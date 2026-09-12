Vanlı Kara Haydar'la Gösterişli Düğünü Gündem Olmuştu: Çağla Öz’ün Eski Görüntüleri Ortaya Çıktı

Bir düğünle başlayan gündem, soruşturmaya uzandı. Sosyal medya fenomeni Çağla Öz, “Vanlı Kara Haydar” lakabıyla tanınan Mehmet Fatih Tançalan ile Van’da evlendi. Ancak düğünden yayılan görüntülerde konuşulan yalnızca gelinlik, organizasyon ya da davetliler değildi.

Öz’ün üzerindeki çok sayıda altın takı ve Tançalan’ın korumalar eşliğinde yürüdüğü görüntüler, kısa sürede sosyal medyada dolaşıma girdi. Görkemli düğünün ardından çiftin yaşamı ve sergilenen ziynet eşyalarının kaynağı da merak konusu oldu.

Sonrasında konu magazin gündeminin ötesine taşındı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Tançalan hakkında, sosyal medya paylaşımlarıyla bağlantılı olarak TCK’nin 301. maddesi kapsamında soruşturma başlatıldığı bildirildi. Tançalan, 8 Eylül’de Van’ın Muradiye ilçesinde gözaltına alındı.

Emniyet ve savcılık işlemlerinin ardından ise “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamasıylahakimliğe sevk edildi ve tutuklandı. Böylece sosyal medyada düğün görüntüleriyle tanınan çift, bu kez haklarındaki adli süreçle gündeme geldi. Kaynak: Nefes

Tançalan altınların kiralık olduğunu savunurken, Çağla Öz hakkında da gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında Tançalan’ın malvarlığına ilişkin MASAK incelemesi talep edildiği de haberlere yansıdı. Düğünde görülen altınların yanı sıra inceleme kapsamındaki diğer malvarlığı unsurlarının kaynağının araştırılması gündeme geldi.

Tançalan ise ifadesinde, düğün masraflarının sponsorlar tarafından karşılandığını savundu. Düğünde kullanılan altınları tanıdığı bir kuyumcudan kiraladığını ve organizasyonun ardından iade ettiğini ileri sürdü. Suçlamaları kabul etmeyen Tançalan’ın bu açıklamaları, soruşturmadaki savunmasının bir parçası olarak aktarıldı.

Çağla Öz’ün durumuna ilişkin haberlerde ise farklı bilgiler yer aldı. İlk haberlerde gözaltına alındığı belirtilirken, 11 Eylül tarihli DHA haberinde hakkında gözaltı kararı bulunduğu ve yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Aynı habere göre, MASAK raporunda ismi geçen annesi N.O. İstanbul’da, M.S.T. ise Muradiye’de gözaltına alındı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.