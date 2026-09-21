Garsonun İlginç Taktiği Sosyal Medyayı İkiye Böldü: Bahşişi Artırıyormuş!
ABD'de restoran çalışanlarının kazancı büyük ölçüde bahşişe dayanıyor; bu da garsonları müşteri memnuniyetini artıracak yeni yöntemler aramaya itiyor. TikTok'ta paylaşılan bir video kısa sürede geniş bir kitleye ulaşarak hizmet sektöründe büyük bir tartışma başlattı. Videoyu paylaşan restoran çalışanı Ryan Stannard, 'soft creep' adını verdiği bir teknikle müşterilerin bekleme algısını değiştirdiğini ve bunun bahşişe olumlu yansıdığını iddia ediyor. Yönteme göre garson, masalara sırayla hizmet vermek yerine kısa temaslarla herkese 'unutulmadıklarını' hissettiriyor. Videonun yorum bölümü kısa sürede diğer garsonların kendi yöntemlerini paylaştığı bir tartışma alanına dönüştü. Peki 'soft creep' tam olarak nasıl işliyor, destekleyenler ve karşı çıkanlar ne diyor?
"Soft Creep" Nedir? Bir Garsonun Bahşiş Taktiği Viral Oldu
Yorumlar İkiye Bölündü: Bazı Garsonlar Yöntemi Gereksiz Buluyor
Bahşişi Artırmanın Bilimsel Olarak Kanıtlanmış Yolları
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