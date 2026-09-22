Fransa Dönüşü Havalimanında Gözaltına Alınan Afra Saraçoğlu Hakkında Karar
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Fransa dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan oyuncu Afra Saraçoğlu, ünlülere yönelik yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında sağlık kontrolü ve savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 18 Eylül'de başlattığı soruşturmada aralarında Aras Bulut İynemli, Sefo ve Nilperi Şahinkaya'nın da bulunduğu 20'den fazla isim daha gözaltına alınmış, bir kısmı tutuklanmıştı.
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Havalimanında gözaltına alınan Saraçoğlu önce sağlık kontrolüne götürüldü.
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Aynı soruşturmada iki ayrı kolda yürütülen operasyonlarda toplam 24 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı.
Soruşturmada sadece uyuşturucu değil, şantaj ve fuhuşa aracılık suçlamaları da yer alıyor.
Süreci tamamlayan Afra Saraçoğlu için menajerlik şirketinden resmi açıklama geldi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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