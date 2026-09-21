Garsonun İlginç Taktiği Sosyal Medyayı İkiye Böldü: Bahşişi Artırıyormuş!

Videonun yorum bölümü kısa sürede garsonların kendi tekniklerini paylaştığı bir tartışma alanına dönüştü. Pek çok kullanıcı, Stannard'ın yönteminin gereğinden karmaşık olduğunu ve zaten uyguladıkları daha basit bir stratejinin işe yaradığını savundu.

En çok beğeni alan yoruma göre en pratik çözüm, üç masayı tek bir grupmuş gibi ele almak: Hepsini tek tek aynı anda selamlayıp tüm içecekleri aynı anda getirmek, ancak servisi tersten yapmak -yani önce üçüncü masa, sonra ikinci, en son birinci masa. Bir başka kullanıcı ise bu yaklaşımı 'Sanki bir davetmiş gibi davranıyorsunuz, kimse sonsuza kadar beklemiyor, herkes aynı anda her şeyi alıyor' diyerek özetledi.

Buna karşılık Stannard'ı destekleyenler de az değil. Bir yorumcu, açıklanmayan bir bekleyişin her zaman iki kat daha uzun hissettirdiğini, kısa bir kontrolün ise müşteriyi gerçekten sakinleştirebildiğini savundu.