sonunda Beklenmedik Haber!
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Alina Boz ile Umut Evirgen, bu kez bir ödül gecesindeki tatlı telaşlarıyla gündemde. Boz’un aday olduğu kategoride kazanan açıklanırken Evirgen kamerayı açtı. Ancak ödül Ceren Narinoğlu’na gitti. O anlar da kameralara yansıdı.
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Alina Boz ve Umut Evirgen’in ilişkisi, başladığı günden beri magazin gündeminin yakın takibinde.
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Şimdilerde ikisinin gündeminde çok daha başka bir heyecan var: Bebekleri!
Sadri Alışık Ödülleri’nde Alina Boz’un aday olduğu kategorinin kazananı açıklanırken Umut Evirgen hemen telefonuna sarıldı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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