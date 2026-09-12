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Sosyal Medyadan Eş Arayan Midyeci Ahmet Aradığını Buldu: Evlilik Teklifi Ettiği Anları Paylaştı!

Sosyal Medyadan Eş Arayan Midyeci Ahmet Aradığını Buldu: Evlilik Teklifi Ettiği Anları Paylaştı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
12.09.2026 - 13:38
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Eş arayışı evlilik teklifine uzandı! Midyeci Ahmet olarak tanınan Ahmet Çiçek, bir süre önce sosyal medyadan evlenmek istediğini duyurmuş ve eş adayında aradığı özellikleri sıralamıştı. Sözcü’nün haberine göre, yaklaşık iki ay sonra aradığı kişiyi bulduğunu açıklayan işletmeci, babasıyla kız istemeye gideceğini söylemişti. Şimdi ise evlilik teklifinden anları takipçileriyle paylaştı. Sevgilisine “Yanında olduğum her an ‘İşte benim kadınım’ dedim” sözleriyle seslenen Çiçek’in paylaşımına birlikte bakalım…

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Midyeci Ahmet, sosyal medyadan eş aradığını açıklamıştı!

Midyeci Ahmet, sosyal medyadan eş aradığını açıklamıştı!

“Midyeci Ahmet” adıyla tanınan işletmeci Ahmet Çiçek, bir süre önce sosyal medya hesabından yaptığı çağrıyla özel hayatında yeni bir sayfa açmak istediğini duyurmuştu. Takipçilerini bu kez şubelerine davet etmek yerine, evlilik konusunda kendisine yazmaya çağırmıştı.

Uzun zaman önce boşandığını belirten Çiçek, yeniden evlenmek ve aile kurmak istediğini anlatmıştı. Eş adayı ararken arkadaşlık uygulamalarını ya da gece kulüplerini tercih etmediğini söyleyen işletmeci, sosyal medya üzerinden ciddi bir ilişkiye açık olduğunu ifade etmişti.

Böylece takipçilerinin karşısına alışılmış paylaşımlarından farklı bir konuyla çıktı. İşletmeleriyle tanınan Çiçek’in evlilik isteğini doğrudan duyurması, özel hayatına ilişkin merakı da beraberinde getirdi. Ancak kendisi için mesele yalnızca biriyle tanışmak değildi; birlikte hayat kurabileceği bir insan bulmak istediğini özellikle vurguluyordu.

Bu çağrının ardından yaklaşık iki ay içinde yeni bir gelişme yaşandı. Midyeci Ahmet, aradığı kişiyi bulduğunu ve babasıyla birlikte kız istemeye gideceğini açıkladı.

Sosyal medyada başlayan eş arayışı, böylece ailelerin de dahil olacağı bir aşamaya geldi. Üstelik Çiçek, bu süreçte yalnızca evlenmek istediğini söylememiş; hayatına girecek kişide aradığı özellikleri de oldukça ayrıntılı biçimde paylaşmıştı.

Eş adayında aradığı özellikler arasında midye sevgisi de vardı, burç uyumu da!

Midyeci Ahmet’in evlilik çağrısındaki en dikkat çekici ayrıntılardan biri, beklentilerini tek tek sıralamasıydı. Birlikte seyahat edebileceği, gezmeyi ve yemek yemeyi seven bir eş istediğini anlatan Çiçek için ortak yaşam alışkanlıkları önemliydi.

Deniz ürünleri, midye ve kokoreç sevgisi de bu beklentiler arasındaydı. Mesleğini düşününce bu ayrıntı pek şaşırtıcı gelmiyor! Ancak listesi yemek zevkleriyle bitmiyordu. Hayvanları seven, köy hayatına sıcak bakan ve sevdiklerine ikram etmekten hoşlanan birini aradığını da söylemişti.

Aile kurma isteğine uygun olarak, çocukları seven ve çocuk sahibi olmak isteyen bir eş beklentisini de dile getirmişti. Astroloji tarafında ise Akrep, Koç, Yay ve Terazi burçlarıyla daha uyumlu olduğunu düşündüğünü belirtmişti.

Anlayacağınız, ortak bir gelecek hayal ederken gündelik hayatın pek çok ayrıntısını hesaba katmıştı. Birlikte yenilecek yemeklerden çıkılacak seyahatlere, hayvanlarla ilişkiden çocuk isteğine kadar oldukça geniş bir çerçeve çizmişti.

Ardından babasıyla kamera karşısına geçtiği paylaşım geldi. Çiçek, “Yarın cuma, mübarek günde babam bana kız isteyecek” diyerek evlilik yolundaki gelişmeyi duyurdu. Böylece eş arama çağrısının ardından, bu kez kız isteme heyecanını takipçileriyle paylaştı.

Bu aşamada merak edilenlerden biri de hayatını birleştirmek istediği kişinin kim olduğuydu. Ancak ilk duyuruda kimliğine ilişkin ayrıntılar öne çıkmadı. Midyeci Ahmet’in paylaştığı yeni gelişme, arayışının sona erdiği ve ilişkisinde bir sonraki adımı atmaya hazırlandığıydı.

Midyeci Ahmet, bu kez evlilik teklifinden anları paylaşarak sevgilisine seslendi!

Eş arama çağrısı ve kız isteme duyurusunun ardından, şimdi de evlilik teklifi paylaşımı geldi. Midyeci Ahmet, teklif ettiği anları sosyal medya hesabında yayımlayarak ilişkisindeki yeni adımı takipçilerine gösterdi.

Paylaşımına eşlik eden sözlerde ise sevgilisine duyduğu aşkı anlattı:

“Yanında olduğum her an ‘İşte benim kadınım’ dedim. Seni seviyorum aşkım.”

İlk çağrısında nasıl bir eş aradığını uzun uzun anlatan Çiçek, bu kez karşısındaki kişiyle ilgili hislerini paylaştı. Başlangıçta geleceğe dönük beklentilerinden söz ederken, yeni gönderisinde birlikte geçirdikleri anların kendisinde bıraktığı duyguyu ifade etti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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