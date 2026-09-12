Ceren Moray’ın Eski Rollerindeki Sahneler Bir Araya Gelince Şaşırtan Tesadüf Ortaya Çıktı!
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Bu tesadüf biraz fazla iyi! O Hayat Benim’de Efsun, Avlu’da Azra ve Kirli Sepeti’nde Hayriye olarak izlediğimiz Ceren Moray, şimdi Tuzlu Kahve’nin Aybüke’siyle güldürüyor. Ancak oyuncunun eski sahnelerini bir araya getiren video, dikkatleri yeni rolünden geçmişteki repliklerine çevirdi. Farklı dizilerde söylediği sözlerle sonraki projeleri arasında kurulan bağlantı, “Hepsini manifestlemiş!” dedirtti. Gelin, peş peşe gelen o tesadüflere birlikte bakalım…
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Efsun’dan Azra’ya, Hayriye’den Aybüke’ye: Ceren Moray’ın ekran yolculuğunda unutulmaz karakterler var.
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Tuzlu Kahve’nin Aybüke’si de Ceren Moray’ın güldüren karakterleri arasına katıldı!
Önce repliklerde söyledi, sonra o dizilerde oynadı: Ceren Moray rollerini manifestlemiş gibi görünüyor!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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