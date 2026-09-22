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Murat Dalkılıç Sessizliğini Bozdu: Merve Boluğur Yorumuna "Zerre Gerçekliği Yok" Diyerek Sert Çıktı!

Murat Dalkılıç Sessizliğini Bozdu: Merve Boluğur Yorumuna "Zerre Gerçekliği Yok" Diyerek Sert Çıktı!

Magazin Murat Dalkılıç
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
22.09.2026 - 07:58
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Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur'un evliliği ve ardından gelen ayrılığı, yıllardır magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri oldu. Boşanmanın ardından adeta ortalıktan kaybolan Boluğur hakkında sosyal medyada yapılan bir yorum, bu kez Dalkılıç'ı harekete geçirdi. Sevgilisi Özgü Kaya ile paylaştığı bir videonun altına yazılan eleştiri üzerine şarkıcı, yıllardır sürdürdüğü sessizliğini bozarak uzun bir açıklama yaptı.

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Murat Dalkılıç, 2008 yılında çıkardığı Kasaba adlı EP ile listelerde bir numaraya kadar yükselmişti.

Murat Dalkılıç, 2008 yılında çıkardığı Kasaba adlı EP ile listelerde bir numaraya kadar yükselmişti.

1983 doğumlu şarkıcı, ilk müzik grubunu 15 yaşında kurarak sahne hayatına adım attı ve bir süre barlarda çalarak deneyim kazandı.

2008'de çıkardığı Kasaba adlı EP ile profesyonel müzik kariyerine başlayan Dalkılıç, bu şarkıyla Türkiye listelerinde bir numaraya kadar yükselerek adını duyurdu. 2010'da Sony Music etiketiyle yayımlanan Merhaba albümündeki Külah ve Kıyamadım İkimize gibi parçalar büyük ilgi gördü, 2012 tarihli Bir Güzellik Yap albümüyle de kariyerinin dönüm noktalarından birini yaşadı.

Müzik kariyerinin yanı sıra Söyle Söyleyebilirsen adlı yarışma programını sunan ve Sil Baştan dizisinde rol alan sanatçı, yıllardır hem sahnede hem de magazin gündeminde adından söz ettiriyor.

Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur, 2015 yılında evlenmiş ve iki yıl sonra anlaşarak boşanmıştı.

Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur, 2015 yılında evlenmiş ve iki yıl sonra anlaşarak boşanmıştı.

İkili, 24 Ağustos 2015'te düzenledikleri törenle dünyaevine girmişti. Ancak evlilikleri uzun sürmedi; çift, ikinci evlilik yıl dönümlerine sadece bir hafta kala, 11 Eylül 2017'de Kartal Aile Mahkemesi'nde anlaşmalı olarak boşanma kararı aldı.

Boşanmanın ardından bir süre magazin gündeminde sıkça yer alan Merve Boluğur, zamanla ekranlardan ve projelerden tamamen uzaklaştı. Kendisine gelen çok sayıda dizi teklifine sıcak bakmayan ve 'doğru proje' bulamadığını dile getiren ünlü isim, uzun süredir hiçbir dizi ya da filmde rol almıyor. Boluğur bu süreçte daha içine kapanık bir yaşam sürdüğünü, kitap okumayı ve müzik dinlemeyi tercih ettiğini söylemişti.

Murat Dalkılıç ise yaklaşık 1,5 yıldır oyuncu Özgü Kaya ile birlikte mutlu bir aşka yelken açtı.

Murat Dalkılıç ise yaklaşık 1,5 yıldır oyuncu Özgü Kaya ile birlikte mutlu bir aşka yelken açtı.

Dalkılıç'ın Özgü Kaya ile paylaştığı samimi bir video, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Videonun altına yazılan bir yorumda, Boluğur'un ayrılıktan bu yana yaşadığı değişime dikkat çekilerek Dalkılıç'ın şu anki mutluluğunun 'geçici' olduğu ve kadınlara 'battığı' öne sürüldü.

Bu yoruma sert bir dille karşılık veren Dalkılıç, kendisiyle ilgili anlatılan hikayenin gerçekle hiçbir ilgisi olmadığını söyleyerek yıllardır sürdürdüğü sessizliğini bozdu. Paylaşımında sağlık sorunu yaşadığını da ilk kez dile getiren şarkıcı, başkalarının hayatına dair yorum yapmadan önce insanların daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Murat Dalkılıç'ın sevgilisi Özgü Kaya ile paylaştığı video:

Sosyal medyada paylaşılan videoya gelen yorumda ise, 'Merve'den dolayı kendisine asla sempatiyle bakamıyorum asla şarkılarını dinlemiyorum. Acemi Cadı'daki yaşam enerjisi parlak kız bir anda depresif bir queen’e dönmüştü. Before ve after düşününce Merve’nin çok ağır şeyler yaşadığına kalben inanıyorum. Bu yüzden Murat’ın mutluluğu şurada tüm kadınlara batıyor ve çok da geçici geliyor diye düşünüyorum. Allah mutlu etsin ama bence partner’in ex’i gözünüzün önünde ise lütfen onun halinden bir anlam çıkartın kendinize de.

Şahsen ben olsam düşünürdüm bir kadının hayat ışıltısı yok edildi ise ya burda ciddi bi problem var ya.

Bir de şey demek istemiyorum şu görünen mevzuyu ama ben ciddili Merve'ciyim.

Kadınlar olarak biraz daha hassas olsak iyi olurdu.' ifadeleri yer aldı.

Murat Dalkılıç ise yıllar süren sessizliğini bozarak açıklama yaptı.

Murat Dalkılıç ise yıllar süren sessizliğini bozarak açıklama yaptı.

Dalkılıç, 'Ah benim güzel insanım…Kendi hayatınızdaki öfkeyi başka insanların hayatlarının gerçeği kabul ederek örtüyorsunuz; sizin kurduğunuz hikayenin maalesef bir zerre gerçekliği yok benim hayatımda. Benim hikayem sizin zannettiğiniz gibi değil. Siz sürekli bilmediğiniz bişeyi uydurup duruyorsunuz.

Her insanın hayatındaki gibi ben de bir sağlık sorunu yaşadım 10 yıl sonra. Bir ömür geçti üstünden…Çok şükür şu fani hayatım beni çok şereflendiriyor. Umarım sizi de benim kadar şereflendirir.🙏🏻

Bana Allah’ın sopasının indiği falan yok. Çok şükür sevdiği kuluyum. Cemâl cemâle geldiğim herkesin yüzündeki neşe paha biçilmez.. Umarım size de bu idrak nasip olur.

Kişi ne yapıyorsa kendine yapar bu başkası yüzünden olmaz. Kendi başına gelenleri başkasının sorumluluğuna yüklemek tek kelime ile zayıflık ve cahilliktir. Bu da normal olarak kötü niyeti doğurur; duygunun üstesinden bir türlü gelemediği için başka çare bulamaz insan…Saygı ancak başka bakış açılarını da içleştirmekle mümkün. Yalnız tek perspektifinden bakan insana cahil denir. Az tahsil yapana değil.

Size tavsiyem bu dünyada yetkin bir varlık olmak istiyorsanız başkalarının hayatlarıyla sizden talep edilmediği sürece bu kadar ilgilenmeyin. Kendinizden her gün uzaklaşırsınız… Unutmayın KENDİNİZİ BULURSANIZ gerçeği bulursunuz.

Bu dünyada her şey bir vesiledir önemli olan o vesileyle kendine ne kadar farkındalık sağladığındır, güçlendiğindir.' dedi.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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