13 Kez Ameliyat Olan Murat Dalkılıç Yaşadığı Zorlu Süreci Anlattı: “Doktorlar Artık Şans Vermiyordu”
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Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Murat Dalkılıç, son yıllarda şarkılarından çok yüzündeki değişimle gündeme gelmişti. Burnundan geçirdiği operasyonlar nedeniyle gündeme gelen ünlü popçunun aslında çocukluk yıllarından beri ciddi bir sağlık sorunuyla mücadele ettiği ortaya çıkmıştı. Tam 13 kez ameliyat masasına yatan, uzun operasyonlar geçiren ve ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalan Dalkılıç, Kıbrıs konseri öncesinde son sağlık durumunu anlattı. Doktorların artık kendisine şans vermediğini söyleyen şarkıcının sözleri dikkat çekti.
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Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Murat Dalkılıç, yıllardır hit şarkıları ve özel hayatıyla gündemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.
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Burnundaki kemiklerin dışarıya doğru büyümesine neden olan doğuştan bir rahatsızlıkla mücadele eden Murat Dalkılıç, bugüne kadar tam 13 kez ameliyat masasına yattı.
Kıbrıs’taki konseri öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Murat Dalkılıç, yıllardır devam eden tedavi sürecindeki son durumu anlattı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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