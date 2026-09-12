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Lady Gaga İlk Kez Anne Oldu: Nişanlısıyla Bebeklerini Kucaklarında Görenler Şaşırdı!

Lady Gaga İlk Kez Anne Oldu: Nişanlısıyla Bebeklerini Kucaklarında Görenler Şaşırdı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
12.09.2026 - 08:34
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Lady Gaga’dan sürpriz haber geldi! Şarkıları, sahne şovları ve sıra dışı tarzıyla yıllardır adından söz ettiren dünyaca ünlü yıldız, bu kez özel hayatıyla gündemde. Page Six’in haberine göre Gaga ve nişanlısı Michael Polansky, ilk bebeklerini karşıladı. Çiftin bebekleriyle birlikte görüntülenmesi, sosyal medyada da şaşkınlık ve tebrik mesajlarını beraberinde getirdi. Henüz kendilerinden resmi bir açıklama gelmezken, yayımlanan kareler annelik hayalini daha önce anlatan Gaga’ya gözleri çevirdi. İşte sürpriz haberin detayları…

Kaynak: Page Six

Kaynak: https://pagesix.com/2026/09/11/parent...
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Lady Gaga’yı şaşırtıcı bir haberle görmek yeni değil ama bu kez gündem bambaşka!

Lady Gaga’yı şaşırtıcı bir haberle görmek yeni değil ama bu kez gündem bambaşka!

Gerçek adı Stefani Joanne Angelina Germanotta olan Lady Gaga, 2008’de yayımladığı The Fame albümüyle hayatımıza girdiğinden beri pop müziğin en dikkat çeken isimleri arasında. “Just Dance” ve “Poker Face” ile başlayan yükselişini “Bad Romance”, “Alejandro” ve “Born This Way” gibi şarkılarla sürdürürken, kendine has tarzıyla da alışılmış pop yıldızı görüntüsünün sınırlarını epey zorladı.

Gaga denince akla yalnızca şarkıları gelmiyor elbette. Klipleri, sahne kostümleri ve her dönem başka bir karaktere bürünmüş gibi görünen imajı da kariyerinin ayrılmaz parçaları. Kendisini yıllardır takip edenler için bir sonraki adımını tahmin etmek pek kolay değil!

Üstelik müzikteki başarısını oyunculuğa da taşıdı. American Horror Story: Hotel ile televizyon izleyicisinin karşısına çıkan sanatçı, Bradley Cooper’la başrolü paylaştığı A Star Is Born filminde geniş bir kitleyi etkiledi. Filmin “Shallow” şarkısıyla Oscar kazanan Gaga’yı daha sonra House of Gucci ve Joker: Folie à Deux yapımlarında da izledik.

Kısacası sahneden sinemaya uzanan kariyerinde pek çok farklı rolle karşımıza çıktı. Şimdi ise yıllardır istediğini söylediği annelikle ilgili haber, bütün bu görkemli kariyerin yanında yepyeni bir sayfa açtı.

Michael Polansky ile ilişkisini gözlerden uzak yaşayan Gaga, anne olmak istediğini daha önce anlatmıştı.

Michael Polansky ile ilişkisini gözlerden uzak yaşayan Gaga, anne olmak istediğini daha önce anlatmıştı.

Lady Gaga’nın özel hayatını takip edenlerin bildiği üzere, ünlü sanatçı uzun süredir teknoloji girişimcisi Michael Polansky ile birlikte. İlişkileri 2020’nin başlarında kamuoyuna yansıyan çift, geçen yıllarda zaman zaman birlikte görüntülense de aşklarını sürekli gündemde tutmayı tercih etmedi.

Nişanlılıkları ise 2024’te ortaya çıktı. Gaga’nın Paris Olimpiyatları sırasında Polansky’yi “nişanlım” diye tanıtması, evlilik yolunda attıkları adımı kamuoyuna duyurmuş oldu. 

Son günlerde gizlice evlendikleri yönünde haberler de dolaşıyordu. Ancak Cosmopolitan’ın TMZ’den aktardığı bilgiye göre, çift henüz evlenmedi ve nişanlılıkları devam ediyor.

Aile kurmak ise Gaga’nın uzun zamandır bahsettiği hayallerinden biriydi. Şarkıcı, geçmiş röportajlarında çocuk sahibi olmak istediğini anlatmış, geleceğini yalnızca albümler ve filmler üzerinden planlamadığını göstermişti.

Bebekleriyle ilk kez görüntülenen çiftin sürpriz haberi sosyal medyada da konuşulmaya başladı!

Bebekleriyle ilk kez görüntülenen çiftin sürpriz haberi sosyal medyada da konuşulmaya başladı!

Ve beklenmedik haber geldi! Page Six’in 11 Eylül tarihli haberine göre, Lady Gaga ve Michael Polansky ilk bebeklerini karşıladı. Çift, Kuzey Kaliforniya’da bebekleriyle birlikte görüntülendi.

Yayımlanan karelerde Gaga’nın bebeği göğsüne yakın tuttuğu, Polansky’nin de yanında yürüdüğü görülüyor. Büyük bir duyuruya eşlik eden stüdyo fotoğrafları yerine, günlük hayatlarından gelen bu görüntülerle haberin ortaya çıkması da sürprizin etkisini artırdı.

Bununla birlikte, bebeğin ismi, cinsiyeti ve doğum tarihi henüz kamuoyuyla paylaşılmış değil. Çiftin kendisinden de habere ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Dolayısıyla aileye katılan minikle ilgili ayrıntılar şimdilik sınırlı.

Haber sosyal medyada da hızla konuşulmaya başladı. Reddit’te habere ilişkin açılan başlıkta, bazı kullanıcılar anne olduğunu öğrenmenin şaşkınlığını paylaşırken bazıları çifti tebrik etti. Hayranlarının yıllardır kullandığı “Mother Monster” lakabı da annelik haberiyle birlikte yorumlarda yeniden öne çıktı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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