Kral Kaybederse Oyuncusu TRT 1 Dizisine Dahil Oldu

'Evlilik Güzeldir', TRT 1 ekranlarında 7 Eylül 2026'dan bu yana yayınlanan bir aile dizisi. Emekli olmayı düşünmeyen bir nikâh memuru olan Mesut Bahtiyar'ın (Fikret Kuşkan) beş kızının aşk ve evlilik hikâyelerini konu alan yapımda İlayda Alişan, Hande Soral, Seçkin Özdemir ve Yusuf Çim gibi isimler de rol alıyor.

Dizinin 4. bölümünden itibaren kadroya yeni bir isim daha katılıyor. Ailenin dengelerini değiştirecek bu yeni karakteri kimin canlandıracağı da bugün ortaya çıktı.