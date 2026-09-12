Hayat Bilgisi’nin Kikirik’i Çisil Oral’ın Yıllar İçindeki Değişimi Dikkat Çekti!
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Kikirik’i hatırladınız mı? Hayat Bilgisi’nin unutulmaz sınıfında Biricik karakterine hayat veren Çisil Oral, kendine özgü gülüşü ve konuşmasıyla hafızalara kazınmıştı. Dizinin üzerinden yıllar geçse de oyuncu, birçok izleyici için hala Kikirik. Kariyerinde sunuculuk ve sahne sanatlarına da yer veren Oral’ın yıllar içindeki değişimi ise merak konusu oldu. Gelin, hem Hayat Bilgisi’nden sonraki yolculuğuna hem de ekranlardaki haliyle hatırladığımız oyuncunun değişimine birlikte bakalım…
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Hayat Bilgisi’nin öğrencileri unutulmadı: Kikirik de o sınıfın akılda kalan isimlerindendi!
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Çisil Oral’ın kariyeri oyunculukla sınırlı kalmadı; sunuculuk ve sahne sanatlarına da uzandı.
Kikirik olarak hafızalara kazınan Çisil Oral’ın yıllar içindeki değişimi de merak konusu oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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