Murat Dalkılıç Sessizliğini Bozdu: Merve Boluğur Yorumuna "Zerre Gerçekliği Yok" Diyerek Sert Çıktı!
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Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur'un evliliği ve ardından gelen ayrılığı, yıllardır magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri oldu. Boşanmanın ardından adeta ortalıktan kaybolan Boluğur hakkında sosyal medyada yapılan bir yorum, bu kez Dalkılıç'ı harekete geçirdi. Sevgilisi Özgü Kaya ile paylaştığı bir videonun altına yazılan eleştiri üzerine şarkıcı, yıllardır sürdürdüğü sessizliğini bozarak uzun bir açıklama yaptı.
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Murat Dalkılıç, 2008 yılında çıkardığı Kasaba adlı EP ile listelerde bir numaraya kadar yükselmişti.
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Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur, 2015 yılında evlenmiş ve iki yıl sonra anlaşarak boşanmıştı.
Murat Dalkılıç ise yaklaşık 1,5 yıldır oyuncu Özgü Kaya ile birlikte mutlu bir aşka yelken açtı.
Murat Dalkılıç'ın sevgilisi Özgü Kaya ile paylaştığı video:
Murat Dalkılıç ise yıllar süren sessizliğini bozarak açıklama yaptı.
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