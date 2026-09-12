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Ceren Moray’ın Eski Rollerindeki Sahneler Bir Araya Gelince Şaşırtan Tesadüf Ortaya Çıktı!

Ceren Moray’ın Eski Rollerindeki Sahneler Bir Araya Gelince Şaşırtan Tesadüf Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
12.09.2026 - 11:05
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Bu tesadüf biraz fazla iyi! O Hayat Benim’de Efsun, Avlu’da Azra ve Kirli Sepeti’nde Hayriye olarak izlediğimiz Ceren Moray, şimdi Tuzlu Kahve’nin Aybüke’siyle güldürüyor. Ancak oyuncunun eski sahnelerini bir araya getiren video, dikkatleri yeni rolünden geçmişteki repliklerine çevirdi. Farklı dizilerde söylediği sözlerle sonraki projeleri arasında kurulan bağlantı, “Hepsini manifestlemiş!” dedirtti. Gelin, peş peşe gelen o tesadüflere birlikte bakalım…

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Efsun’dan Azra’ya, Hayriye’den Aybüke’ye: Ceren Moray’ın ekran yolculuğunda unutulmaz karakterler var.

Efsun’dan Azra’ya, Hayriye’den Aybüke’ye: Ceren Moray’ın ekran yolculuğunda unutulmaz karakterler var.

Ceren Moray’ın kariyeri tesadüflerle doluymuş! Ama bu ilginç ayrıntıya geçmeden önce, oyuncunun yıllardır ekran hafızamıza yerleşen rollerini bir hatırlayalım. Çünkü birazdan konuşacağımız bağlantılar, tam da bu dizilerin arasında kuruluyor.

Ceren Moray’ı geniş kitlelerle buluşturan yapımlardan biri Kavak Yelleri oldu. Dönemin sevilen gençlik dizisinde Su karakterini canlandıran oyuncu, ardından komedide de kendine yer açtı. 

Özellikle O Hayat Benim’in Efsun’u, oyuncunun kariyerinde ayrı bir yere sahip. Hırsları, planları, çıkışları ve kendine özgü konuşmasıyla Efsun, izleyicinin kolay kolay unutabileceği bir karakter değildi. Yaptıklarına kızarken bir sonraki sahnede kendimizi ona gülerken bulabiliyorduk.

Moray, Avlu’da Azra Kaya rolüyle çok farklı bir karaktere geçti. Efsun’un entrikalarından sonra bu kez hapishanedeki güç mücadelelerinin ortasında, sert bir kadın olarak karşımıza çıktı. Kirli Sepeti’nde ise Hayriye’yi canlandırarak yeniden mizahın öne çıktığı bir rolle izleyiciyle buluştu. 

Bu karakterleri yan yana düşündüğümüzde, Moray’ın her birine farklı bir tavır ve konuşma biçimi kazandırdığını görmek mümkün. Şimdi ise ekran yolculuğuna Tuzlu Kahve’nin Aybüke’si eklendi. Üstelik yeni rolü konuşulurken, eski sahneleri de beklenmedik bir nedenle yeniden gündeme geldi.

Tuzlu Kahve’nin Aybüke’si de Ceren Moray’ın güldüren karakterleri arasına katıldı!

Tuzlu Kahve’nin Aybüke’si de Ceren Moray’ın güldüren karakterleri arasına katıldı!

Ceren Moray, Tuzlu Kahve’de Aybüke Destan karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor. Oyuncunun yeni rolü, komedideki zamanlamasını ve kendine özgü oyunculuğunu sevenler için yeniden dikkat çekici bir buluşma oldu.

Aybüke’nin beğenilmesinde, Moray’ın bir repliği yalnızca söylemekle kalmayıp yüz ifadesi, ses tonu ve hareketleriyle tamamlamasının da payı var. Oyuncunun daha önce Efsun ve Hayriye’de gördüğümüz bu becerisi, yeni karakterinde de güldüren anların ortaya çıkmasını sağlıyor.

Ceren Moray’ın komedi tarafını sevenler bilir: Bazen uzun bir konuşmaya ihtiyaç duymadan, tek bir bakışla sahnenin havasını değiştirebiliyor. Söylediği cümlenin ardından gelen küçük bir duraksama ya da karşısındakine verdiği tepki, karakterin mizahını taşıyabiliyor. Aybüke de bu yönüyle dikkat çekiyor.

Tam yeni rolünü konuşurken ortaya çıkan bir video ise kariyerine başka gözle bakmamıza neden oldu. Çünkü sosyal medyada bir araya getirilen eski sahnelerde, Moray’ın daha sonra rol alacağı dizilerin isimlerini önceden söylediği görülüyor. Bir örnekte “tesadüf” deyip geçebilirsiniz ama bağlantılar peş peşe gelince işin eğlencesi artıyor!

Önce repliklerde söyledi, sonra o dizilerde oynadı: Ceren Moray rollerini manifestlemiş gibi görünüyor!

Sosyal medyada paylaşılan derleme, Ceren Moray’ın farklı projelerde söylediği bazı kelimelerle sonraki dizileri arasında eğlenceli bir bağlantı kuruyor. Videonun çıkış noktası da tam olarak şu: Oyuncunun eski repliklerinde geçen ifadeler, ilerleyen yıllarda rol aldığı yapımların isimleriyle örtüşüyor. 

İlk bağlantı “Avlu” kelimesi üzerinden kuruluyor. Moray’ın daha önceki bir projesinde söylediği bu kelimenin ardından, kariyerine gerçekten Avlu dizisi ekleniyor. Oyuncu, bu yapımda Azra Kaya’ya hayat veriyor.

Sonra sıraya “Kirli Sepeti” geliyor. Eski sahnelerinden birinde geçen ifade, yıllar sonra yer aldığı başka bir dizinin adı oluyor. Moray’ı bu kez Kirli Sepeti’nde Hayriye karakteriyle izliyoruz.

Derlemenin son halkası ise “tuzlu kahve”. Oyuncunun geçmişte söylediği bu ifade de yeni projesinin ismiyle buluşuyor. Böylece Avlu ve Kirli Sepeti bağlantılarının yanına Tuzlu Kahve ekleniyor.

Tek tek bakıldığında gündelik konuşmalarda karşılaşabileceğimiz kelimeler bunlar. Fakat aynı oyuncunun eski sahneleriyle sonraki işleri arasında peş peşe böyle bağlantılar kurulması, ortaya oldukça eğlenceli bir görüntü çıkardı!

Ama videoyu izleyince insanın aklına aynı soru geliyor: Ceren Moray’ın diğer sahnelerinde hangi dizi isimleri saklı acaba?

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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