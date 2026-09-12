Sosyal Medyadan Eş Arayan Midyeci Ahmet Aradığını Buldu: Evlilik Teklifi Ettiği Anları Paylaştı!

“Midyeci Ahmet” adıyla tanınan işletmeci Ahmet Çiçek, bir süre önce sosyal medya hesabından yaptığı çağrıyla özel hayatında yeni bir sayfa açmak istediğini duyurmuştu. Takipçilerini bu kez şubelerine davet etmek yerine, evlilik konusunda kendisine yazmaya çağırmıştı.

Uzun zaman önce boşandığını belirten Çiçek, yeniden evlenmek ve aile kurmak istediğini anlatmıştı. Eş adayı ararken arkadaşlık uygulamalarını ya da gece kulüplerini tercih etmediğini söyleyen işletmeci, sosyal medya üzerinden ciddi bir ilişkiye açık olduğunu ifade etmişti.

Böylece takipçilerinin karşısına alışılmış paylaşımlarından farklı bir konuyla çıktı. İşletmeleriyle tanınan Çiçek’in evlilik isteğini doğrudan duyurması, özel hayatına ilişkin merakı da beraberinde getirdi. Ancak kendisi için mesele yalnızca biriyle tanışmak değildi; birlikte hayat kurabileceği bir insan bulmak istediğini özellikle vurguluyordu.

Bu çağrının ardından yaklaşık iki ay içinde yeni bir gelişme yaşandı. Midyeci Ahmet, aradığı kişiyi bulduğunu ve babasıyla birlikte kız istemeye gideceğini açıkladı.

Sosyal medyada başlayan eş arayışı, böylece ailelerin de dahil olacağı bir aşamaya geldi. Üstelik Çiçek, bu süreçte yalnızca evlenmek istediğini söylememiş; hayatına girecek kişide aradığı özellikleri de oldukça ayrıntılı biçimde paylaşmıştı.

Eş adayında aradığı özellikler arasında midye sevgisi de vardı, burç uyumu da!

Midyeci Ahmet’in evlilik çağrısındaki en dikkat çekici ayrıntılardan biri, beklentilerini tek tek sıralamasıydı. Birlikte seyahat edebileceği, gezmeyi ve yemek yemeyi seven bir eş istediğini anlatan Çiçek için ortak yaşam alışkanlıkları önemliydi.

Deniz ürünleri, midye ve kokoreç sevgisi de bu beklentiler arasındaydı. Mesleğini düşününce bu ayrıntı pek şaşırtıcı gelmiyor! Ancak listesi yemek zevkleriyle bitmiyordu. Hayvanları seven, köy hayatına sıcak bakan ve sevdiklerine ikram etmekten hoşlanan birini aradığını da söylemişti.

Aile kurma isteğine uygun olarak, çocukları seven ve çocuk sahibi olmak isteyen bir eş beklentisini de dile getirmişti. Astroloji tarafında ise Akrep, Koç, Yay ve Terazi burçlarıyla daha uyumlu olduğunu düşündüğünü belirtmişti.

Anlayacağınız, ortak bir gelecek hayal ederken gündelik hayatın pek çok ayrıntısını hesaba katmıştı. Birlikte yenilecek yemeklerden çıkılacak seyahatlere, hayvanlarla ilişkiden çocuk isteğine kadar oldukça geniş bir çerçeve çizmişti.

Ardından babasıyla kamera karşısına geçtiği paylaşım geldi. Çiçek, “Yarın cuma, mübarek günde babam bana kız isteyecek” diyerek evlilik yolundaki gelişmeyi duyurdu. Böylece eş arama çağrısının ardından, bu kez kız isteme heyecanını takipçileriyle paylaştı.

Bu aşamada merak edilenlerden biri de hayatını birleştirmek istediği kişinin kim olduğuydu. Ancak ilk duyuruda kimliğine ilişkin ayrıntılar öne çıkmadı. Midyeci Ahmet’in paylaştığı yeni gelişme, arayışının sona erdiği ve ilişkisinde bir sonraki adımı atmaya hazırlandığıydı.