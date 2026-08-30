article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Kalp Krizi Geçiren Cem Yılmaz’ın Son Durumu Belli Oldu: Doktoru Gelişmeleri Açıkladı

Kalp Krizi Geçiren Cem Yılmaz’ın Son Durumu Belli Oldu: Doktoru Gelişmeleri Açıkladı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.08.2026 - 10:45
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Türkiye’nin en sevilen komedyenlerinden Cem Yılmaz’dan gelen haber sevenlerini korkuttu. Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy’deki evinde aniden rahatsızlanan 53 yaşındaki sanatçının ciddi bir kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı. İlk müdahalesinin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilen Yılmaz, vakit kaybedilmeden anjiyoya alındı ve tıkalı damarına balon ile stent uygulandı. Başarılı geçen operasyonun ardından yoğun bakımda takibi süren komedyenin sağlık durumuna ilişkin peş peşe sevindiren açıklamalar geldi. Hatta Cem Yılmaz’ın hastanede espri yapmaya başladığı öğrenildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye’nin en sevilen komedyenlerinden Cem Yılmaz’dan gelen haber sevenlerini korkuttu.

Türkiye’nin en sevilen komedyenlerinden Cem Yılmaz’dan gelen haber sevenlerini korkuttu.

53 yaşındaki sanatçı, 29 Ağustos 2026 tarihinde Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy’deki evinde bulunduğu sırada göğüs ağrısı yaşamaya başladı. Ağrının giderek şiddetlenmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istendi.

Sağlık ekiplerinin bölgeye hızla ulaşmasının ardından Cem Yılmaz’a ilk müdahale yapıldı. Ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi’ne götürülen sanatçı, burada gerçekleştirilen ilk tetkik ve müdahalelerin ardından daha kapsamlı bir tedavi uygulanabilmesi için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Cem Yılmaz’ın tedavi sürecini yöneten ÇOMÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Akşit, Ayvacık Devlet Hastanesi ile 112 Acil Servis ekiplerinin hızlı ve doğru müdahalesinin önemine dikkat çekti. Akşit’in açıklamasına göre göğüs ağrısının başlamasından yaklaşık iki saat sonra tıkalı damara müdahale edilmesi, kalp dokusunun korunması açısından kritik rol oynadı.

ÇOMÜ Hastanesi’ne bilinci açık şekilde ulaştırılan Cem Yılmaz’ın yapılan kontroller sonucunda kalbin ön yüzünü etkileyen ciddi bir kalp krizi geçirdiği belirlendi. Prof. Dr. Akşit, sanatçının bir insanın geçirebileceği en büyük kalp krizlerinden biriyle hastaneye geldiğini ifade etti. Bunun üzerine herhangi bir zaman kaybı yaşanmadan Cem Yılmaz’ın anjiyoya alınmasına karar verildi.

Prof. Dr. Ercan Akşit ve beraberindeki sağlık ekibi, el bileğinden girerek kalp krizine neden olan tıkalı damara müdahale etti.

Prof. Dr. Ercan Akşit ve beraberindeki sağlık ekibi, el bileğinden girerek kalp krizine neden olan tıkalı damara müdahale etti.

Yaklaşık 40 dakika süren işlem sırasında damara balon ve stent uygulandı.

Başarıyla tamamlanan operasyonun ardından kalp krizine yol açan ana damar yeniden açıldı. Doktorlar, Cem Yılmaz’a belirtilerin başlamasının ardından oldukça kısa bir süre içinde müdahale edilmesinin kalpte oluşabilecek kalıcı hasarın sınırlandırılması açısından büyük önem taşıdığını aktardı.

Prof. Dr. Akşit, anjiyo işleminin son derece iyi geçtiğini ve Cem Yılmaz’ın operasyonun ardından Koroner Yoğun Bakım Ünitesi’nde dinlenmeye alındığını açıkladı. Yapılan incelemelerde küçük bir yan damarın da ilerleyen süreçte yeniden değerlendirilmesine karar verildi. Doktorlar bu damar için yeni bir işleme gerek kalmayabileceğini ve ilaç tedavisinin yeterli olabileceğini belirtti.

Sanatçının olası komplikasyonlara karşı yoğun bakımda yakın takibe alındığı, kan sulandırıcı tedavisinin de sürdüğü bildirildi. Cem Yılmaz’ın bilincinin açık, hayati bulgularının ise stabil olduğu açıklandı. Ancak geçirdiği kalp krizinin ciddiyeti nedeniyle doktorlarının belirleyeceği takip süreci tamamlanmadan “hayati tehlikeyi tamamen atlattı” şeklinde kesin bir değerlendirme yapılmadı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sanatçının sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Cem Yılmaz’a gereken bütün tıbbi müdahalelerin başarıyla uygulandığını belirten Memişoğlu, genel durumunun iyi olduğunu ve tedavisiyle takibinin koroner yoğun bakımda devam ettiğini açıkladı.

Başarılı geçen anjiyonun ardından hastaneden gelen açıklamalar, Cem Yılmaz’ın sevenlerine rahat bir nefes aldırdı.

Cem Yılmaz'a stent ve balon takılarak operasyonu gerçekleştiren Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Akşit, "Cem Bey'in sağlık durumu şu an gayet iyi" dedi.

Cem Yılmaz'a stent ve balon takılarak operasyonu gerçekleştiren Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Akşit, "Cem Bey'in sağlık durumu şu an gayet iyi" dedi.

Ünlü komedyenin genel sağlık durumunun iyi ve bilincinin açık olduğu, operasyon sonrasında doktorlarıyla iletişim kurabildiği bildirildi. 

Prof. Dr. Ercan Akşit, sanatçının durumunun stabil seyrini koruması halinde yaklaşık iki gün içinde taburcu edilebileceğini açıkladı. Ancak bu süre kesin bir taburcu tarihi olarak duyurulmadı. Cem Yılmaz’ın koroner yoğun bakım ve servis takibinde herhangi bir komplikasyon gelişmemesi halinde doktorların yapacağı son değerlendirmeyle hastaneden ayrılmasına karar verilecek.

Yaşanan süreçte en kritik ayrıntının Cem Yılmaz’ın göğüs ağrısını önemseyerek hızlı şekilde sağlık ekiplerine ulaşması olduğu belirtildi. Ayvacık’taki ilk müdahaleden ÇOMÜ Hastanesi’ndeki anjiyo işlemine kadar sağlık ekiplerinin koordineli biçimde hareket etmesi sayesinde tıkalı damara kısa sürede müdahale edildi.

Ziyaretin ardından açıklama yapan ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, 'ÇOMÜ Hastanesindeyiz. Dün itibariyle Ayvacık'ta kalp krizi geçirmiş Cem Bey. Tabi hızlı bir şekilde öncelikle Ayvacık Devlet Hastanesinde gerekli müdahalelere çok iyi bir şekilde yapılıyor. Sonrasında saat sekiz buçuk gibi üniversitemize intikal ediyor. O anda zaten Ayvacık'tan  haber bize ilk geldiği anda biz gerekli acil servisi, kardiyoloji uzmanlarımız, hocalarımız gerekli çalışmaları yapıyorlar. Cem Bey'i hızlıca karşılıyoruz. Hemen müdahale ediliyor. Söz konusu problem yaşayan, sorunlu olan damarlarına Ercan Akşit hocamız ve ekibi tarafından çok başarılı bir müdahale ediliyor. Şükürler olsun şu an için iyi. Biz biraz önce Rektör Yardımcımız, Ercan Hocamız, Sayın Genel Sekreterimizle birlikte hep birlikte ziyaret ettik. Genel sağlık durumu gayet iyi. Şükürler olsun. Hatta espri yapıyor gayet iyi bir şekilde. Tabii sağlığa yapılan yatırım önemli. Biz de sayın hocalarımızdan gelen talepler doğrultusunda anjiyo cihazımızı yenilemiştik. Şükürler olsun yeni cihazım sayesinde atlattık. Kontrol altında. Eğer her şey yolunda giderse hocam zaten gerekli açıklamayı yapacak birazdan. Servisi alacağız ve sağlığına inşallah kavuşacak. Allah beterinden korusun. Devletimizin imkanlarıyla tabii ki müdahale ettik. Ben hocalarımıza en başta emeklerinden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Ben burada tabii ziyaretten sonra Sayın Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu Bey'le de görüştüm. Kendilerinin selamı var. Konuyla ilgili sürekli takip, haberleşme halindeyiz' dedi.

Cem Yılmaz'a anjiyo olup, stent ve balon takılarak operasyonu gerçekleştiren Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Akşit ise, 'Cem Bey'in sağlık durumu şu an gayet iyi. Kalp krizinin beklediğimiz komplikasyonlara gelişme ihtimaline karşı yoğun bakımda duruyor. Damardan giden hala kan sulandırıcı ilaçları var. Genel durumu böyle iyi gitmeye devam ederse akşam üzeri 24 saatini doldurunca servis şartlarında kendisini takip edeceğiz. Bir iki gün içinde de sağlıcakla evine uğurlarız' diye konuştu.

Cem Yılmaz’ın sağlık durumuna ilişkin son doğrulanmış açıklamalara göre sanatçının genel durumu iyi, bilinci açık ve hayati bulguları stabil. Başarılı geçen balon ve stent işleminin ardından tedavisi koroner yoğun bakımda devam ediyor. Taburcu tarihi ise doktorlarının yapacağı takip ve kontrollerin ardından kesinlik kazanacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın