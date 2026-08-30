article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Kalp Krizi Geçiren Cem Yılmaz Hastane Odasından Son Halini Paylaştı!

Kalp Krizi Geçiren Cem Yılmaz Hastane Odasından Son Halini Paylaştı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.08.2026 - 15:43
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesindeki evinde geçirdiği kalp krizinin ardından acilen hastaneye kaldırılan Cem Yılmaz’dan ilk paylaşım geldi. El bileğinden girilerek yaklaşık 40 dakika süren balon ve stent işlemi uygulanan ünlü komedyen, hastane odasından son halini paylaşarak sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Göğsüne ve sırtına saplanan ağrıyı önemseyerek hastaneye gittiğini anlatan Yılmaz, “Eve gidip yatsam hala yatıyor olurdum” sözleriyle yaşadığı kritik sürece dikkat çekti. Kendisini merak edenlere “İyiyim” diye seslenen sanatçı, doktorların “Stresten uzak durun” tavsiyesine de yine kendine has mizahıyla karşılık verdi. Gelin, Cem Yılmaz’ın hastane odasından yaptığı ilk açıklamaya ve sağlık durumuna ilişkin son gelişmelere birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, 29 Ağustos 2026 tarihinde Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy’deki evinde bulunduğu sırada göğüs ve sırt bölgesinde şiddetli bir ağrı hissetti.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, 29 Ağustos 2026 tarihinde Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy’deki evinde bulunduğu sırada göğüs ve sırt bölgesinde şiddetli bir ağrı hissetti.

Ağrıyı önemseyerek 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım isteyen 53 yaşındaki sanatçı, ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesine götürüldü.

İlk müdahalesi burada gerçekleştirilen Yılmaz, ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi Koroner Yoğun Bakım Ünitesine sevk edildi. Yapılan incelemelerde kalbinin ön yüzünü etkileyen ciddi bir kalp krizi geçirdiği belirlenen komedyen, bilinci açık şekilde anjiyo laboratuvarına alındı.

Operasyonu gerçekleştiren ÇOMÜ Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Akşit ve ekibi, el bileğinden girerek yaklaşık 40 dakika içinde kalp krizine neden olan damara balon ve stent uyguladı. Başarılı geçen müdahalenin ardından Yılmaz, olası komplikasyonlara karşı yoğun bakımda yakın takibe alındı.

Prof. Dr. Akşit, sanatçıya göğüs ağrısının başlamasından itibaren yaklaşık iki saat içerisinde müdahale edilmesinin kalp dokusunun büyük bölümünün korunmasında kritik rol oynadığını belirtti. Ana damarın hızla açılması sayesinde krizin kalp yetersizliğine dönüşmesinin önüne geçildiği açıklandı.

Cem Yılmaz’ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, gerekli tıbbi müdahalelerin başarıyla gerçekleştirildiğini ve sanatçının genel durumunun iyi olduğunu duyurdu. Yılmaz’ın tedavi ve takibinin koroner yoğun bakımda sürdürüldüğünü belirten Memişoğlu, ünlü komedyene geçmiş olsun dileklerini iletti.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu da Yılmaz’ı hastanede ziyaret ettikten sonra sevindiren açıklamalarda bulundu. Sanatçının genel sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirten Erenoğlu, odasında espri yapmaya başladığını söyleyerek moralinin yerinde olduğunu aktardı.

Sağlık durumuyla ilgili son açıklamadan bahsetmiştik:

Sağlık durumuyla ilgili açıklamaların ardından Cem Yılmaz da hastane odasından ilk paylaşımını yaptı.

Sağlık durumuyla ilgili açıklamaların ardından Cem Yılmaz da hastane odasından ilk paylaşımını yaptı.

Sevenlerine “İyiyim” diyerek seslenen ünlü komedyen, yaşadığı ağrının G.O.R.A. çekimlerinin tamamlanmasının hemen ardından başladığını anlattı.

Yoğun çalışma temposunun ardından hissettiği yorgunluğun çekimler bittiğinde ortaya çıkacağını düşündüğünü belirten Yılmaz, göğüs ve sırtına saplanan ağrıyı önemsemesinin ne kadar doğru bir karar olduğunu da vurguladı. Eve gidip dinlenmeyi tercih etmesi halinde durumun çok farklı sonuçlanabileceğine dikkat çeken komedyen şu ifadeleri kullandı:

'Sağ olun arkadaşlar, iyiyim. Tam G.O.R.A.’nın çekimleri bitti. “Şimdi iş bitince çıkar yorgunluğu; sette hiç belli etmez, kemiklerin ağrır iş bitince” dedim. Dün göğsüme ve sırtıma kötü bir ağrı saplandı. Eve gidip yatsam hâlâ yatıyor olurdum…

Ayvacık’taki ilk hastanede ve burada, Çanakkale’de benimle ilgilenen arkadaşlarıma teşekkür ederim. Daha sonra detaylıca da edeceğim. Soran, arayan, gelen herkese teşekkür ederim. Sağlık Bakanımız da sağ olsun, geçmiş olsun dileklerini iletmiş. Tüm sağlık dünyası zaten beni sever, ne mutlu bana…

Neyse, kötü bir gün geçirdim vesselam. Doktorlar “Stresten uzak durun” dedi, güldüm. :) Yine “Abi, az iç”, “Saçını kesti, yeni imaj” diyenlere bir sözüm var: Siz olmasanız hayatta kalp krizi de olmazdı. :)

Sevenlere tekrar tekrar teşekkür ederim. Sağlıklı olun inşallah. ❤️🧿'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın