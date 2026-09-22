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Fransa Dönüşü Havalimanında Gözaltına Alınan Afra Saraçoğlu Hakkında Karar

Fransa Dönüşü Havalimanında Gözaltına Alınan Afra Saraçoğlu Hakkında Karar

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.09.2026 - 08:05
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Fransa dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan oyuncu Afra Saraçoğlu, ünlülere yönelik yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında sağlık kontrolü ve savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 18 Eylül'de başlattığı soruşturmada aralarında Aras Bulut İynemli, Sefo ve Nilperi Şahinkaya'nın da bulunduğu 20'den fazla isim daha gözaltına alınmış, bir kısmı tutuklanmıştı.

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Havalimanında gözaltına alınan Saraçoğlu önce sağlık kontrolüne götürüldü.

Havalimanında gözaltına alınan Saraçoğlu önce sağlık kontrolüne götürüldü.

Saraçoğlu için süreç, havalimanındaki gözaltının ardından doğrudan ifadeyle değil, sağlık kontrolüyle başladı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan şüpheliler, aynı prosedürden geçirilerek önce Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi'ne sevk edildi.

Buradaki muayenenin tamamlanmasının ardından şüpheliler, biyolojik incelemeleri için Adli Tıp Kurumu'na, oradan da ifadelerinin alınması amacıyla Bakırköy Adliyesi'ne yönlendirildi. Savcılık, 18 Eylül'de başlattığı soruşturmada her aşamayı ayrı ayrı kayıt altına aldırdı; Saraçoğlu'nun serbest bırakılma kararı da bu zincirin tamamlanmasının ardından çıktı.

Aynı soruşturmada iki ayrı kolda yürütülen operasyonlarda toplam 24 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı.

Aynı soruşturmada iki ayrı kolda yürütülen operasyonlarda toplam 24 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı.

Afra Saraçoğlu'nun adı, aslında çok daha geniş bir operasyonun parçası olarak gündeme geldi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ilk soruşturmada İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na 18 şüphelinin yakalanması yönünde talimat verilmişti; bu kapsamda oyuncu Aras Bulut İynemli, şarkıcı Seyfullah Sağır (Sefo), Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, Hande Demir, eski futbolcu Hasan Şaş, Melis İşiten, Yeşim Yeşilçimen, Anıl Durmuş, Sayat Zurnacı, Yağız Sabuncuoğlu, Aytaç Kart, Muhammet Kahyaoğlu ve Aydan Osmanoğlu gözaltına alındı.

Aynı savcılık, 'yasaklı madde kullanma ve temini', 'özel hayatın gizliliğini ihlal', 'şantaj' ve 'fuhuşa aracılık' suçlarını kapsayan ikinci bir soruşturmada da 6 şüpheli için gözaltı talimatı verdi; bu operasyonda Volkan Akçıray, Zeynep Akçıray, Eda Güzelcik, Sezer Çakır, Hazal Filiz Küçükköse ve Yeliz Tuba Yasa yakalandı. İki soruşturma toplamda 24 kişiyi kapsadı, çalışmalar ilerledikçe Melisa Şenolsun'un da yakalanmasıyla gözaltı sayısı 21'e yükseldi.

Soruşturmada sadece uyuşturucu değil, şantaj ve fuhuşa aracılık suçlamaları da yer alıyor.

Soruşturmada sadece uyuşturucu değil, şantaj ve fuhuşa aracılık suçlamaları da yer alıyor.

Soruşturmayı sıradan bir uyuşturucu operasyonundan ayıran nokta, isnat edilen suçların çeşitliliği. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerin sadece uyuşturucu madde kullanıp temin etmekle değil, 'özel hayatın gizliliğini ihlal', 'şantaj' ve 'fuhuşa aracılık' suçlarıyla da yargılanmasını istiyor.

Savcılık yaptığı açıklamada, 'Kamuoyunda oyuncu, şarkıcı, iş insanı, işletmeci ve sosyal medya fenomeni sıfatıyla bilinen şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandıklarına' dair somut delillere ulaşıldığını belirtti. 21 şüpheli, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, oradan da Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Süreci tamamlayan Afra Saraçoğlu için menajerlik şirketinden resmi açıklama geldi.

Süreci tamamlayan Afra Saraçoğlu için menajerlik şirketinden resmi açıklama geldi.

Afra Saraçoğlu, gözaltı kararı çıktığında yurt dışında olduğu için süreç ona özgü bir seyir izledi. Oyuncu, dönüş öncesinde yaptığı açıklamada 'Çok önceden planlanan bir iş seyahatim gereği şu an Türkiye'de değilim. Adaletin tecelli etmesi ve sürecin en doğru şekilde ilerleyebilmesi için en kısa sürede ülkeme dönerek adli makamlarımızla tam işbirliği içerisinde ifademi vereceğim' demişti. Nitekim Fransa'dan Türkiye'ye dönen oyuncu, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Sağlık kontrolü, Adli Tıp Kurumu ve savcılık aşamalarının tamamlanmasının ardından Saraçoğlu serbest bırakıldı. Menajerlik şirketinden yapılan açıklamada, 'Saraçoğlu yurt dışı seyahatini sonlandırarak adli makamlara başvurmasını takiben işlemler tamamlandıktan sonra serbest bırakılmıştır' ifadeleri kullanıldı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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