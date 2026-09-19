11 Yılda 565'ten 472 Bine: Türkiye'de Elektrikli Otomobil Sayısı Yarım Milyona Dayandı
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Türkiye'de trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı ağustosta 472 bin 157'ye çıktı. Bu, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 53,2'lik bir sıçramaya işaret ediyor. Şarj noktalarının ülke geneline yayılması ve yerli otomobil Togg'un satışlarını artırması, tabloyu bu yönde değiştiren başlıca etkenler arasında. Hibrit araç parkı da aynı dönemde 896 bin 270'e ulaşarak kendi rekorunu tazeledi.
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2015'te sadece 565 taneydi, bugün yarım milyona dayandı.
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Hibrit otomobillerde de sayı adeta katlandı
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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