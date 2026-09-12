Ceren Moray’ın Eski Rollerindeki Sahneler Bir Araya Gelince Şaşırtan Tesadüf Ortaya Çıktı!

Ceren Moray’ın kariyeri tesadüflerle doluymuş! Ama bu ilginç ayrıntıya geçmeden önce, oyuncunun yıllardır ekran hafızamıza yerleşen rollerini bir hatırlayalım. Çünkü birazdan konuşacağımız bağlantılar, tam da bu dizilerin arasında kuruluyor.

Ceren Moray’ı geniş kitlelerle buluşturan yapımlardan biri Kavak Yelleri oldu. Dönemin sevilen gençlik dizisinde Su karakterini canlandıran oyuncu, ardından komedide de kendine yer açtı.

Özellikle O Hayat Benim’in Efsun’u, oyuncunun kariyerinde ayrı bir yere sahip. Hırsları, planları, çıkışları ve kendine özgü konuşmasıyla Efsun, izleyicinin kolay kolay unutabileceği bir karakter değildi. Yaptıklarına kızarken bir sonraki sahnede kendimizi ona gülerken bulabiliyorduk.

Moray, Avlu’da Azra Kaya rolüyle çok farklı bir karaktere geçti. Efsun’un entrikalarından sonra bu kez hapishanedeki güç mücadelelerinin ortasında, sert bir kadın olarak karşımıza çıktı. Kirli Sepeti’nde ise Hayriye’yi canlandırarak yeniden mizahın öne çıktığı bir rolle izleyiciyle buluştu.

Bu karakterleri yan yana düşündüğümüzde, Moray’ın her birine farklı bir tavır ve konuşma biçimi kazandırdığını görmek mümkün. Şimdi ise ekran yolculuğuna Tuzlu Kahve’nin Aybüke’si eklendi. Üstelik yeni rolü konuşulurken, eski sahneleri de beklenmedik bir nedenle yeniden gündeme geldi.