Vanlı Kara Haydar'la Gösterişli Düğünü Gündem Olmuştu: Çağla Öz’ün Eski Görüntüleri Ortaya Çıktı
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Bu kez eski sözleri gündemde! Van’da Mehmet Fatih Tançalan ile yaptığı gösterişli düğünle konuşulan Çağla Öz, ardından soruşturma haberleriyle gündeme gelmişti. Şimdi ise sosyal medya fenomeninin Murat Övüç’ün de yer aldığı eski görüntüleri ortaya çıktı. Videoda “Bu hayata harcamaya gelmişim sanırım” diyen Öz’ün, sunucunun para sorusuna verdiği yanıtlar dikkat çekti. Önce paranın önemli olmadığını söyleyen Öz, ardından yaşam standardına ilişkin beklentisini anlattı. İşte yeniden dolaşıma giren o görüntülerdeki konuşma…
Kaynak: Armağan Burak Özdemir
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Çağla Öz ve “Vanlı Kara Haydar”ın gösterişli düğünü, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biri oldu.
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Düğünüyle gündeme gelen Çağla Öz’ün eski görüntüleri ve ifadeleri de dikkat çekti!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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