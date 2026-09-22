22 Eylül Salı Hava Durumu: Meteorolojiden 11 İl İçin Sarı Kodlu Uyarı Yapıldı, Sıcaklıklar Düşüyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmesine göre Türkiye serin ve yağışlı bir havanın etkisi altına giriyor. Marmara, Karadeniz, Ege'nin büyük bölümü, İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor; 11 il için sarı kodlu uyarı yayınlandı. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde 2-4 derece birden düşmesi bekleniyor, Marmara'nın güney ve doğusu ile Tekirdağ, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde ise kuvvetli yağışla birlikte sel ve su baskını riski var.
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İstanbul başta olmak üzere Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgar saatte 60 kilometreye kadar kuvvetleniyor.
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Meteorolojinin yayınladığı haritada sarı kod, Marmara'dan Doğu Anadolu'nun kuzeyine kadar geniş bir hattı kapsıyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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