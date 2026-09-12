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Güllü’nün Oğlu Tuğberk’ten Kardeşi Tuğyan’a Keskin Sözler: “O Orada Tek Başına Kalacak!”

Güllü’nün Oğlu Tuğberk’ten Kardeşi Tuğyan’a Keskin Sözler: “O Orada Tek Başına Kalacak!”

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
12.09.2026 - 13:00
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Güllü’nün oğlu sessizliğini bozdu! Annesinin ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması yaklaşırken Tuğberk Yağız Gülter, kardeşi Tuğyan hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Habertürk’ün aktardığına göre, Show Haber muhabiri Huzeyfe Özdemir’e konuşan Gülter, “Herhangi bir kardeşliğimiz söz konusu değildir” dedi. Duruşmaya kardeşi olarak değil, annesinin oğlu olarak katılacağını belirten Gülter, tek isteğinin gerçeğin ortaya çıkması olduğunu söyledi. Teyzesini de duruşmada yanında istemediğini açıklayan Gülter’in sözlerine birlikte bakalım…

Kaynak: Show Haber

Kaynak: https://www.facebook.com/ShowAnaHaber...
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Güllü’nün ölümüne ilişkin davada ilk duruşma 1 Ekim’de görülecek.

Güllü’nün ölümüne ilişkin davada ilk duruşma 1 Ekim’de görülecek.

Güllü’nün ailesi için zor bekleyiş sürüyor. 26 Eylül 2025’te Yalova’daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden sanatçının ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamenin ardından gözler, davanın ilk duruşmasına çevrildi.

Habertürk’ün aktardığı bilgilere göre, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında “tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Dosyanın diğer sanığı Sultan Nur Ulu hakkında ise “yalan tanıklık” suçundan dört yıla kadar hapis istendi. Sanıkların yargılanmasına 1 Ekim’de başlanacak.

İddianamede yer alan suçlamalar henüz yargılama sonucunda karara bağlanmış değil. İlk duruşmayla birlikte sanıkların savunmaları ve dosyadaki deliller mahkeme tarafından değerlendirilecek.

Davanın başlamasına günler kala açıklama yapan isim ise Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter oldu. Show Haber muhabiri Huzeyfe Özdemir’e konuşan Gülter, hem kardeşiyle ilişkisine hem de annesinin ölümünün ardından yaşadığı sürece ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

Açıklamalarında en çok öne çıkan nokta, duruşmada hangi sıfatla bulunacağını anlatmasıydı. Gülter, mahkemeye kardeşine destek vermek için gitmeyeceğini, annesinin ölümüne ilişkin gerçeğin ortaya çıkmasını istediğini söyledi. Kardeşiyle ilişkisinin geleceği konusunda da oldukça kesin konuştu.

“Onun kardeşi olarak değil, annemin oğlu olarak bulunacağım.”

“Onun kardeşi olarak değil, annemin oğlu olarak bulunacağım.”

Tuğberk Yağız Gülter, kardeşi Tuğyan Ülkem Gülter’i cezaevinde ziyaret etmediğini belirtti. Yaklaşan duruşmaya ilişkin sözleri ise kardeşiyle arasına koyduğu mesafeyi açık biçimde ortaya koydu.

Gülter, mahkemede bulunma nedenini şu ifadelerle anlattı:

“Davaya gittiğim zaman onun kardeşi olarak değil, annemin oğlu olarak bulunacağım. O orada tek başına kalacak. Sonucu ne olursa olsun herhangi bir kardeşliğimiz söz konusu değildir.”

Bu sözlerle, davanın sonucundan bağımsız olarak kardeşiyle bağını sürdürmek istemediğini dile getirdi. Ancak annesinin ölümüne ilişkin açıklamasında, yanıt aradığı soruyu da özellikle vurguladı:

“Tek isteğim gerçeğin ortaya çıkması. Gerçek neyse ortaya çıksın. Anneme biri zarar verdi mi, vermedi mi?”

Gülter’in açıklamasına göre kardeşiyle yaşadığı sorunlar, yalnızca soruşturma döneminde başlamadı. Aralarındaki gerginliğin geçmişe uzandığını söyleyen Gülter, birçok tartışmalarının nedeninin Tuğyan’ın annesine yönelik davranışları olduğunu öne sürdü.

“Anneme olan tavırları, anneme olan davranışları bizim birçok kavgamızın sebebiydi” sözleriyle geçmişteki anlaşmazlıklarına değindi. Ardından, süreç boyunca yaşadığı belirsizliğin yasını da etkilediğini anlattı.

“Soru işaretleri ortadan kalksın ki ben sonunda acımla baş başa kalayım” diyen Gülter, annesinin mezarını ziyaret ettiğinde rahatlayabilmek istediğini söyledi. Yaşadığı üzüntüyü ise “Benim canımın nasıl yandığını bir ben, bir Allah, bir de yakınımdakiler biliyor” ifadeleriyle dile getirdi.

Tuğberk, duruşmada teyzesini de yanında istemediğini söyledi.

Tuğberk, duruşmada teyzesini de yanında istemediğini söyledi.

Gülter’in açıklamaları kardeşiyle sınırlı kalmadı. Yaklaşan duruşma günü teyzesinin de yanında bulunmasını istemediğini belirterek, onun annesine yönelik davranışları hakkında iddialarda bulundu.

Teyzesinin Güllü’ye sözlü ve fiziksel şiddet uyguladığını, hakaret ettiğini öne süren Gülter, bu nedenle mahkemede yan yana durmalarını anlamlı bulmadığını söyledi:

“Anneme sözlü ve fiziki şekilde şiddetleri, hakaretleri mevcut olan bir kadının, aynı gün duruşma günü benim yanımda durmasının bir mantığı yok.”

Bu ifadeler, Gülter’in teyzesine yönelik iddiaları olarak röportajda yer aldı. Gülter, annesinin ölümüne ilişkin gerçeğin açığa çıkması için hukuki süreçte de girişimlerde bulunduğunu anlattı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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