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Alina Boz’un Ödülünü Çekmek İçin Kamerayı Açan Umut Evirgen’e Gecenin Sonunda Beklenmedik Haber!

Alina Boz’un Ödülünü Çekmek İçin Kamerayı Açan Umut Evirgen’e Gecenin Sonunda Beklenmedik Haber!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
22.09.2026 - 08:40
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Alina Boz ile Umut Evirgen, bu kez bir ödül gecesindeki tatlı telaşlarıyla gündemde. Boz’un aday olduğu kategoride kazanan açıklanırken Evirgen kamerayı açtı. Ancak ödül Ceren Narinoğlu’na gitti. O anlar da kameralara yansıdı.

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Alina Boz ve Umut Evirgen’in ilişkisi, başladığı günden beri magazin gündeminin yakın takibinde.

Alina Boz ve Umut Evirgen’in ilişkisi, başladığı günden beri magazin gündeminin yakın takibinde.

Yaklaşık beş altı aylık bir birlikteliğin ardından evlilik kararı alan çift, 2 Aralık 2023’te İstanbul Boğazı’ndaki Halas Gemisi’nde nikah masasına oturmuştu. Düğünün mekanı da davetli listesi de günlerce konuşulmuştu. Alina Boz’un Vivienne Westwood gelinliği, Umut Evirgen’in smokini derken çiftin düğünü o dönemin en çok dikkat çeken magazin olaylarından birine dönüşmüştü.

Nikah töreninin ardından kutlamalar La Boom’da devam etmişti. Boz ile Evirgen’in ilişkisi hızlı ilerlese de çift, evlilik kararlarıyla ne kadar ciddi olduklarını göstermişti. O günden sonra da zaman zaman birlikte verdikleri pozlarla, zaman zaman birbirlerine verdikleri destekle karşımıza çıktılar.

Şimdilerde ikisinin gündeminde çok daha başka bir heyecan var: Bebekleri!

Şimdilerde ikisinin gündeminde çok daha başka bir heyecan var: Bebekleri!

Alina Boz ile Umut Evirgen, ilk çocuklarını beklediklerini duyurarak sevenlerine müjdeli haberi vermişti. Boz’un hamileliğinde beş ayı geride bıraktığı belirtilirken çift, düzenledikleri partiyle bebeklerinin cinsiyetini de açıklamıştı. Boz ve Evirgen bir kız bebek bekliyor.

Düğünleriyle başlayan o yeni hayatın şimdi üç kişilik bir aileye dönüşecek olması haliyle çiftin takipçilerini de heyecanlandırdı. Bebek haberinin ardından gözler sık sık Alina Boz’a ve Umut Evirgen’e çevrilirken ikili, bu kez aile hayatlarıyla değil, bir ödül gecesindeki birkaç saniyelik anlarıyla konuşulmaya başladı.

Sadri Alışık Ödülleri’nde Alina Boz’un aday olduğu kategorinin kazananı açıklanırken Umut Evirgen hemen telefonuna sarıldı.

Evirgen, eşinin adının da yer aldığı kategoride sonuç duyurulacağı sırada kameranın kayıt tuşuna bastı. O anı kaydetmek istemesi oldukça tatlı bir destek hareketiydi. Fakat kazananın adı açıklandığında ödülün Alina Boz’a değil, Ceren Narinoğlu’na gittiği anlaşıldı.

Tam da sonuç açıklanırken Evirgen’in kamerayı açmış olması, gecenin kameralara yansıyan dikkat çekici anlarından biri oldu. Elbette bir adayın yakınının telefonunu hazırlaması, ödülü kesin kazanacağını bildiği anlamına gelmiyor. Yine de eşinin heyecanına eşlik ettiği o an ve ardından gelen sonuç, sosyal medyada konuşulacak türden küçük bir ödül gecesi sürpriziydi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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