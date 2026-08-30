Kalp Krizi Geçiren Cem Yılmaz’ın Son Durumu Belli Oldu: Doktoru Gelişmeleri Açıkladı

Ünlü komedyenin genel sağlık durumunun iyi ve bilincinin açık olduğu, operasyon sonrasında doktorlarıyla iletişim kurabildiği bildirildi.

Prof. Dr. Ercan Akşit, sanatçının durumunun stabil seyrini koruması halinde yaklaşık iki gün içinde taburcu edilebileceğini açıkladı. Ancak bu süre kesin bir taburcu tarihi olarak duyurulmadı. Cem Yılmaz’ın koroner yoğun bakım ve servis takibinde herhangi bir komplikasyon gelişmemesi halinde doktorların yapacağı son değerlendirmeyle hastaneden ayrılmasına karar verilecek.

Yaşanan süreçte en kritik ayrıntının Cem Yılmaz’ın göğüs ağrısını önemseyerek hızlı şekilde sağlık ekiplerine ulaşması olduğu belirtildi. Ayvacık’taki ilk müdahaleden ÇOMÜ Hastanesi’ndeki anjiyo işlemine kadar sağlık ekiplerinin koordineli biçimde hareket etmesi sayesinde tıkalı damara kısa sürede müdahale edildi.

Ziyaretin ardından açıklama yapan ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, 'ÇOMÜ Hastanesindeyiz. Dün itibariyle Ayvacık'ta kalp krizi geçirmiş Cem Bey. Tabi hızlı bir şekilde öncelikle Ayvacık Devlet Hastanesinde gerekli müdahalelere çok iyi bir şekilde yapılıyor. Sonrasında saat sekiz buçuk gibi üniversitemize intikal ediyor. O anda zaten Ayvacık'tan haber bize ilk geldiği anda biz gerekli acil servisi, kardiyoloji uzmanlarımız, hocalarımız gerekli çalışmaları yapıyorlar. Cem Bey'i hızlıca karşılıyoruz. Hemen müdahale ediliyor. Söz konusu problem yaşayan, sorunlu olan damarlarına Ercan Akşit hocamız ve ekibi tarafından çok başarılı bir müdahale ediliyor. Şükürler olsun şu an için iyi. Biz biraz önce Rektör Yardımcımız, Ercan Hocamız, Sayın Genel Sekreterimizle birlikte hep birlikte ziyaret ettik. Genel sağlık durumu gayet iyi. Şükürler olsun. Hatta espri yapıyor gayet iyi bir şekilde. Tabii sağlığa yapılan yatırım önemli. Biz de sayın hocalarımızdan gelen talepler doğrultusunda anjiyo cihazımızı yenilemiştik. Şükürler olsun yeni cihazım sayesinde atlattık. Kontrol altında. Eğer her şey yolunda giderse hocam zaten gerekli açıklamayı yapacak birazdan. Servisi alacağız ve sağlığına inşallah kavuşacak. Allah beterinden korusun. Devletimizin imkanlarıyla tabii ki müdahale ettik. Ben hocalarımıza en başta emeklerinden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Ben burada tabii ziyaretten sonra Sayın Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu Bey'le de görüştüm. Kendilerinin selamı var. Konuyla ilgili sürekli takip, haberleşme halindeyiz' dedi.

Cem Yılmaz'a anjiyo olup, stent ve balon takılarak operasyonu gerçekleştiren Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Akşit ise, 'Cem Bey'in sağlık durumu şu an gayet iyi. Kalp krizinin beklediğimiz komplikasyonlara gelişme ihtimaline karşı yoğun bakımda duruyor. Damardan giden hala kan sulandırıcı ilaçları var. Genel durumu böyle iyi gitmeye devam ederse akşam üzeri 24 saatini doldurunca servis şartlarında kendisini takip edeceğiz. Bir iki gün içinde de sağlıcakla evine uğurlarız' diye konuştu.

Cem Yılmaz’ın sağlık durumuna ilişkin son doğrulanmış açıklamalara göre sanatçının genel durumu iyi, bilinci açık ve hayati bulguları stabil. Başarılı geçen balon ve stent işleminin ardından tedavisi koroner yoğun bakımda devam ediyor. Taburcu tarihi ise doktorlarının yapacağı takip ve kontrollerin ardından kesinlik kazanacak.