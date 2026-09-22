Fransa Dönüşü Havalimanında Gözaltına Alınan Afra Saraçoğlu Hakkında Karar

Afra Saraçoğlu'nun adı, aslında çok daha geniş bir operasyonun parçası olarak gündeme geldi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ilk soruşturmada İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na 18 şüphelinin yakalanması yönünde talimat verilmişti; bu kapsamda oyuncu Aras Bulut İynemli, şarkıcı Seyfullah Sağır (Sefo), Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, Hande Demir, eski futbolcu Hasan Şaş, Melis İşiten, Yeşim Yeşilçimen, Anıl Durmuş, Sayat Zurnacı, Yağız Sabuncuoğlu, Aytaç Kart, Muhammet Kahyaoğlu ve Aydan Osmanoğlu gözaltına alındı.

Aynı savcılık, 'yasaklı madde kullanma ve temini', 'özel hayatın gizliliğini ihlal', 'şantaj' ve 'fuhuşa aracılık' suçlarını kapsayan ikinci bir soruşturmada da 6 şüpheli için gözaltı talimatı verdi; bu operasyonda Volkan Akçıray, Zeynep Akçıray, Eda Güzelcik, Sezer Çakır, Hazal Filiz Küçükköse ve Yeliz Tuba Yasa yakalandı. İki soruşturma toplamda 24 kişiyi kapsadı, çalışmalar ilerledikçe Melisa Şenolsun'un da yakalanmasıyla gözaltı sayısı 21'e yükseldi.