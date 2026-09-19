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11 Yılda 565'ten 472 Bine: Türkiye'de Elektrikli Otomobil Sayısı Yarım Milyona Dayandı

11 Yılda 565'ten 472 Bine: Türkiye'de Elektrikli Otomobil Sayısı Yarım Milyona Dayandı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
19.09.2026 - 22:01
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Türkiye'de trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı ağustosta 472 bin 157'ye çıktı. Bu, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 53,2'lik bir sıçramaya işaret ediyor. Şarj noktalarının ülke geneline yayılması ve yerli otomobil Togg'un satışlarını artırması, tabloyu bu yönde değiştiren başlıca etkenler arasında. Hibrit araç parkı da aynı dönemde 896 bin 270'e ulaşarak kendi rekorunu tazeledi.

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2015'te sadece 565 taneydi, bugün yarım milyona dayandı.

2015'te sadece 565 taneydi, bugün yarım milyona dayandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, ağustos itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam otomobil sayısı 18 milyon 37 bin 907'ye ulaştı. Bu rakamın içinde elektrikli otomobillerin payı yüzde 2,62'yi buldu; oran küçük görünse de yıllık büyüme hızı dikkat çekiyor.

Trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı 2015'te yalnızca 565 iken, 2024'te 183 bin 776'ya, 2025'te ise 370 bin 591'e yükseldi. Ağustos 2025'te 308 bin 217 olan sayı, geçen ay itibarıyla yüzde 53,2 artışla 472 bin 157'ye çıktı. Bu hızla yükselen grafik, otomobil piyasasındaki dengelerin geri dönülmez biçimde değiştiğinin bir göstergesi.

Bu artışın arkasında birkaç etken bir arada işliyor. Şarj istasyonu sayısının hızla çoğalması, sürücülerin uzun yol kaygısını azaltarak elektrikli araca geçişi kolaylaştırdı.

Hibrit otomobillerde de sayı adeta katlandı

Hibrit otomobillerde de sayı adeta katlandı

Hibrit motorlu otomobillere ilişkin ilk veriler 2011'de yalnızca 23 adetti. Bu sayı 2019'da 13 bin 877'ye, 2023'te 222 bin 328'e, 2024'te ise 391 bin 296'ya yükseldi. 2025 sonunda 697 bin 27'ye ulaşan hibrit otomobil sayısı, ağustos 2026 itibarıyla 896 bin 270'e çıkarak bir kez daha zirveyi tazeledi.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un pazar payını büyütmesi, yeni modellerini art arda piyasaya sürmesi de kullanıcı tercihlerini bu yöne kaydıran gelişmeler arasında yer aldı. Elektrikli araçların diğer yakıt türlerine kıyasla daha az karbon emisyonu üretmesi, enerji verimliliği sağlaması ve sessiz çalışarak gürültü kirliliğini azaltması da tercih sebepleri arasında öne çıkıyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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