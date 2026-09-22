22 Eylül Salı Hava Durumu: Meteorolojiden 11 İl İçin Sarı Kodlu Uyarı Yapıldı, Sıcaklıklar Düşüyor

MGM verilerine göre yağışların Marmara'nın güney ve doğusu ile Tekirdağ, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor; bu bölgelerde sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama riski bulunuyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden estiği, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında saatte 40-60 kilometre hızla kuvvetli esmesinin beklendiği kaydedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de kentte salı ve çarşamba günleri etkili olacak sağanağa dikkat çekti; sabah saat 09.00'dan itibaren kuzeyli rüzgarların kuvvetlenmesiyle aralıklı sağanak geçişleri, akşam saatlerinde ise yerel kuvvetlenme öngörülüyor. İstanbul Valiliği de kent genelinde sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.