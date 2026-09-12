article/comments
article/share
Haberler
Magazin
TikTok’a Dans Videosuyla Giriş Yapan Buse Varol Sosyal Medyanın Diline Düştü!

TikTok’a Dans Videosuyla Giriş Yapan Buse Varol Sosyal Medyanın Diline Düştü!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
12.09.2026 - 10:27
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Buse Varol bu kez dansıyla gündemde! Şimdilerde Gelin Evi’nin sunuculuğunu üstlenen Varol, TikTok’a da adım attı. Program hazırlıkları sırasında çektiği dans videosunu paylaşan ünlü isim, hareketleri ve mimikleriyle dikkat çekti. Varol’un TikTok’a giriş videosu sosyal medyanın da diline düştü. Gelin, o paylaşıma birlikte bakalım…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Oyunculukla tanıdığımız Buse Varol, son dönemde sunuculukla ekranlarda karşımıza çıkıyor.

Oyunculukla tanıdığımız Buse Varol, son dönemde sunuculukla ekranlarda karşımıza çıkıyor.

Farklı dizilerle izleyici karşısına çıkan Varol’un özel hayatı da ilerleyen yıllarda magazin basınının yakından takip ettiği konulardan biri oldu.

2018’de Alişan ile evlenen Varol, çocukları Burak ve Eliz’le aile hayatından kesitleri de sosyal medya hesabında paylaşıyor. Çocuklarıyla geçirdiği zamanlardan günlük hazırlıklarına kadar farklı anları takipçilerine gösteren ünlü isim, ekran dışındaki hayatıyla da merak ediliyor.

Son dönemde ise kariyerinde sunuculuk öne çıkıyor. Show TV’nin “Buse Varol ile Gelin Evi” programında yarışmacıların evlerine konuk olan Varol, bu kez kendi yorumlarıyla izleyici karşısında.

Gelinlerin dekorasyonlarını, çeyizlerini, ikramlarını ve misafirperverliklerini değerlendirdiği yarışmada zaman zaman rekabet yükseliyor, zaman zaman da eğlenceli karşılaşmalar yaşanıyor. Varol da hem sohbetleri yönlendiriyor hem değerlendirmelere katılıyor. Programın yeni sezonu, 31 Ağustos’ta başladı.

Gelin Evi hazırlıklarından TikTok’a: Buse Varol dans videosuyla başlangıç yaptı.

TikTok’a katılan ünlüler listesine Buse Varol da eklendi. Varol’un platforma giriş yaptığı paylaşım olarak aktarılan videoda, Gelin Evi hazırlıkları sırasında kamera karşısına geçtiği görüldü.

Televizyon çekimlerinin öncesinde makyaj, saç ve kıyafet hazırlığı derken yoğun bir süreç yaşanıyor. Sosyal medya akımları ise artık bu hazırlıkların arasına sık sık giriyor. Kamera karşısına çıkmak için hazırlanırken bir yandan kısa video çekmek, pek çok ekran yüzünün paylaşımlarında karşımıza çıkan bir alışkanlık haline geldi.

Buse Varol’un TikTok videosunda dansı kadar mimikleri de dikkat çekti.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
6
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın