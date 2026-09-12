Lady Gaga İlk Kez Anne Oldu: Nişanlısıyla Bebeklerini Kucaklarında Görenler Şaşırdı!
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Kaynak: https://pagesix.com/2026/09/11/parent...
Lady Gaga’dan sürpriz haber geldi! Şarkıları, sahne şovları ve sıra dışı tarzıyla yıllardır adından söz ettiren dünyaca ünlü yıldız, bu kez özel hayatıyla gündemde. Page Six’in haberine göre Gaga ve nişanlısı Michael Polansky, ilk bebeklerini karşıladı. Çiftin bebekleriyle birlikte görüntülenmesi, sosyal medyada da şaşkınlık ve tebrik mesajlarını beraberinde getirdi. Henüz kendilerinden resmi bir açıklama gelmezken, yayımlanan kareler annelik hayalini daha önce anlatan Gaga’ya gözleri çevirdi. İşte sürpriz haberin detayları…
Kaynak: Page Six
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Lady Gaga’yı şaşırtıcı bir haberle görmek yeni değil ama bu kez gündem bambaşka!
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Michael Polansky ile ilişkisini gözlerden uzak yaşayan Gaga, anne olmak istediğini daha önce anlatmıştı.
Bebekleriyle ilk kez görüntülenen çiftin sürpriz haberi sosyal medyada da konuşulmaya başladı!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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