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13 Kez Ameliyat Olan Murat Dalkılıç Yaşadığı Zorlu Süreci Anlattı: “Doktorlar Artık Şans Vermiyordu”

13 Kez Ameliyat Olan Murat Dalkılıç Yaşadığı Zorlu Süreci Anlattı: “Doktorlar Artık Şans Vermiyordu”

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
01.09.2026 - 09:08
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Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Murat Dalkılıç, son yıllarda şarkılarından çok yüzündeki değişimle gündeme gelmişti. Burnundan geçirdiği operasyonlar nedeniyle gündeme gelen ünlü popçunun aslında çocukluk yıllarından beri ciddi bir sağlık sorunuyla mücadele ettiği ortaya çıkmıştı. Tam 13 kez ameliyat masasına yatan, uzun operasyonlar geçiren ve ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalan Dalkılıç, Kıbrıs konseri öncesinde son sağlık durumunu anlattı. Doktorların artık kendisine şans vermediğini söyleyen şarkıcının sözleri dikkat çekti.

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Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Murat Dalkılıç, yıllardır hit şarkıları ve özel hayatıyla gündemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Murat Dalkılıç, yıllardır hit şarkıları ve özel hayatıyla gündemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

2008 yılında yayımladığı “Kasaba” şarkısıyla geniş kitlelere ulaşan Murat Dalkılıç, kısa sürede Türk pop müziğinin en popüler erkek solistlerinden biri haline geldi. “La Fontaine”, “Bir Güzellik Yap”, “Lüzumsuz Savaş”, “Kader”, “Bu Nasıl Aşk” ve “Derine” gibi birçok şarkısıyla müzik listelerinde üst sıralara yerleşti. Özellikle 2010’lu yıllara damga vuran popçulardan biri olan Dalkılıç, enerjik sahne performansları ve kendine özgü tarzıyla geniş bir hayran kitlesi edindi.

Müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yer alan ünlü popçu, Merve Boluğur’la yaptığı evlilik ve sonrasında yaşadığı ilişkilerle uzun süre konuşuldu. Son yıllarda ise Dalkılıç’ın kariyeri ve aşk hayatından çok yüzündeki değişim gündeme gelmeye başladı. Burnundan peş peşe operasyonlar geçiren şarkıcının her görüntüsü sosyal medyada yorum yağmuruna tutulurken yaşadığı değişimin estetik kaygılardan kaynaklandığı düşünüldü.

Ancak Murat Dalkılıç, kamuoyunda “estetik bağımlılığı” olarak yorumlanan bu sürecin arkasında çocukluk yıllarından beri mücadele ettiği ciddi bir sağlık sorunu bulunduğunu defalarca anlatmak zorunda kaldı.

Burnundaki kemiklerin dışarıya doğru büyümesine neden olan doğuştan bir rahatsızlıkla mücadele eden Murat Dalkılıç, bugüne kadar tam 13 kez ameliyat masasına yattı.

Burnundaki kemiklerin dışarıya doğru büyümesine neden olan doğuştan bir rahatsızlıkla mücadele eden Murat Dalkılıç, bugüne kadar tam 13 kez ameliyat masasına yattı.

Dalkılıç’ın anlattığına göre yaşadığı zorlu sürecin başlangıcı ilkokul yıllarına kadar uzanıyor. Burun kemiklerinin büyümesini engellemek amacıyla çocukken geçirdiği ilk ameliyat sırasında yapılan hatalı müdahaleyle burnundaki kıkırdak dokusunun tamamı alındı. Bu operasyon, yıllarca devam edecek ciddi sağlık problemlerinin de başlangıcı oldu.

Kıkırdak desteğini kaybetmesi nedeniyle burnunda çökme meydana gelen şarkıcı, yapının yeniden oluşturulabilmesi için çok sayıda düzeltme ameliyatı geçirmek zorunda kaldı. Burnunu yeniden inşa edebilmek amacıyla kulağından ve kaburgasından alınan kıkırdaklar kullanıldı. Ancak operasyonların ardından yaşanan doku ve hücre yenilenmesi problemleri nedeniyle beklenen sonuç bir türlü alınamadı.

Üst üste geçirdiği operasyonlar yalnızca Dalkılıç’ın görünümünü değil, sağlığını da ciddi biçimde etkiledi. Enfeksiyonun beynine sıçrama ve menenjite yol açma riskiyle karşı karşıya kalan şarkıcı, iki kez yaklaşık 11 saat süren ağır ameliyatlar geçirdiğini ve bu süreçte günlerce komada kaldığını açıklamıştı. Dokularının daha sağlıklı yenilenebilmesi için alkol, sigara, gluten ve şekeri hayatından çıkardığını söyleyen Dalkılıç, tedavisi nedeniyle bir dönem konserlerine de ara vermek zorunda kalmıştı.

Doğal kıkırdak dokusunun tükenmesinin ardından son çare olarak burnuna medikal protez yerleştirilen şarkıcı, 13’üncü operasyonun ardından uzun zamandır ilk kez olumlu bir sonuç aldı.

Kıbrıs’taki konseri öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Murat Dalkılıç, yıllardır devam eden tedavi sürecindeki son durumu anlattı.

Geçirdiği çok sayıda ameliyat ve yaşanan doku kayıpları nedeniyle doktorların artık kendisine fazla şans vermediğini belirten Dalkılıç, 13’üncü operasyonun ardından sağlığına kavuşmaya başladığını açıkladı. Sürecin yalnızca görünümüyle ilgili olmadığının bir kez daha altını çizen ünlü popçu, uzun zamandır devam eden nefes alma probleminin de büyük ölçüde çözüldüğünü dile getirdi.

'Kendimi iyi hissediyorum artık' şeklinde konuşan Dalkılıç, yaşadığı rahatlamayı basın mensuplarıyla paylaştı. Doktorların iyileşme ihtimaline dair umutlu konuşmadığını söyleyen sanatçı, ulaşılan sonucu kendisi için adeta yeni bir başlangıç olarak değerlendirdi.

Uzun ve oldukça ağır bir tedavi sürecinin ardından yeniden sahnelere dönen Dalkılıç’ın moralinin yüksek olduğu gözlerden kaçmadı. Kıbrıs’ta dinleyicileriyle buluşan ünlü şarkıcı, geçirdiği operasyonların ardından hem sağlığına hem de sahne enerjisine kavuştuğunu gösterdi. Yıllarca görünümündeki değişim nedeniyle eleştirilen Murat Dalkılıç’ın açıklamaları, meselenin estetikten çok daha ciddi bir sağlık mücadelesi olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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