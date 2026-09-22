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22 Eylül Salı Hava Durumu: Meteorolojiden 11 İl İçin Sarı Kodlu Uyarı Yapıldı, Sıcaklıklar Düşüyor

22 Eylül Salı Hava Durumu: Meteorolojiden 11 İl İçin Sarı Kodlu Uyarı Yapıldı, Sıcaklıklar Düşüyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.09.2026 - 07:43
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmesine göre Türkiye serin ve yağışlı bir havanın etkisi altına giriyor. Marmara, Karadeniz, Ege'nin büyük bölümü, İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor; 11 il için sarı kodlu uyarı yayınlandı. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde 2-4 derece birden düşmesi bekleniyor, Marmara'nın güney ve doğusu ile Tekirdağ, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde ise kuvvetli yağışla birlikte sel ve su baskını riski var.

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İstanbul başta olmak üzere Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgar saatte 60 kilometreye kadar kuvvetleniyor.

İstanbul başta olmak üzere Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgar saatte 60 kilometreye kadar kuvvetleniyor.

MGM verilerine göre yağışların Marmara'nın güney ve doğusu ile Tekirdağ, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor; bu bölgelerde sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama riski bulunuyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden estiği, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında saatte 40-60 kilometre hızla kuvvetli esmesinin beklendiği kaydedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de kentte salı ve çarşamba günleri etkili olacak sağanağa dikkat çekti; sabah saat 09.00'dan itibaren kuzeyli rüzgarların kuvvetlenmesiyle aralıklı sağanak geçişleri, akşam saatlerinde ise yerel kuvvetlenme öngörülüyor. İstanbul Valiliği de kent genelinde sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Meteorolojinin yayınladığı haritada sarı kod, Marmara'dan Doğu Anadolu'nun kuzeyine kadar geniş bir hattı kapsıyor.

Meteorolojinin yayınladığı haritada sarı kod, Marmara'dan Doğu Anadolu'nun kuzeyine kadar geniş bir hattı kapsıyor.

Batı Karadeniz'de özellikle Düzce ve Zonguldak çevresinde 12 saatte metrekareye 21 ila 60 kilogram arasında yağış düşmesi bekleniyor; kuvvetli yağış uyarısının 22 Eylül saat 16.00'dan 23 Eylül saat 21.00'e kadar geçerli olduğu belirtiliyor. Adana, Osmaniye ve Hatay'ın batı kesimleri de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı bölgeler arasında yer alıyor.

Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde 2-4 derece azalması, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor. İstanbul'da bugün en yüksek sıcaklık 21 derece olarak ölçülürken, yarından itibaren bu değerin daha da gerilemesi öngörülüyor. Meteoroloji, olası olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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