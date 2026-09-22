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12 Yaşındaki Çocuk 7 İlaç Kullanıyordu: Doktor DEHB'nin Sırrını Bağırsakta Buldu

12 Yaşındaki Çocuk 7 İlaç Kullanıyordu: Doktor DEHB'nin Sırrını Bağırsakta Buldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.09.2026 - 08:26
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ABD'li fonksiyonel tıp doktoru Mark Hyman'ın (66) kliniğine getirilen 12 yaşındaki bir çocuk, anaokulundan atılmış, yıllardır dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) tanısıyla uyarıcı ilaç kullanıyordu. Hyman'ın paylaştığı hikâyeye göre çocuğun asıl sorunu beyninde değil bağırsağındaydı: gluten antikorları yüksekti, mikrobiyomu bozulmuştu, çinko ve magnezyum eksikliği vardı. Beslenmesi ve bağırsak florası düzeltilen çocuk iki ay içinde hem ilaçlarını hem de belirtilerini geride bıraktı. 

[Kaynak: X (Twitter) / @drmarkhyman]

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Çocuk hayatı boyunca hiç sebze yememiş, sadece işlenmiş gıdayla besleniyordu.

Çocuk hayatı boyunca hiç sebze yememiş, sadece işlenmiş gıdayla besleniyordu.

Hyman'a göre 12 yaşına gelene kadar bu çocuk yedi farklı ilaç kullanmış, anaokulundan 'huzursuzluk' gerekçesiyle uzaklaştırılmış; bir psikiyatriste, bir alerji uzmanına, bir göğüs hastalıkları doktoruna ve muhtemelen bir gastroenteroloğa görünmüştü. Her doktor kendi uzmanlık alanına baktı, tabloyu bir bütün olarak kimse değerlendirmedi. Çocukta astım, baş ağrısı, karın ağrısı ve uykusuzluk da vardı ama bunlar hep birbirinden bağımsız ele alındı.

Hyman, yeni bir reçete yazmak yerine kapsamlı bir tahlil istedi. Sonuçlar çarpıcıydı: bağırsak mikrobiyomu dağılmış, bağırsak geçirgenliği (leaky gut) artmış, gluten antikorları yükselmiş, süt ürünlerine karşı reaksiyon gelişmişti. Ayrıca mantar aşırı çoğalması, düşük çinko, düşük magnezyum, düşük B6, düşük folat ve düşük omega-3 seviyeleri ile kurşun toksisitesi tespit edildi. Çocuk hayatı boyunca neredeyse hiç sebze yememiş, yalnızca işlenmiş gıdayla beslenmişti.

Hyman'a göre bu tablo bir beyin hastalığı değil, vücudun bütününü ilgilendiren sistemik bir bozukluk.

Hyman'a göre bu tablo bir beyin hastalığı değil, vücudun bütününü ilgilendiren sistemik bir bozukluk.

Glüten, süt ürünleri, şeker ve işlenmiş gıdanın diyetten çıkarılmasının ardından çocuğun mikrobiyomu probiyotiklerle yeniden inşa edildi, mantar aşırı çoğalması tedavi edildi, kurşun vücuttan kelasyon yöntemiyle uzaklaştırıldı; çinko, magnezyum ve balık yağı takviyeleriyle eksiklikler giderildi. İki ay sonra çocuğu kliniğe geri getiren annesi, oğlunun artık hiçbir belirti taşımadığını, ilaç kullanmadığını ve davranış sorunlarının ortadan kalktığını söyledi.

Hyman'ı asıl şaşırtan, çocuğun el yazısındaki değişim oldu: okunaksız yazı iki ay içinde düzgün bir el yazısına dönüştü. 'Aynı çocuk, aynı beyin, iki ay arayla' diyen Hyman, bu deneyimin kendisini 'The UltraMind Solution' kitabını yazmaya ittiğini belirtti. Doktora göre DEHB bir beyin hastalığı değil, vücutta olup bitenlerin beyinde belirti verdiği sistemik bir tablo; 'çocuğunuzun beyni doğru çalışmıyorsa önce boynun kuzeyine değil, güneyine bakın' diyor.

Yeni bir araştırmaya göre DEHB'lilerde sindirim sistemi sorunları yüzde 50 daha sık görülüyor.

Yeni bir araştırmaya göre DEHB'lilerde sindirim sistemi sorunları yüzde 50 daha sık görülüyor.

Hyman'ın paylaşımı sosyal medyada tartışılırken, konuyla örtüşen taze bir bilimsel veri de gündeme düştü. Warwick Üniversitesi'nden araştırmacıların 23 ayrı çalışmayı bir araya getirdiği ve Journal of Attention Disorders dergisinde 10 Eylül 2026'da yayımlanan meta-analiz, 1,9 milyondan fazla kişinin verisini inceledi. Çalışmaya göre DEHB tanılı bireylerde sindirim sistemi belirtileri, DEHB olmayanlara kıyasla yaklaşık yüzde 50 daha sık görülüyor; kabızlık riski neredeyse iki katına çıkıyor, huzursuz bağırsak sendromuna yüzde 58 daha fazla rastlanıyor, istem dışı dışkı kaçırma (enkoprezis) ise dört kattan fazla sık görülüyor.

Araştırmanın ortak yazarlarından, Warwick Tıp Fakültesi'nden Sarah Blake, 'baktığımız hemen her bağırsak belirtisi -kabızlık, huzursuz bağırsak sendromu, hatta hazımsızlık- DEHB ile ilişkili görünüyordu' dedi. Aynı fakülteden Dr. Saran Shantikumar ise DEHB'nin bu sorunlara yol açtığını henüz söyleyemeyeceklerini ama örüntünün dikkat çekecek kadar güçlü olduğunu, DEHB'li hastalarla ilgilenen klinisyenlerin artık sindirim şikâyetlerini de sorması gerektiğini belirtti.

Uzmanlar ilaç tedavisini bırakmadan önce mutlaka doktora danışılması gerektiğini hatırlatıyor.

Uzmanlar ilaç tedavisini bırakmadan önce mutlaka doktora danışılması gerektiğini hatırlatıyor.

Hyman'ın yaklaşımı fonksiyonel tıp çevrelerinde uzun süredir savunuluyor, ancak çoğu çocuk psikiyatristi DEHB tanısında ilaç tedavisini hâlâ birinci basamak seçenek olarak görüyor ve tek bir vaka üzerinden genelleme yapılmasına temkinli yaklaşıyor. Uzmanlar beslenme ve bağırsak sağlığının belirtileri etkileyebileceğini kabul etmekle birlikte, her çocukta aynı kapsamlı tahlilin ve müdahalenin aynı sonucu vermeyeceğini, ailelerin doktor kontrolü olmadan ilaç kullanımını kesmemesi gerektiğini vurguluyor.

Hyman'ın paylaşımı yayınlandığı günden bu yana 370 binden fazla görüntülenme, 12 bin beğeni ve binlerce yeniden paylaşımla hızla yayıldı; doktorun 'DEHB bir beyin hastalığı değil' sözü, tanı ve tedavi yöntemleri üzerine tartışmayı yeniden alevlendirdi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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