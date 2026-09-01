13 Kez Ameliyat Olan Murat Dalkılıç Yaşadığı Zorlu Süreci Anlattı: “Doktorlar Artık Şans Vermiyordu”

2008 yılında yayımladığı “Kasaba” şarkısıyla geniş kitlelere ulaşan Murat Dalkılıç, kısa sürede Türk pop müziğinin en popüler erkek solistlerinden biri haline geldi. “La Fontaine”, “Bir Güzellik Yap”, “Lüzumsuz Savaş”, “Kader”, “Bu Nasıl Aşk” ve “Derine” gibi birçok şarkısıyla müzik listelerinde üst sıralara yerleşti. Özellikle 2010’lu yıllara damga vuran popçulardan biri olan Dalkılıç, enerjik sahne performansları ve kendine özgü tarzıyla geniş bir hayran kitlesi edindi.

Müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yer alan ünlü popçu, Merve Boluğur’la yaptığı evlilik ve sonrasında yaşadığı ilişkilerle uzun süre konuşuldu. Son yıllarda ise Dalkılıç’ın kariyeri ve aşk hayatından çok yüzündeki değişim gündeme gelmeye başladı. Burnundan peş peşe operasyonlar geçiren şarkıcının her görüntüsü sosyal medyada yorum yağmuruna tutulurken yaşadığı değişimin estetik kaygılardan kaynaklandığı düşünüldü.

Ancak Murat Dalkılıç, kamuoyunda “estetik bağımlılığı” olarak yorumlanan bu sürecin arkasında çocukluk yıllarından beri mücadele ettiği ciddi bir sağlık sorunu bulunduğunu defalarca anlatmak zorunda kaldı.