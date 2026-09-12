TikTok’a Dans Videosuyla Giriş Yapan Buse Varol Sosyal Medyanın Diline Düştü!
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Buse Varol bu kez dansıyla gündemde! Şimdilerde Gelin Evi’nin sunuculuğunu üstlenen Varol, TikTok’a da adım attı. Program hazırlıkları sırasında çektiği dans videosunu paylaşan ünlü isim, hareketleri ve mimikleriyle dikkat çekti. Varol’un TikTok’a giriş videosu sosyal medyanın da diline düştü. Gelin, o paylaşıma birlikte bakalım…
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Oyunculukla tanıdığımız Buse Varol, son dönemde sunuculukla ekranlarda karşımıza çıkıyor.
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Gelin Evi hazırlıklarından TikTok’a: Buse Varol dans videosuyla başlangıç yaptı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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