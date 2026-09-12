TikTok’a Dans Videosuyla Giriş Yapan Buse Varol Sosyal Medyanın Diline Düştü!

Farklı dizilerle izleyici karşısına çıkan Varol’un özel hayatı da ilerleyen yıllarda magazin basınının yakından takip ettiği konulardan biri oldu.

2018’de Alişan ile evlenen Varol, çocukları Burak ve Eliz’le aile hayatından kesitleri de sosyal medya hesabında paylaşıyor. Çocuklarıyla geçirdiği zamanlardan günlük hazırlıklarına kadar farklı anları takipçilerine gösteren ünlü isim, ekran dışındaki hayatıyla da merak ediliyor.

Son dönemde ise kariyerinde sunuculuk öne çıkıyor. Show TV’nin “Buse Varol ile Gelin Evi” programında yarışmacıların evlerine konuk olan Varol, bu kez kendi yorumlarıyla izleyici karşısında.

Gelinlerin dekorasyonlarını, çeyizlerini, ikramlarını ve misafirperverliklerini değerlendirdiği yarışmada zaman zaman rekabet yükseliyor, zaman zaman da eğlenceli karşılaşmalar yaşanıyor. Varol da hem sohbetleri yönlendiriyor hem değerlendirmelere katılıyor. Programın yeni sezonu, 31 Ağustos’ta başladı.