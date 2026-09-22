12 Yaşındaki Çocuk 7 İlaç Kullanıyordu: Doktor DEHB'nin Sırrını Bağırsakta Buldu

Hyman'a göre 12 yaşına gelene kadar bu çocuk yedi farklı ilaç kullanmış, anaokulundan 'huzursuzluk' gerekçesiyle uzaklaştırılmış; bir psikiyatriste, bir alerji uzmanına, bir göğüs hastalıkları doktoruna ve muhtemelen bir gastroenteroloğa görünmüştü. Her doktor kendi uzmanlık alanına baktı, tabloyu bir bütün olarak kimse değerlendirmedi. Çocukta astım, baş ağrısı, karın ağrısı ve uykusuzluk da vardı ama bunlar hep birbirinden bağımsız ele alındı.

Hyman, yeni bir reçete yazmak yerine kapsamlı bir tahlil istedi. Sonuçlar çarpıcıydı: bağırsak mikrobiyomu dağılmış, bağırsak geçirgenliği (leaky gut) artmış, gluten antikorları yükselmiş, süt ürünlerine karşı reaksiyon gelişmişti. Ayrıca mantar aşırı çoğalması, düşük çinko, düşük magnezyum, düşük B6, düşük folat ve düşük omega-3 seviyeleri ile kurşun toksisitesi tespit edildi. Çocuk hayatı boyunca neredeyse hiç sebze yememiş, yalnızca işlenmiş gıdayla beslenmişti.