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Vanlı Kara Haydar'la Gösterişli Düğünü Gündem Olmuştu: Çağla Öz’ün Eski Görüntüleri Ortaya Çıktı

Vanlı Kara Haydar'la Gösterişli Düğünü Gündem Olmuştu: Çağla Öz’ün Eski Görüntüleri Ortaya Çıktı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
12.09.2026 - 09:41
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Bu kez eski sözleri gündemde! Van’da Mehmet Fatih Tançalan ile yaptığı gösterişli düğünle konuşulan Çağla Öz, ardından soruşturma haberleriyle gündeme gelmişti. Şimdi ise sosyal medya fenomeninin Murat Övüç’ün de yer aldığı eski görüntüleri ortaya çıktı. Videoda “Bu hayata harcamaya gelmişim sanırım” diyen Öz’ün, sunucunun para sorusuna verdiği yanıtlar dikkat çekti. Önce paranın önemli olmadığını söyleyen Öz, ardından yaşam standardına ilişkin beklentisini anlattı. İşte yeniden dolaşıma giren o görüntülerdeki konuşma…

Kaynak: Armağan Burak Özdemir

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Çağla Öz ve “Vanlı Kara Haydar”ın gösterişli düğünü, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biri oldu.

Çağla Öz ve “Vanlı Kara Haydar”ın gösterişli düğünü, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biri oldu.

Bir düğünle başlayan gündem, soruşturmaya uzandı. Sosyal medya fenomeni Çağla Öz, “Vanlı Kara Haydar” lakabıyla tanınan Mehmet Fatih Tançalan ile Van’da evlendi. Ancak düğünden yayılan görüntülerde konuşulan yalnızca gelinlik, organizasyon ya da davetliler değildi.

Öz’ün üzerindeki çok sayıda altın takı ve Tançalan’ın korumalar eşliğinde yürüdüğü görüntüler, kısa sürede sosyal medyada dolaşıma girdi. Görkemli düğünün ardından çiftin yaşamı ve sergilenen ziynet eşyalarının kaynağı da merak konusu oldu.

Sonrasında konu magazin gündeminin ötesine taşındı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Tançalan hakkında, sosyal medya paylaşımlarıyla bağlantılı olarak TCK’nin 301. maddesi kapsamında soruşturma başlatıldığı bildirildi. Tançalan, 8 Eylül’de Van’ın Muradiye ilçesinde gözaltına alındı.

Emniyet ve savcılık işlemlerinin ardından ise “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamasıylahakimliğe sevk edildi ve tutuklandı. Böylece sosyal medyada düğün görüntüleriyle tanınan çift, bu kez haklarındaki adli süreçle gündeme geldi. Kaynak: Nefes

Tançalan altınların kiralık olduğunu savunurken, Çağla Öz hakkında da gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında Tançalan’ın malvarlığına ilişkin MASAK incelemesi talep edildiği de haberlere yansıdı. Düğünde görülen altınların yanı sıra inceleme kapsamındaki diğer malvarlığı unsurlarının kaynağının araştırılması gündeme geldi.

Tançalan ise ifadesinde, düğün masraflarının sponsorlar tarafından karşılandığını savundu. Düğünde kullanılan altınları tanıdığı bir kuyumcudan kiraladığını ve organizasyonun ardından iade ettiğini ileri sürdü. Suçlamaları kabul etmeyen Tançalan’ın bu açıklamaları, soruşturmadaki savunmasının bir parçası olarak aktarıldı. 

Çağla Öz’ün durumuna ilişkin haberlerde ise farklı bilgiler yer aldı. İlk haberlerde gözaltına alındığı belirtilirken, 11 Eylül tarihli DHA haberinde hakkında gözaltı kararı bulunduğu ve yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Aynı habere göre, MASAK raporunda ismi geçen annesi N.O. İstanbul’da, M.S.T. ise Muradiye’de gözaltına alındı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

Düğünüyle gündeme gelen Çağla Öz’ün eski görüntüleri ve ifadeleri de dikkat çekti!

Düğün görüntüleri ve soruşturma haberlerinin ardından, bu kez Çağla Öz’ün yıllar önceki bir videosu yeniden dolaşıma girdi. Murat Övüç’ün de yer aldığı görüntülerde konu alışverişten, çantalardan ve yaşam standartlarından açılıyor.

Öz’ün “Bu hayata harcamaya gelmişim sanırım” sözleriyle başlayan bölümde, Murat Övüç de çantalarından bahsederek “Bütün çantalarımı onlar hediye gönderiyor bana” diyor. Ancak konuşmanın asıl dikkat çeken kısmı, sunucunun Öz’e yönelttiği para sorusuyla geliyor.

Sunucunun “Senin için önemli mi para?” sorusuna Çağla Öz, ilk olarak “Önemli değil gerçekten” yanıtını veriyor. Sunucu ise bu cevaba pek ikna olmuş görünmüyor ve “Söylerken burnun uzadı resmen” diyerek karşılık veriyor.

Bu yorumun ardından Öz, yanıtını değiştirerek şu ifadeleri kullanıyor:

“Önemli tabii, aynı standartta olmamız gerekiyor. Daha altı olmamalı.”

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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