article/comments
article/share
Haberler
TV
Kral Kaybederse Oyuncusu TRT 1 Dizisine Dahil Oldu

Kral Kaybederse Oyuncusu TRT 1 Dizisine Dahil Oldu

TRT dizi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
22.09.2026 - 07:41
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

TRT 1 ekranlarının aile temalı dizisi 'Evlilik Güzeldir'in kadrosuna 4. bölümden itibaren yeni bir isim dahil oluyor. Sinan'ın patronu olarak diziye giren zengin iş insanı karakter, ailenin gündemini de değiştirecek bir yakınlaşmanın parçası olacak. Bu rolü kimin üstlendiği ve hikayenin nasıl şekilleneceği merak konusu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Evlilik Güzeldir, TRT 1'de 7 Eylül'den bu yana ekrana gelen bir aile dizisi.

Evlilik Güzeldir, TRT 1'de 7 Eylül'den bu yana ekrana gelen bir aile dizisi.

'Evlilik Güzeldir', TRT 1 ekranlarında 7 Eylül 2026'dan bu yana yayınlanan bir aile dizisi. Emekli olmayı düşünmeyen bir nikâh memuru olan Mesut Bahtiyar'ın (Fikret Kuşkan) beş kızının aşk ve evlilik hikâyelerini konu alan yapımda İlayda Alişan, Hande Soral, Seçkin Özdemir ve Yusuf Çim gibi isimler de rol alıyor.

Dizinin 4. bölümünden itibaren kadroya yeni bir isim daha katılıyor. Ailenin dengelerini değiştirecek bu yeni karakteri kimin canlandıracağı da bugün ortaya çıktı.

Diziye katılan yeni isim, tiyatro ve sinema kökenli oyuncu Ali Rıza Kubilay olarak açıklandı.

Diziye katılan yeni isim, tiyatro ve sinema kökenli oyuncu Ali Rıza Kubilay olarak açıklandı.

1977 Ankara doğumlu Ali Rıza Kubilay, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunu bir oyuncu. En çok Kral Kaybederse, Arıza, Kurşun, Arkadaşlar İyidir ve Keşanlı Ali Destanı gibi dizilerdeki rolleriyle tanınan oyuncu dizide önemli bir karaktere hayat verecek. Kubilay, 'Evlilik Güzeldir'de emlak zengini Aziz Ziya karakterine hayat verecek. Berk Bakioğlu'nun canlandırdığı Sinan'ın patronu olan bu karakter, ailenin çöpçatanlık yapan halası Saadet'e (Gözde Okur) yakınlaşarak hikâyenin akışını değiştirecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın