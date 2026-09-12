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Hayat Bilgisi’nin Kikirik’i Çisil Oral’ın Yıllar İçindeki Değişimi Dikkat Çekti!

Hayat Bilgisi’nin Kikirik’i Çisil Oral’ın Yıllar İçindeki Değişimi Dikkat Çekti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
12.09.2026 - 11:57
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Kikirik’i hatırladınız mı? Hayat Bilgisi’nin unutulmaz sınıfında Biricik karakterine hayat veren Çisil Oral, kendine özgü gülüşü ve konuşmasıyla hafızalara kazınmıştı. Dizinin üzerinden yıllar geçse de oyuncu, birçok izleyici için hala Kikirik. Kariyerinde sunuculuk ve sahne sanatlarına da yer veren Oral’ın yıllar içindeki değişimi ise merak konusu oldu. Gelin, hem Hayat Bilgisi’nden sonraki yolculuğuna hem de ekranlardaki haliyle hatırladığımız oyuncunun değişimine birlikte bakalım…

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Hayat Bilgisi’nin öğrencileri unutulmadı: Kikirik de o sınıfın akılda kalan isimlerindendi!

Hayat Bilgisi’nin öğrencileri unutulmadı: Kikirik de o sınıfın akılda kalan isimlerindendi!

O sınıfı unutmak mümkün mü? Hayat Bilgisi, yıllar önce final yapmasına rağmen karakterleriyle hala hatırladığımız gençlik dizilerinden biri. Bir sahnesine denk geldiğimizde devamını izleyebildiğimiz, öğrencilerinin gerçek isimlerinden önce lakaplarını hatırladığımız yapımın oyuncuları da bugün merak konusu olmaya devam ediyor.

Sınıfın her öğrencisi ise başka bir hikaye taşıyordu. Barbie, Törpü, Pikaçu, Kopil ve Beton Ayşe derken, aynı sınıfta birbirinden oldukça farklı karakterleri izliyorduk. Bu isimlerden biri de Çisil Oral’ın canlandırdığı Biricik, yani hepimizin hatırladığı adıyla Kikirik oldu. Biricik, kendisini güzel bulmayan ve özgüven sorunları yaşayan bir genç kız olarak karşımıza çıkıyordu. Ancak karakteri akılda bırakan yalnızca bu hikaye değildi. Konuşması, kendine özgü gülüşü ve sınıf arkadaşlarıyla yaşadığı anlar da Kikirik’i dizinin hatırlanan öğrencilerinden biri yaptı. 

Aradan geçen yıllarda o sınıfın oyuncularını farklı işlerde ve hayatlarının başka dönemlerinde gördük. Çisil Oral ise uzun süre sonra bile Kikirik adıyla hatırlanan isimlerden.

Çisil Oral’ın kariyeri oyunculukla sınırlı kalmadı; sunuculuk ve sahne sanatlarına da uzandı.

Çisil Oral’ın kariyeri oyunculukla sınırlı kalmadı; sunuculuk ve sahne sanatlarına da uzandı.

Çisil Oral için sahneye duyduğu ilgi, Hayat Bilgisi’nden çok önce başlamış. Oyuncu, geçmişte verdiği röportajda kültür ve sanata ilgi duyan bir ailede büyüdüğünü, küçük yaşlarda gittiği çocuk tiyatrolarının kendisini etkilediğini anlatmıştı.

Eğitim yolculuğunda da bu ilgisinin peşinden gitti. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde yaratıcı yazarlık eğitimi alan Oral, daha sonra Haliç Üniversitesi Konservatuvarı’ndan mezun oldu. Böylece kamera karşısındaki deneyiminin yanında, sanatın farklı alanlarına uzanan bir eğitim geçmişi de oluştu.

Ekrandaki ilk deneyimi ise pek çok kişinin tahmin edeceği gibi Hayat Bilgisi değildi. Oral, kendi anlatımına göre Kaynanalar dizisinde bir bölüm konuk oyuncu olarak yer aldı. Sonrasında yolu Hayat Bilgisi ile kesişti ve Kikirik rolü geldi.

Oyuncunun sonraki çalışmalarında sunuculuk da bulunuyor. Aksimetre adlı programda konuklarıyla sohbet eden Oral’ın, programdan geçmiş yıllara ait kayıtları internette yer alıyor. Yani onu yalnızca bir dizi karakteri olarak değil, kendi adıyla sohbeti yönlendiren bir sunucu olarak da gördük. 

Kısacası yıllardır aynı rolle hatırladığımız Oral’ın çalışma hayatında farklı alanlar var. Ekranda eskisi kadar sık karşımıza çıkmaması, sanatla bağının da sona erdiği anlamına gelmiyor.

Kikirik olarak hafızalara kazınan Çisil Oral’ın yıllar içindeki değişimi de merak konusu oldu.

Kikirik olarak hafızalara kazınan Çisil Oral’ın yıllar içindeki değişimi de merak konusu oldu.

Bir oyuncuyu yıllar boyunca aynı karakterin görüntüsüyle hatırlayınca, sonraki fotoğrafları ister istemez dikkat çekiyor.

Oral’ın sonraki yıllarda yayımlanan fotoğrafları zaman zaman gündem olmaya devam ediyor. 

Çisil Oral bugün farklı çalışmalarla anılsa da Hayat Bilgisi’nin Kikirik’i olarak ekran hafızasındaki yerini koruyor. Oyuncunun adını görünce aklına önce Kikirik gelenlerdenseniz, o sınıfın sizdeki etkisi de hala devam ediyor demektir!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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