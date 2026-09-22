12 Yaşındaki Çocuk 7 İlaç Kullanıyordu: Doktor DEHB'nin Sırrını Bağırsakta Buldu
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ABD'li fonksiyonel tıp doktoru Mark Hyman'ın (66) kliniğine getirilen 12 yaşındaki bir çocuk, anaokulundan atılmış, yıllardır dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) tanısıyla uyarıcı ilaç kullanıyordu. Hyman'ın paylaştığı hikâyeye göre çocuğun asıl sorunu beyninde değil bağırsağındaydı: gluten antikorları yüksekti, mikrobiyomu bozulmuştu, çinko ve magnezyum eksikliği vardı. Beslenmesi ve bağırsak florası düzeltilen çocuk iki ay içinde hem ilaçlarını hem de belirtilerini geride bıraktı.
[Kaynak: X (Twitter) / @drmarkhyman]
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Çocuk hayatı boyunca hiç sebze yememiş, sadece işlenmiş gıdayla besleniyordu.
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Hyman'a göre bu tablo bir beyin hastalığı değil, vücudun bütününü ilgilendiren sistemik bir bozukluk.
Yeni bir araştırmaya göre DEHB'lilerde sindirim sistemi sorunları yüzde 50 daha sık görülüyor.
Uzmanlar ilaç tedavisini bırakmadan önce mutlaka doktora danışılması gerektiğini hatırlatıyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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