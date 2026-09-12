Hayat Bilgisi’nin Kikirik’i Çisil Oral’ın Yıllar İçindeki Değişimi Dikkat Çekti!

O sınıfı unutmak mümkün mü? Hayat Bilgisi, yıllar önce final yapmasına rağmen karakterleriyle hala hatırladığımız gençlik dizilerinden biri. Bir sahnesine denk geldiğimizde devamını izleyebildiğimiz, öğrencilerinin gerçek isimlerinden önce lakaplarını hatırladığımız yapımın oyuncuları da bugün merak konusu olmaya devam ediyor.

Sınıfın her öğrencisi ise başka bir hikaye taşıyordu. Barbie, Törpü, Pikaçu, Kopil ve Beton Ayşe derken, aynı sınıfta birbirinden oldukça farklı karakterleri izliyorduk. Bu isimlerden biri de Çisil Oral’ın canlandırdığı Biricik, yani hepimizin hatırladığı adıyla Kikirik oldu. Biricik, kendisini güzel bulmayan ve özgüven sorunları yaşayan bir genç kız olarak karşımıza çıkıyordu. Ancak karakteri akılda bırakan yalnızca bu hikaye değildi. Konuşması, kendine özgü gülüşü ve sınıf arkadaşlarıyla yaşadığı anlar da Kikirik’i dizinin hatırlanan öğrencilerinden biri yaptı.

Aradan geçen yıllarda o sınıfın oyuncularını farklı işlerde ve hayatlarının başka dönemlerinde gördük. Çisil Oral ise uzun süre sonra bile Kikirik adıyla hatırlanan isimlerden.