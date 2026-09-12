Lady Gaga İlk Kez Anne Oldu: Nişanlısıyla Bebeklerini Kucaklarında Görenler Şaşırdı!

Gerçek adı Stefani Joanne Angelina Germanotta olan Lady Gaga, 2008’de yayımladığı The Fame albümüyle hayatımıza girdiğinden beri pop müziğin en dikkat çeken isimleri arasında. “Just Dance” ve “Poker Face” ile başlayan yükselişini “Bad Romance”, “Alejandro” ve “Born This Way” gibi şarkılarla sürdürürken, kendine has tarzıyla da alışılmış pop yıldızı görüntüsünün sınırlarını epey zorladı.

Gaga denince akla yalnızca şarkıları gelmiyor elbette. Klipleri, sahne kostümleri ve her dönem başka bir karaktere bürünmüş gibi görünen imajı da kariyerinin ayrılmaz parçaları. Kendisini yıllardır takip edenler için bir sonraki adımını tahmin etmek pek kolay değil!

Üstelik müzikteki başarısını oyunculuğa da taşıdı. American Horror Story: Hotel ile televizyon izleyicisinin karşısına çıkan sanatçı, Bradley Cooper’la başrolü paylaştığı A Star Is Born filminde geniş bir kitleyi etkiledi. Filmin “Shallow” şarkısıyla Oscar kazanan Gaga’yı daha sonra House of Gucci ve Joker: Folie à Deux yapımlarında da izledik.

Kısacası sahneden sinemaya uzanan kariyerinde pek çok farklı rolle karşımıza çıktı. Şimdi ise yıllardır istediğini söylediği annelikle ilgili haber, bütün bu görkemli kariyerin yanında yepyeni bir sayfa açtı.