Güllü’nün Oğlu Tuğberk’ten Kardeşi Tuğyan’a Keskin Sözler: “O Orada Tek Başına Kalacak!”

Güllü’nün ailesi için zor bekleyiş sürüyor. 26 Eylül 2025’te Yalova’daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden sanatçının ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamenin ardından gözler, davanın ilk duruşmasına çevrildi.

Habertürk’ün aktardığı bilgilere göre, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında “tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Dosyanın diğer sanığı Sultan Nur Ulu hakkında ise “yalan tanıklık” suçundan dört yıla kadar hapis istendi. Sanıkların yargılanmasına 1 Ekim’de başlanacak.

İddianamede yer alan suçlamalar henüz yargılama sonucunda karara bağlanmış değil. İlk duruşmayla birlikte sanıkların savunmaları ve dosyadaki deliller mahkeme tarafından değerlendirilecek.

Davanın başlamasına günler kala açıklama yapan isim ise Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter oldu. Show Haber muhabiri Huzeyfe Özdemir’e konuşan Gülter, hem kardeşiyle ilişkisine hem de annesinin ölümünün ardından yaşadığı sürece ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

Açıklamalarında en çok öne çıkan nokta, duruşmada hangi sıfatla bulunacağını anlatmasıydı. Gülter, mahkemeye kardeşine destek vermek için gitmeyeceğini, annesinin ölümüne ilişkin gerçeğin ortaya çıkmasını istediğini söyledi. Kardeşiyle ilişkisinin geleceği konusunda da oldukça kesin konuştu.