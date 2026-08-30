Kalp Krizi Geçiren Cem Yılmaz Hastane Odasından Son Halini Paylaştı!

Sevenlerine “İyiyim” diyerek seslenen ünlü komedyen, yaşadığı ağrının G.O.R.A. çekimlerinin tamamlanmasının hemen ardından başladığını anlattı.

Yoğun çalışma temposunun ardından hissettiği yorgunluğun çekimler bittiğinde ortaya çıkacağını düşündüğünü belirten Yılmaz, göğüs ve sırtına saplanan ağrıyı önemsemesinin ne kadar doğru bir karar olduğunu da vurguladı. Eve gidip dinlenmeyi tercih etmesi halinde durumun çok farklı sonuçlanabileceğine dikkat çeken komedyen şu ifadeleri kullandı:

'Sağ olun arkadaşlar, iyiyim. Tam G.O.R.A.’nın çekimleri bitti. “Şimdi iş bitince çıkar yorgunluğu; sette hiç belli etmez, kemiklerin ağrır iş bitince” dedim. Dün göğsüme ve sırtıma kötü bir ağrı saplandı. Eve gidip yatsam hâlâ yatıyor olurdum…

Ayvacık’taki ilk hastanede ve burada, Çanakkale’de benimle ilgilenen arkadaşlarıma teşekkür ederim. Daha sonra detaylıca da edeceğim. Soran, arayan, gelen herkese teşekkür ederim. Sağlık Bakanımız da sağ olsun, geçmiş olsun dileklerini iletmiş. Tüm sağlık dünyası zaten beni sever, ne mutlu bana…

Neyse, kötü bir gün geçirdim vesselam. Doktorlar “Stresten uzak durun” dedi, güldüm. :) Yine “Abi, az iç”, “Saçını kesti, yeni imaj” diyenlere bir sözüm var: Siz olmasanız hayatta kalp krizi de olmazdı. :)

Sevenlere tekrar tekrar teşekkür ederim. Sağlıklı olun inşallah. ❤️🧿'