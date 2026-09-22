Murat Dalkılıç Sessizliğini Bozdu: Merve Boluğur Yorumuna "Zerre Gerçekliği Yok" Diyerek Sert Çıktı!

Dalkılıç, 'Ah benim güzel insanım…Kendi hayatınızdaki öfkeyi başka insanların hayatlarının gerçeği kabul ederek örtüyorsunuz; sizin kurduğunuz hikayenin maalesef bir zerre gerçekliği yok benim hayatımda. Benim hikayem sizin zannettiğiniz gibi değil. Siz sürekli bilmediğiniz bişeyi uydurup duruyorsunuz.

Her insanın hayatındaki gibi ben de bir sağlık sorunu yaşadım 10 yıl sonra. Bir ömür geçti üstünden…Çok şükür şu fani hayatım beni çok şereflendiriyor. Umarım sizi de benim kadar şereflendirir.🙏🏻

Bana Allah’ın sopasının indiği falan yok. Çok şükür sevdiği kuluyum. Cemâl cemâle geldiğim herkesin yüzündeki neşe paha biçilmez.. Umarım size de bu idrak nasip olur.

Kişi ne yapıyorsa kendine yapar bu başkası yüzünden olmaz. Kendi başına gelenleri başkasının sorumluluğuna yüklemek tek kelime ile zayıflık ve cahilliktir. Bu da normal olarak kötü niyeti doğurur; duygunun üstesinden bir türlü gelemediği için başka çare bulamaz insan…Saygı ancak başka bakış açılarını da içleştirmekle mümkün. Yalnız tek perspektifinden bakan insana cahil denir. Az tahsil yapana değil.

Size tavsiyem bu dünyada yetkin bir varlık olmak istiyorsanız başkalarının hayatlarıyla sizden talep edilmediği sürece bu kadar ilgilenmeyin. Kendinizden her gün uzaklaşırsınız… Unutmayın KENDİNİZİ BULURSANIZ gerçeği bulursunuz.

Bu dünyada her şey bir vesiledir önemli olan o vesileyle kendine ne kadar farkındalık sağladığındır, güçlendiğindir.' dedi.