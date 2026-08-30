Kalp Krizi Geçiren Cem Yılmaz Hastane Odasından Son Halini Paylaştı!
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesindeki evinde geçirdiği kalp krizinin ardından acilen hastaneye kaldırılan Cem Yılmaz’dan ilk paylaşım geldi. El bileğinden girilerek yaklaşık 40 dakika süren balon ve stent işlemi uygulanan ünlü komedyen, hastane odasından son halini paylaşarak sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Göğsüne ve sırtına saplanan ağrıyı önemseyerek hastaneye gittiğini anlatan Yılmaz, “Eve gidip yatsam hala yatıyor olurdum” sözleriyle yaşadığı kritik sürece dikkat çekti. Kendisini merak edenlere “İyiyim” diye seslenen sanatçı, doktorların “Stresten uzak durun” tavsiyesine de yine kendine has mizahıyla karşılık verdi. Gelin, Cem Yılmaz’ın hastane odasından yaptığı ilk açıklamaya ve sağlık durumuna ilişkin son gelişmelere birlikte bakalım.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, 29 Ağustos 2026 tarihinde Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy’deki evinde bulunduğu sırada göğüs ve sırt bölgesinde şiddetli bir ağrı hissetti.
Sağlık durumuyla ilgili açıklamaların ardından Cem Yılmaz da hastane odasından ilk paylaşımını yaptı.
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