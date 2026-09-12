Güllü’nün Oğlu Tuğberk’ten Kardeşi Tuğyan’a Keskin Sözler: “O Orada Tek Başına Kalacak!”
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Kaynak: https://www.facebook.com/ShowAnaHaber...
Güllü’nün oğlu sessizliğini bozdu! Annesinin ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması yaklaşırken Tuğberk Yağız Gülter, kardeşi Tuğyan hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Habertürk’ün aktardığına göre, Show Haber muhabiri Huzeyfe Özdemir’e konuşan Gülter, “Herhangi bir kardeşliğimiz söz konusu değildir” dedi. Duruşmaya kardeşi olarak değil, annesinin oğlu olarak katılacağını belirten Gülter, tek isteğinin gerçeğin ortaya çıkması olduğunu söyledi. Teyzesini de duruşmada yanında istemediğini açıklayan Gülter’in sözlerine birlikte bakalım…
Kaynak: Show Haber
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Güllü’nün ölümüne ilişkin davada ilk duruşma 1 Ekim’de görülecek.
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“Onun kardeşi olarak değil, annemin oğlu olarak bulunacağım.”
Tuğberk, duruşmada teyzesini de yanında istemediğini söyledi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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