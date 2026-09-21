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Garsonun İlginç Taktiği Sosyal Medyayı İkiye Böldü: Bahşişi Artırıyormuş!

Garsonun İlginç Taktiği Sosyal Medyayı İkiye Böldü: Bahşişi Artırıyormuş!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
21.09.2026 - 22:18
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ABD'de restoran çalışanlarının kazancı büyük ölçüde bahşişe dayanıyor; bu da garsonları müşteri memnuniyetini artıracak yeni yöntemler aramaya itiyor. TikTok'ta paylaşılan bir video kısa sürede geniş bir kitleye ulaşarak hizmet sektöründe büyük bir tartışma başlattı. Videoyu paylaşan restoran çalışanı Ryan Stannard, 'soft creep' adını verdiği bir teknikle müşterilerin bekleme algısını değiştirdiğini ve bunun bahşişe olumlu yansıdığını iddia ediyor. Yönteme göre garson, masalara sırayla hizmet vermek yerine kısa temaslarla herkese 'unutulmadıklarını' hissettiriyor. Videonun yorum bölümü kısa sürede diğer garsonların kendi yöntemlerini paylaştığı bir tartışma alanına dönüştü. Peki 'soft creep' tam olarak nasıl işliyor, destekleyenler ve karşı çıkanlar ne diyor?

Kaynak: https://nypost.com/2026/09/20/lifesty...
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"Soft Creep" Nedir? Bir Garsonun Bahşiş Taktiği Viral Oldu

"Soft Creep" Nedir? Bir Garsonun Bahşiş Taktiği Viral Oldu

TikTok'ta @ryan_stannard4 adlı hesaptan paylaşılan bir video, kısa sürede geniş bir izlenme sayısına ulaşarak restoran çalışanları arasında yankı buldu. Videoda konuşan restoran çalışanı Ryan Stannard, aynı anda birden fazla masaya bakmak zorunda kalan garsonlar için bir strateji öneriyor.

Stannard'ın anlattığı senaryoya göre bir garson aynı anda üç masaya bakmak zorunda kaldığında, sırayla hizmet verirse üçüncü masa uzun süre beklemek zorunda kalıyor ve kendini ihmal edilmiş hissediyor. Bunun yerine Stannard, birinci masaya gitmeden önce ikinci masaya uğrayıp 'Hemen geliyorum' demeyi, birinci masaya içecek götürdükten sonra da üçüncü masaya aynı kısa mesajı iletmeyi öneriyor.

Stannard bu yaklaşımı 'zihinsel saati sıfırlamak' olarak tanımlıyor: Ona göre müşteriler garsonun orada olduğunu ve güvenilir olduğunu bildiklerinde, uzun bir bekleyiş çok daha kısa hissediliyor.

Yorumlar İkiye Bölündü: Bazı Garsonlar Yöntemi Gereksiz Buluyor

Yorumlar İkiye Bölündü: Bazı Garsonlar Yöntemi Gereksiz Buluyor

Videonun yorum bölümü kısa sürede garsonların kendi tekniklerini paylaştığı bir tartışma alanına dönüştü. Pek çok kullanıcı, Stannard'ın yönteminin gereğinden karmaşık olduğunu ve zaten uyguladıkları daha basit bir stratejinin işe yaradığını savundu.

En çok beğeni alan yoruma göre en pratik çözüm, üç masayı tek bir grupmuş gibi ele almak: Hepsini tek tek aynı anda selamlayıp tüm içecekleri aynı anda getirmek, ancak servisi tersten yapmak -yani önce üçüncü masa, sonra ikinci, en son birinci masa. Bir başka kullanıcı ise bu yaklaşımı 'Sanki bir davetmiş gibi davranıyorsunuz, kimse sonsuza kadar beklemiyor, herkes aynı anda her şeyi alıyor' diyerek özetledi.

Buna karşılık Stannard'ı destekleyenler de az değil. Bir yorumcu, açıklanmayan bir bekleyişin her zaman iki kat daha uzun hissettirdiğini, kısa bir kontrolün ise müşteriyi gerçekten sakinleştirebildiğini savundu.

Bahşişi Artırmanın Bilimsel Olarak Kanıtlanmış Yolları

Bahşişi Artırmanın Bilimsel Olarak Kanıtlanmış Yolları

Tartışma, restoran sektöründe müşteri psikolojisinin bahşiş üzerindeki etkisini de yeniden gündeme getirdi. Konuyla ilgili akademik çalışmalar, küçük davranış değişikliklerinin bahşiş miktarını fark edilir şekilde artırabildiğini gösteriyor.

Cornell Üniversitesi'nden pazarlama profesörü Michael Lynn'in yürüttüğü araştırmalara göre, kendini adıyla tanıtan garsonların bahşişleri yüzde 15'ten yüzde 23'e kadar yükselebiliyor. Siparişi müşteriye aynen tekrarlayan garsonların bahşişlerinde ise yüzde 70'e varan artışlar gözlemlendi. Hesabın arkasına 'teşekkürler' yazmak ya da gülen yüz çizmek gibi küçük dokunuşların da bahşiş miktarını artırdığı belirlendi.

Uzmanlara göre bu yöntemlerin ortak noktası, müşteriye kendini görülüyor ve önemseniyor hissettirmek. Stannard'ın 'soft creep' tekniği de aynı prensibe dayanıyor; ancak garsonlar arasındaki tartışma, bu hissi yaratmanın tek bir doğru yolu olmadığını gösteriyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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