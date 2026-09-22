Kral Kaybederse Oyuncusu TRT 1 Dizisine Dahil Oldu
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TRT 1 ekranlarının aile temalı dizisi 'Evlilik Güzeldir'in kadrosuna 4. bölümden itibaren yeni bir isim dahil oluyor. Sinan'ın patronu olarak diziye giren zengin iş insanı karakter, ailenin gündemini de değiştirecek bir yakınlaşmanın parçası olacak. Bu rolü kimin üstlendiği ve hikayenin nasıl şekilleneceği merak konusu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Evlilik Güzeldir, TRT 1'de 7 Eylül'den bu yana ekrana gelen bir aile dizisi.
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Diziye katılan yeni isim, tiyatro ve sinema kökenli oyuncu Ali Rıza Kubilay olarak açıklandı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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