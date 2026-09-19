11 Yılda 565'ten 472 Bine: Türkiye'de Elektrikli Otomobil Sayısı Yarım Milyona Dayandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, ağustos itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam otomobil sayısı 18 milyon 37 bin 907'ye ulaştı. Bu rakamın içinde elektrikli otomobillerin payı yüzde 2,62'yi buldu; oran küçük görünse de yıllık büyüme hızı dikkat çekiyor.

Trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı 2015'te yalnızca 565 iken, 2024'te 183 bin 776'ya, 2025'te ise 370 bin 591'e yükseldi. Ağustos 2025'te 308 bin 217 olan sayı, geçen ay itibarıyla yüzde 53,2 artışla 472 bin 157'ye çıktı. Bu hızla yükselen grafik, otomobil piyasasındaki dengelerin geri dönülmez biçimde değiştiğinin bir göstergesi.

Bu artışın arkasında birkaç etken bir arada işliyor. Şarj istasyonu sayısının hızla çoğalması, sürücülerin uzun yol kaygısını azaltarak elektrikli araca geçişi kolaylaştırdı.